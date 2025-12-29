Atacante ex-Operário está em Belém para assinar com o Paysandu

O Paysandu confirmou mais um reforço para a temporada 2026 ao acertar a contratação do atacante Kleiton Pego, de 26 anos. O jogador, que disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Operário-PR, já está em Belém, onde iniciou os trabalhos de pré-temporada no Centro de Treinamento Raul Aguilera. A chegada do atleta reforça o planejamento do clube bicolor, que vem se movimentando de forma consistente no mercado para qualificar o elenco visando o próximo ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Kleiton Pego pertence ao Tombense e chega ao Paysandu por empréstimo. Com 1,82 metro de altura e perfil físico considerado adequado para o futebol de maior intensidade, o atacante se apresenta como uma alternativa para o setor ofensivo, ampliando as opções da comissão técnica tanto em jogos de maior imposição física quanto em partidas que exigem mobilidade e presença de área. A diretoria avalia que o atleta reúne experiência em competições nacionais e ainda tem margem para crescimento, fatores considerados estratégicos no atual modelo de contratações do clube.

VEJA MAIS

A passagem mais recente foi pelo Operário-PR, onde Kleiton disputou 29 jogos e marcou dois gols na Série B, torneio marcado pelo equilíbrio e pela exigência física ao longo da temporada. Antes disso, o atacante construiu uma trajetória por diferentes regiões do país, passando por clubes tradicionais e acumulando vivências distintas no futebol brasileiro. Revelado pelo Athletico-PR, ele também defendeu Santa Cruz, Juventude e CRB, além do próprio Tombense, dono de seus direitos econômicos.

Internamente, a avaliação é de que Kleiton pode agregar versatilidade ao ataque bicolor. O jogador atua como atacante de referência, mas também tem histórico de participação em sistemas que exigem movimentação fora da área, pressão na saída de bola adversária e recomposição defensiva. Características que dialogam com o perfil buscado pelo Paysandu para a temporada 2026, marcada por um calendário exigente e pela necessidade de elenco equilibrado, capaz de responder a diferentes contextos de jogo.

Integrado ao grupo desde a reapresentação, o atacante demonstrou confiança no novo desafio e destacou o peso da camisa bicolor. Em sua primeira manifestação oficial como jogador do Paysandu, Kleiton afirmou estar motivado com o projeto apresentado pela diretoria. “Saudações bicolores. Estou muito feliz com esse desafio. Vamos com Deus”, declarou, em tom breve, mas alinhado ao discurso de comprometimento esperado pelo clube.