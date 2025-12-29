Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Atacante ex-Operário está em Belém para assinar com o Paysandu

Com 1,82 metro de altura e perfil físico considerado adequado para o futebol de maior intensidade, o atacante se apresenta como uma alternativa para o setor ofensivo

O Liberal

O Paysandu confirmou mais um reforço para a temporada 2026 ao acertar a contratação do atacante Kleiton Pego, de 26 anos. O jogador, que disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Operário-PR, já está em Belém, onde iniciou os trabalhos de pré-temporada no Centro de Treinamento Raul Aguilera. A chegada do atleta reforça o planejamento do clube bicolor, que vem se movimentando de forma consistente no mercado para qualificar o elenco visando o próximo ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Kleiton Pego pertence ao Tombense e chega ao Paysandu por empréstimo. Com 1,82 metro de altura e perfil físico considerado adequado para o futebol de maior intensidade, o atacante se apresenta como uma alternativa para o setor ofensivo, ampliando as opções da comissão técnica tanto em jogos de maior imposição física quanto em partidas que exigem mobilidade e presença de área. A diretoria avalia que o atleta reúne experiência em competições nacionais e ainda tem margem para crescimento, fatores considerados estratégicos no atual modelo de contratações do clube.

VEJA MAIS

image Paysandu acerta com atacante que estava no futebol paranaense
Em sua primeira manifestação como reforço bicolor, o atacante destacou o entusiasmo com o novo desafio

image Zagueiro ex-Paysandu pode 'atravessar a Almirante' e fechar com o Remo
A sondagem do Leão existe, mas ainda de forma iniciaL

A passagem mais recente foi pelo Operário-PR, onde Kleiton disputou 29 jogos e marcou dois gols na Série B, torneio marcado pelo equilíbrio e pela exigência física ao longo da temporada. Antes disso, o atacante construiu uma trajetória por diferentes regiões do país, passando por clubes tradicionais e acumulando vivências distintas no futebol brasileiro. Revelado pelo Athletico-PR, ele também defendeu Santa Cruz, Juventude e CRB, além do próprio Tombense, dono de seus direitos econômicos.

Internamente, a avaliação é de que Kleiton pode agregar versatilidade ao ataque bicolor. O jogador atua como atacante de referência, mas também tem histórico de participação em sistemas que exigem movimentação fora da área, pressão na saída de bola adversária e recomposição defensiva. Características que dialogam com o perfil buscado pelo Paysandu para a temporada 2026, marcada por um calendário exigente e pela necessidade de elenco equilibrado, capaz de responder a diferentes contextos de jogo.

Integrado ao grupo desde a reapresentação, o atacante demonstrou confiança no novo desafio e destacou o peso da camisa bicolor. Em sua primeira manifestação oficial como jogador do Paysandu, Kleiton afirmou estar motivado com o projeto apresentado pela diretoria. “Saudações bicolores. Estou muito feliz com esse desafio. Vamos com Deus”, declarou, em tom breve, mas alinhado ao discurso de comprometimento esperado pelo clube.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Rebaixado com o Paysandu, atacante vai jogar a Série B pelo Sport-PE; saiba detalhes

O atacante Marlon, de 28 anos, foi anunciado pelo Leão da Ilha para a temporada 2026

31.12.25 13h19

FUTEBOL

Paysandu fecha com atacante que marcou 47 gols nos últimos quatro anos; saiba mais

A diretoria do Papão acertou a contratação do atacante Ítalo, que defendeu o Volta Redonda nesta temporada

31.12.25 12h39

PAPÃO

Paysandu contrata meia que conseguiu acesso a Série A

Em 2024, jogador iniciou a temporada no Joinville e depois se transferiu para a Chapecoense para a disputa da Série B

30.12.25 18h35

Futebol

Em entrevista, Márcio Tuma fala dos desafios à frente do Paysandu para o início da temporada 2026

O dirigente bicolor foi questionado sobre dois assuntos importantes para o torcedor: salários e Curuzu, respondendo ambos com franqueza

30.12.25 16h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FIM

Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo

Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo

01.01.26 10h39

Futebol

Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu

Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

31.12.25 19h35

FUTEBOL

Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo

Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas

01.01.26 12h06

contagem regressiva

Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira?

Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026

01.01.26 8h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda