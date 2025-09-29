Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2) O Liberal 29.09.25 15h52 A Curuzu será palco de mais um jogo do Paysandu na luta pela permanência na Série B. (Jorge Luiz / Paysandu) A goleada de 4 a 2 sobre o Criciúma, no último domingo (28) e a consequente quebra da marca negativa de 11 jogos sem vencer, injetaram ânimo no Paysandu, que já mira o próximo compromisso, contra o Cuiabá, na quinta-feira (2), na Curuzu. Diante da euforia, a direção do clube iniciou a venda de ingressos para o desafio, com direito a preço promocional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os ingressos para a partida começaram a ser comercializados nesta segunda-feira (29) e podem ser adquiridas nas oito lojas Lobo da Grande Belém, incluindo a unidade de Castanhal, e pela internet. VEJA MAIS Paysandu vira de forma épica e vence o líder Criciúma fora de casa O resultado interrompeu um jejum que vinha desde julho e recoloca a esperança de escapar do rebaixamento no coração da torcida 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B Somente até amanhã, conforme diz o clube, as arquibancadas estão à venda ao preço promocional de R$ 20, enquanto as cadeiras saem por R$ 50. A partir de quarta, os bilhetes custarão R$ 30 e R$ 60, respectivamente. Confira abaixo o serviço de jogo completo: Preço dos ingressos Arquibancada Promocional – R$ 20 (até terça-feira, 30/09) Arquibancada – R$ 30 (a partir de quarta-feira, 01/10) Arquibancada Sócio Proprietário – R$ 15 Arquibancada Meia – R$ 15 Arquibancada Criança – R$ 15 Cadeira Promocional – R$ 50 (até terça-feira, 30/09) Cadeira – R$ 60 (a partir de quarta-feira, 01/10) Cadeira Meia – R$ 30 Cadeira Criança – R$ 30 Cadeira Sócio Proprietário – R$ 30 Postos de venda Loja Lobo Curuzu, Sede Social e Castanhal De segunda a quinta-feira, das 9h às 18h. Loja Lobo Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão-Pará, Metrópole, Pátio Belém e Castanheira De segunda a quarta-feira, das 10h às 22h; Quinta-feira, das 10h às 18h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 paysandu x cuiabá jornal amazônia PAYSANDU Cuiabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com prenúncio de casa cheia, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Cuiabá A vitória sobre o líder da Série B e o pedido do técnico Márcio Fernandes devem trazer o torcedor para o duelo desta quinta-feira (2) 29.09.25 15h52 MANIFESTAÇÃO Torcida do Paysandu convoca ato em frente à sede do clube por direito ao voto do sócio torcedor Movimento será durante reunião do Conselho Deliberativo do clube. 29.09.25 15h37 Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 ACESSO GARANTIDO Subiu! Resultado de time de Hélio dos Anjos garante acesso à Série B Com o empate, a Série C conheceu o primeiro time a garantir acesso à Série B de 2026 29.09.25 14h04