Remo está perto de acertar com lateral-direito do Grêmio

O Remo negocia junto ao Grêmio o empréstimo do lateral-direito João Lucas, que disputou 20 jogos pelo clube gaúcho na temporada. As conversas entre os clubes estão em andamento e avançam na definição dos termos para a liberação do jogador nos próximos dias.

A ideia é que o vínculo com o clube paraense tenha duração de um ano, até o fim de 2026. João Lucas, por sua vez, tem contrato com o Grêmio até o final de 2027. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan.

Antes do acerto definitivo, Grêmio e Remo ainda discutem detalhes do negócio. Do lado do atleta, a possibilidade é vista com bons olhos por representar maior sequência de jogos, desde que a proposta esteja dentro dos parâmetros definidos com seus representantes.

Na temporada, João Lucas disputou 20 partidas pelo time gaúcho e marcou um gol. Contratado em janeiro, ganhou espaço principalmente no Campeonato Gaúcho, mas acabou sofrendo duas lesões musculares ao longo do ano. No Remo, terá a concorrência de Marcelinho.

O Remo segue ativo no mercado e já anunciou reforços importantes, como Carlinhos, que estava no Flamengo, Zé Ricardo, vindo do Shonan Bellmare, do Japão, além do atacante Alef 'Manga.