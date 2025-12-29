Capa Jornal Amazônia
Zagueiro ex-Paysandu pode 'atravessar a Almirante' e fechar com o Remo

A sondagem do Leão existe, mas ainda de forma iniciaL

O Liberal

O zagueiro Thalisson, que esteve na última Série B atuando pelo Paysandu, pode atravessar a Almirante e fechar com o Remo. O defensor pertence ao Coritiba e tem vínculo contratual válido até o fim de 2027.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A sondagem do Leão existe, mas ainda de forma inicial. A possibilidade discutida com o Coxa gira em torno de um empréstimo, sem tratativas avançadas até o momento. A informação foi revelada pelos jornalistas Lucas Rossafa e Rogerio Scarione.

Aos 23 anos, Thalisson passou pela base do Grêmio antes de chegar ao Coritiba, sendo considerado uma jóia da base do clube, com contrato até 2027 e uma multa rescisória estipulada em R$ 60 milhões. As boas avaliações na base abriram espaço para a estreia no time profissional em 2021. 

Ainda assim, a sequência no time principal não se consolidou como esperado, o que levou a um empréstimo ao Paysandu, onde chegou com moral, atuando como titular desde sua estreia no clube, sendo um dos poucos atletas que não foram alvo de críticas do torcedor. 

Mesmo com a campanha marcada pelo rebaixamento do time bicolor, Thalisson teve presença constante: iniciou 22 partidas como titular e acabou ganhando visibilidade no mercado. Esse desempenho despertou o interesse do Remo, que procura opções para a posição após a provável saída de Kayky Almeida para o Mirassol. 

Hoje, o clube azulino tem poucas peças asseguradas para o setor defensivo visando 2026. O zagueiro Klaus renovou recentemente, enquanto o uruguaio Tassano, que teve poucas oportunidades no Leão, tem contrato até o fim da próxima temporada. Reynaldo também é um dos remanescentes.  

clube do remo

série a
Paysandu
