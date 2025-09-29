Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá

A goleada de 4 a 2 sobre o Criciúma, no último domingo (28) e a consequente quebra da marca negativa de 11 jogos sem vencer, injetaram ânimo no Paysandu, que já mira o próximo compromisso, contra o Cuiabá, na quinta-feira (2), na Curuzu. Diante da euforia, a direção do clube iniciou a venda de ingressos para o desafio, com direito a preço promocional.

Os ingressos para a partida começaram a ser comercializados nesta segunda-feira (29) e podem ser adquiridas nas oito lojas Lobo da Grande Belém, incluindo a unidade de Castanhal, e pela internet.

Somente até amanhã, conforme diz o clube, as arquibancadas estão à venda ao preço promocional de R$ 20, enquanto as cadeiras saem por R$ 50. A partir de quarta, os bilhetes custarão R$ 30 e R$ 60, respectivamente. Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Preço dos ingressos

Arquibancada Promocional – R$ 20 (até terça-feira, 30/09)

Arquibancada – R$ 30 (a partir de quarta-feira, 01/10)

Arquibancada Sócio Proprietário – R$ 15

Arquibancada Meia – R$ 15

Arquibancada Criança – R$ 15

Cadeira Promocional – R$ 50 (até terça-feira, 30/09)

Cadeira – R$ 60 (a partir de quarta-feira, 01/10)

Cadeira Meia – R$ 30

Cadeira Criança – R$ 30

Cadeira Sócio Proprietário – R$ 30

Postos de venda

Loja Lobo Curuzu, Sede Social e Castanhal De segunda a quinta-feira, das 9h às 18h.

Loja Lobo Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira De segunda a quarta-feira, das 10h às 22h; Quinta-feira, das 10h às 18h.

