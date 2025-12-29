Atacante ex-Operário está em Belém para assinar com o Paysandu Com 1,82 metro de altura e perfil físico considerado adequado para o futebol de maior intensidade, o atacante se apresenta como uma alternativa para o setor ofensivo O Liberal 29.12.25 21h59 O Paysandu confirmou mais um reforço para a temporada 2026 ao acertar a contratação do atacante Kleiton Pego, de 26 anos. O jogador, que disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Operário-PR, já está em Belém, onde iniciou os trabalhos de pré-temporada no Centro de Treinamento Raul Aguilera. A chegada do atleta reforça o planejamento do clube bicolor, que vem se movimentando de forma consistente no mercado para qualificar o elenco visando o próximo ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Kleiton Pego pertence ao Tombense e chega ao Paysandu por empréstimo. Com 1,82 metro de altura e perfil físico considerado adequado para o futebol de maior intensidade, o atacante se apresenta como uma alternativa para o setor ofensivo, ampliando as opções da comissão técnica tanto em jogos de maior imposição física quanto em partidas que exigem mobilidade e presença de área. A diretoria avalia que o atleta reúne experiência em competições nacionais e ainda tem margem para crescimento, fatores considerados estratégicos no atual modelo de contratações do clube. VEJA MAIS Paysandu acerta com atacante que estava no futebol paranaense Em sua primeira manifestação como reforço bicolor, o atacante destacou o entusiasmo com o novo desafio Zagueiro ex-Paysandu pode 'atravessar a Almirante' e fechar com o Remo A sondagem do Leão existe, mas ainda de forma iniciaL A passagem mais recente foi pelo Operário-PR, onde Kleiton disputou 29 jogos e marcou dois gols na Série B, torneio marcado pelo equilíbrio e pela exigência física ao longo da temporada. Antes disso, o atacante construiu uma trajetória por diferentes regiões do país, passando por clubes tradicionais e acumulando vivências distintas no futebol brasileiro. Revelado pelo Athletico-PR, ele também defendeu Santa Cruz, Juventude e CRB, além do próprio Tombense, dono de seus direitos econômicos. Internamente, a avaliação é de que Kleiton pode agregar versatilidade ao ataque bicolor. O jogador atua como atacante de referência, mas também tem histórico de participação em sistemas que exigem movimentação fora da área, pressão na saída de bola adversária e recomposição defensiva. Características que dialogam com o perfil buscado pelo Paysandu para a temporada 2026, marcada por um calendário exigente e pela necessidade de elenco equilibrado, capaz de responder a diferentes contextos de jogo. Integrado ao grupo desde a reapresentação, o atacante demonstrou confiança no novo desafio e destacou o peso da camisa bicolor. Integrado ao grupo desde a reapresentação, o atacante demonstrou confiança no novo desafio e destacou o peso da camisa bicolor. Em sua primeira manifestação oficial como jogador do Paysandu, Kleiton afirmou estar motivado com o projeto apresentado pela diretoria. "Saudações bicolores. Estou muito feliz com esse desafio. Vamos com Deus", declarou, em tom breve, mas alinhado ao discurso de comprometimento esperado pelo clube. 