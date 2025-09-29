Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá

A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2)

O Liberal
fonte

A Curuzu será palco de mais um jogo do Paysandu na luta pela permanência na Série B. (Jorge Luiz / Paysandu)

A goleada de 4 a 2 sobre o Criciúma, no último domingo (28) e a consequente quebra da marca negativa de 11 jogos sem vencer, injetaram ânimo no Paysandu, que já mira o próximo compromisso, contra o Cuiabá, na quinta-feira (2), na Curuzu. Diante da euforia, a direção do clube iniciou a venda de ingressos para o desafio, com direito a preço promocional. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os ingressos para a partida começaram a ser comercializados nesta segunda-feira (29) e podem ser adquiridas nas oito lojas Lobo da Grande Belém, incluindo a unidade de Castanhal, e pela internet.

VEJA MAIS

image Paysandu vira de forma épica e vence o líder Criciúma fora de casa
O resultado interrompeu um jejum que vinha desde julho e recoloca a esperança de escapar do rebaixamento no coração da torcida

image 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma
Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time”

image Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual
Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B

Somente até amanhã, conforme diz o clube, as arquibancadas estão à venda ao preço promocional de R$ 20, enquanto as cadeiras saem por R$ 50. A partir de quarta, os bilhetes custarão R$ 30 e R$ 60, respectivamente. Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Preço dos ingressos

  • Arquibancada Promocional – R$ 20 (até terça-feira, 30/09)
  • Arquibancada – R$ 30 (a partir de quarta-feira, 01/10)
  • Arquibancada Sócio Proprietário – R$ 15
  • Arquibancada Meia – R$ 15
  • Arquibancada Criança – R$ 15
  • Cadeira Promocional – R$ 50 (até terça-feira, 30/09)
  • Cadeira – R$ 60 (a partir de quarta-feira, 01/10)
  • Cadeira Meia – R$ 30
  • Cadeira Criança – R$ 30
  • Cadeira Sócio Proprietário – R$ 30

Postos de venda

  • Loja Lobo Curuzu, Sede Social e Castanhal
    • De segunda a quinta-feira, das 9h às 18h.
  • Loja Lobo Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira
    • De segunda a quarta-feira, das 10h às 22h;
    • Quinta-feira, das 10h às 18h.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

série b 2025

paysandu x cuiabá

jornal amazônia

PAYSANDU

Cuiabá

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá

A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2)

29.09.25 15h52

MANIFESTAÇÃO

Torcida do Paysandu convoca ato em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor

Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube.

29.09.25 15h37

Luto

Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão'

Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado

29.09.25 11h56

Futebol

VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula

Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro.

29.09.25 11h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

confusão

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

28.09.25 12h13

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

29.09.25 7h00

Celebração

Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta'

Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão

29.09.25 10h08

ACESSO GARANTIDO

Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B

Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026

29.09.25 14h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda