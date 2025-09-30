Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve reformular a Copa Verde em 2026, trazendo de volta as extintas Copa Norte e Copa Centro-Oeste. Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, as premiações dos novos torneios serão milionárias e similares às da terceira fase da Copa do Brasil.

Com a possível reformulação, a ideia é que a Copa Verde funcione como uma espécie de "supercopa" entre os vencedores da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste. Além disso, as equipes campeãs regionais garantiriam vagas na fase inicial da Copa do Brasil e o vencedor da Copa Verde asseguraria uma posição na terceira fase do torneio nacional e mais a premiação em dinheiro.

A ideia de reformular a Copa Verde surgiu do presidente da CBF, Samir Xaud, natural de Boa Vista (RR). Segundo Samir, a competição regional era pouco atrativa para os clubes justamente por ser desvalorizada.

“A Copa Verde, a nossa Copa aqui da região Norte, nunca foi valorizada como era para ser. A partir do ano que vem, com a ajuda de novos investidores e novos patrocinadores, vamos deixar a Copa Verde mais robusta e mais digna para os nossos clubes da região Norte”, disse o presidente.

A CBF deve anunciar as prováveis mudanças nesta quarta-feira (1º), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Além da reformulação da Copa Verde, o calendário inteiro do futebol brasileiro deve passar por modificações, como os Estaduais tendo uma redução de 16 para 11 datas; Copa do Brasil com mais fases em confrontos de jogo único, incluindo a final; Copa do Nordeste com mudança de formato; e Série D com ampliação de 64 para 96 clubes.

Copa Norte

A extinta Copa Norte é um exemplo claro da importância que esses torneios possuíam para a região. O campeonato revelou talentos e times de destaque, como o São Raimundo-AM, que conquistou o tricampeonato consecutivo entre 1999 e 2001.

Para o Pará, a última edição da Copa Norte tem um significado especial: o Paysandu foi campeão em 2002 e garantiu vaga na Copa dos Campeões, torneio que também venceu. A presença de clubes do estado nessas finais demonstra a força e a representatividade do futebol paraense no cenário nacional.

Copa Centro-Oeste

A região Centro-Oeste também teve seu campeonato de destaque, a Copa Centro-Oeste, marcada pela predominância de grandes equipes. O Goiás Esporte Clube foi um dos principais vencedores da disputa no início dos anos 2000, consolidando-se na competição.

Além do domínio goiano, o torneio também teve um vencedor de fora de sua área: o Cruzeiro Esporte Clube, que levantou a taça em 1999. O novo modelo da CBF agora se inspira nessas histórias para construir um futuro mais inclusivo.