Paysandu acerta com atacante que estava no futebol paranaense Em sua primeira manifestação como reforço bicolor, o atacante destacou o entusiasmo com o novo desafio O Liberal 29.12.25 21h44 O Paysandu anunciou na noite desta segunda-feira (29) a contratação do atacante Danilo Peu, de 22 anos, como parte do processo de reformulação e montagem do elenco para a temporada 2026. O jogador, que atua preferencialmente pela ponta esquerda, estava no Cianorte, onde disputou o Campeonato Paranaense e a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. A chegada do atleta a Belém está prevista para os próximos dias, quando ele passará por exames médicos e avaliações físicas antes da assinatura de contrato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Revelado pelo Londrina, Danilo Peu construiu sua trajetória recente no futebol paranaense e gaúcho, acumulando experiências em clubes como Cascavel e Caxias. No Cianorte, chegou em abril deste ano e rapidamente ganhou espaço, encerrando a temporada com sete gols marcados em 26 partidas disputadas, números que chamaram a atenção do atual departamento de futebol bicolor. A diretoria avalia que o atleta se encaixa no perfil buscado pelo clube: jovem, com margem de evolução e já testado em competições nacionais. VEJA MAIS [[(standard.Article) Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026]] Zagueiro ex-Paysandu pode 'atravessar a Almirante' e fechar com o Remo A sondagem do Leão existe, mas ainda de forma iniciaL Extremo de velocidade, Danilo Peu é descrito como um jogador de boa presença física — mede 1,82m e pesa 79 quilos — e com capacidade de atuar tanto aberto pelo lado do campo quanto em movimentos de infiltração pelo corredor central. A expectativa interna é que ele amplie as opções ofensivas do elenco bicolor, especialmente em jogos que exigem intensidade pelos lados e maior agressividade no último terço do campo. A contratação também segue a estratégia do Paysandu de investir em atletas em fase de consolidação, buscando equilíbrio entre desempenho esportivo e sustentabilidade financeira. Em sua primeira manifestação como reforço bicolor, o atacante destacou o entusiasmo com o novo desafio. Segundo ele, a chegada ao Paysandu representa uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. “Chego motivado e com vontade de trabalhar forte para dar o meu melhor todos os dias com a camisa bicolor”, afirmou o jogador, que também ressaltou o desejo de construir uma temporada marcada por dedicação e conquistas coletivas. A movimentação no mercado não se encerra com a chegada de Danilo Peu. O Paysandu segue monitorando o mercado em busca de novas peças para completar o elenco que disputará a temporada 2026, tanto para o setor ofensivo quanto para outras posições consideradas estratégicas pela comissão técnica. A diretoria trabalha com cautela, mas mantém o ritmo de contratações como parte de um planejamento que visa mesclar atletas experientes com jovens da base. Ficha técnica Nome: Danilo de Souza Lima Data de nascimento: 22 de março de 2003 Naturalidade: Januária (MG) Altura: 1,82 m Peso: 79 kg Posição: atacante Clubes: Londrina-PR, Cascavel-PR, Caxias-RS e Cianorte-PR 