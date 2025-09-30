Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém

O Paysandu enfrenta o Cuiabá-MT nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Dourado tem três desfalques importantes, contudo, contará com o retorno de dois titulares fundamentais na temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A equipe mato-grossense chega a Belém com a suspensão de dois jogadores importantes para o ataque. Os atletas Jader e Juan Christian acumularam o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 contra o Athletic-MG, ficando indisponíveis para a partida contra o Papão.

VEJA MAIS

Como os jogadores competem diretamente pela posição de ponta esquerda no esquema tático da equipe, o técnico Eduardo Barros deve optar por Carlos Alberto para ocupar a vaga no setor ofensivo. A defesa do auriverde também registra uma baixa com a suspensão do zagueiro Alan Empereur.

Além da suspensão, o defensor é motivo de preocupação extra, pois deixou o campo no último jogo com dores no joelho esquerdo. Para preencher a lacuna deixada por Alan, há uma disputa pela vaga entre os atletas Gui Mariano e Sander.

Embora enfrente problemas com desfalques, o técnico também celebra o retorno de jogadores essenciais ao elenco. O volante Denilson e o centroavante Alisson Safira voltam a ficar à disposição do treinador, após cumprirem suspensão automática na rodada anterior. O atacante é o vice-artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro com nove gols marcados e é considerado titular absoluto.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)