Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. Pedro Garcia 30.09.25 10h50 Para o confronto, o Dourado tem três desfalques importantes, contudo, contará com o retorno de dois titulares fundamentais na temporada (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu enfrenta o Cuiabá-MT nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Dourado tem três desfalques importantes, contudo, contará com o retorno de dois titulares fundamentais na temporada. A equipe mato-grossense chega a Belém com a suspensão de dois jogadores importantes para o ataque. Os atletas Jader e Juan Christian acumularam o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 contra o Athletic-MG, ficando indisponíveis para a partida contra o Papão. VEJA MAIS Remo e Paysandu repetem roteiro improvável na Série B com vitórias idênticas e de virada Remo e Paysandu venceram na 29ª rodada pelo mesmo placar, 4 a 2, ambos de virada, repetindo quase passo a passo um feito que só havia acontecido uma vez nesta edição da competição Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2) Como os jogadores competem diretamente pela posição de ponta esquerda no esquema tático da equipe, o técnico Eduardo Barros deve optar por Carlos Alberto para ocupar a vaga no setor ofensivo. A defesa do auriverde também registra uma baixa com a suspensão do zagueiro Alan Empereur. Além da suspensão, o defensor é motivo de preocupação extra, pois deixou o campo no último jogo com dores no joelho esquerdo. Para preencher a lacuna deixada por Alan, há uma disputa pela vaga entre os atletas Gui Mariano e Sander. Embora enfrente problemas com desfalques, o técnico também celebra o retorno de jogadores essenciais ao elenco. O volante Denilson e o centroavante Alisson Safira voltam a ficar à disposição do treinador, após cumprirem suspensão automática na rodada anterior. O atacante é o vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com nove gols marcados e é considerado titular absoluto. (Pedro Garcia, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)