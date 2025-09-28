Paysandu vira de forma épica e vence o líder Criciúma fora de casa O resultado interrompeu um jejum que vinha desde julho e recoloca a esperança de escapar do rebaixamento no coração da torcida Igor Wilson 28.09.25 17h59 Time bicolor celebrando seu primeiro gol no jogo, com Reverson (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu surpreendeu e venceu de forma épica o líder Criciúma por 4 a 2, fora de casa, na tarde deste domingo (28), pela 29ª rodada da Série B. Após entrar apático em campo e levar gol com menos de 15 minutos, o time bicolor ressucitou como num passe de mágica e buscou a virada com gols de Reverson, Garcez (2) e Marlon, enquanto Nicolas e Jhonata Robert marcaram para os catarinenses. O resultado interrompeu um jejum que vinha desde julho e recoloca a esperança de escapar do rebaixamento no coração da torcida. O próximo jogo será na quinta-feira (2), contra o Cuiabá, na Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu VEJA MAIS Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário Dia Internacional da Língua de Sinais: inclusão ainda é desafio para torcedores surdos no futebol Professora Carolina Quaresma viralizou ao ensinar sinais de Remo e Paysandu e defende presença da língua de sinais em transmissões esportivas 1º Tempo O primeiro tempo em Criciúma foi daqueles que misturam drama, reação e a temida “Lei do Ex”. O Paysandu entrou em campo acuado, sem brilho, retraído atrás da linha do meio e assistindo ao time da casa empilhar escanteios e chances nos minutos iniciais. A pressão deu resultado cedo: aos 13 minutos, após inversão de Marcinho, Felipinho escorou e Jhonata Robert limpou a marcação para bater no cantinho de Matheus Nogueira, abrindo o placar para o Tigre e fazendo a torcida explodir no Heriberto Hulse lotado. A equipe paraense pouco produzia — Denílson isolado no ataque, Denner errando cruzamentos — e o Criciúma quase ampliou com Borasi, ex-Paysandu, logo na sequência. Mas a partida virou do avesso depois de uma confusão à beira do campo com o massagista Silvano Austrália e o quarto árbitro. Na retomada, Garcez construiu jogada pela esquerda, Castán afastou mal e Reverson, de fora da área, matou e acertou um chute rasteiro no canto para empatar. O gol acendeu o Papão, que passou a atacar com frequência, parecia outro time. Aos 35, André Lima carimbou a trave em chute rasteiro. E aos 42 veio a virada: Reverson fez inversão longa para Denner, que cruzou na medida para Garcez subir entre os zagueiros e testar firme para o fundo das redes. O Paysandu parecia ir para o intervalo com a vantagem, mas, aos 48, a velha Lei do Ex entrou em cena. Marcinho cruzou da linha de fundo e Nicolas, ídolo bicolor hoje no Criciúma, subiu alto para empatar: 2 a 2. E não teve essa de não comemorar, o atacante, que saiu praticamente escorraçado de Belém pela torcida bicolor, celebrou bastante com a torcida carvoeira. 2º Tempo O segundo tempo começou no mesmo ritmo intenso do primeiro: Paysandu manteve a formação inicial, apostando na confiança reacendida antes do intervalo. O Criciúma, rápido e empurrado por quase 14 mil torcedores, seguia explorando os espaços, enquanto o Papão jogava todas as fichas em Garcez para comandar os ataques. Logo aos 7 minutos, o camisa 10 quase abriu o placar da etapa final em chute cruzado, rasteiro, que passou perto da trave. O jogo estava franco, “lá e cá”. Aos 10, Diego Gonçalves obrigou Matheus Nogueira a duas grandes defesas seguidas, primeiro num chute forte e depois num cabeceio. A resposta bicolor veio aos 16 minutos, quando Denner perdeu chance claríssima: após jogada individual de Ptterson, a bola sobrou limpa na marca do pênalti, mas o meia isolou sobre o gol de Alisson. Aos 19, Garcez arrancou em ligação direta, driblou o marcador e sofreu falta em cima da linha da área. O atacante queria seguir na jogada, que poderia deixá-lo cara a cara com o goleiro, mas o árbitro interrompeu o lance. Felipinho foi expulso na jogada, e o Paysandu recebeu a recompensa logo depois. Na cobrança, Marlon bateu rasteiro, a bola passou por baixo da barreira e Alisson aceitou – 3 a 2 para o Papão. Mesmo com um a menos, o Criciúma não desistiu. Jhonata Renan quase empatou num chute de fora da área que passou rente à trave. Para segurar o resultado, Márcio Fernandes colocou Ramon Vinícius no lugar de Denner aos 30 minutos, reforçando o meio. Mas quem fechou a conta foi Garcez. Aos 33, o camisa 10 recebeu lançamento da zaga, arrancou pela esquerda, ultrapassou Castán como uma bala, driblou o goleiro e fez um golaço: 4 a 2, para delírio de algumas dezenas de bicolores no estádio. Logo depois o Paysandu teve chance de alargar a vantagem, Vinni Faria chamou Castan pra dançar e quase marca um golaço, mas ficou por isso mesmo. A vitória encerra um jejum que vinha desde 19 de julho, quando o Paysandu havia goleado o Coritiba – então líder – por 5 a 2. Novamente, o Papão derruba um líder mesmo ocupando a lanterna. Com o resultado, o time vai a 25 pontos, ainda em último, mas ganha fôlego na luta contra o rebaixamento. Amazonas (27 pontos), Botafogo-SP (29), Volta Redonda (30) e América-MG (30) ainda jogam nesta rodada e podem mexer na diferença. O próximo desafio bicolor será contra o Cuiabá, na Curuzu, na quinta-feira. Palavras-chave paysandu série b 2025 