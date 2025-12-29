Zagueiro ex-Paysandu pode 'atravessar a Almirante' e fechar com o Remo A sondagem do Leão existe, mas ainda de forma iniciaL O Liberal 29.12.25 19h25 O zagueiro Thalisson, que esteve na última Série B atuando pelo Paysandu, pode atravessar a Almirante e fechar com o Remo. O defensor pertence ao Coritiba e tem vínculo contratual válido até o fim de 2027. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A sondagem do Leão existe, mas ainda de forma inicial. A possibilidade discutida com o Coxa gira em torno de um empréstimo, sem tratativas avançadas até o momento. A informação foi revelada pelos jornalistas Lucas Rossafa e Rogerio Scarione. VEJA MAIS Remo está perto de acertar com lateral-direito do Grêmio O Remo segue ativo no mercado e já anunciou reforços importantes, como Carlinhos, que estava no Flamengo, Zé Ricardo, vindo do Shonan Bellmare, do Japão,além do atacante Alef 'Manga Perto da estreia na Série A, quantos e quais jogadores o Remo tem no elenco para 2026? A menos de 30 dias do Brasileirão, Leão Azul define renovações, anuncia reforços e monitora nomes no mercado Aos 23 anos, Thalisson passou pela base do Grêmio antes de chegar ao Coritiba, sendo considerado uma jóia da base do clube, com contrato até 2027 e uma multa rescisória estipulada em R$ 60 milhões. As boas avaliações na base abriram espaço para a estreia no time profissional em 2021. Ainda assim, a sequência no time principal não se consolidou como esperado, o que levou a um empréstimo ao Paysandu, onde chegou com moral, atuando como titular desde sua estreia no clube, sendo um dos poucos atletas que não foram alvo de críticas do torcedor. Mesmo com a campanha marcada pelo rebaixamento do time bicolor, Thalisson teve presença constante: iniciou 22 partidas como titular e acabou ganhando visibilidade no mercado. Esse desempenho despertou o interesse do Remo, que procura opções para a posição após a provável saída de Kayky Almeida para o Mirassol. Hoje, o clube azulino tem poucas peças asseguradas para o setor defensivo visando 2026. O zagueiro Klaus renovou recentemente, enquanto o uruguaio Tassano, que teve poucas oportunidades no Leão, tem contrato até o fim da próxima temporada. Reynaldo também é um dos remanescentes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 Futebol Rebaixado com o Paysandu, atacante vai jogar a Série B pelo Sport-PE; saiba detalhes O atacante Marlon, de 28 anos, foi anunciado pelo Leão da Ilha para a temporada 2026 31.12.25 13h19 FUTEBOL Paysandu fecha com atacante que marcou 47 gols nos últimos quatro anos; saiba mais A diretoria do Papão acertou a contratação do atacante Ítalo, que defendeu o Volta Redonda nesta temporada 31.12.25 12h39 PAPÃO Paysandu contrata meia que conseguiu acesso a Série A Em 2024, jogador iniciou a temporada no Joinville e depois se transferiu para a Chapecoense para a disputa da Série B 30.12.25 18h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50