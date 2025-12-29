Após fim de empréstimo, Nathan Camargo usa as redes sociais para se despedir do Remo

O Clube do Remo se despediu de mais um nome que integrou a campanha histórica na Série B deste ano. O meia Nathan Camargo, que estava emprestado ao clube desde agosto, utilizou as redes sociais para publicar uma mensagem de despedida direcionada ao Remo e à torcida. Em poucas palavras, demonstrou gratidão pela experiência vivida e pelo acolhimento recebido da nação azulina.

Aos 20 anos, o jogador chegou ao Leão Azul para sua segunda experiência como profissional. Revelado nas categorias de base do Red Bull Bragantino, o volante de origem havia passado pelo Guarani antes de desembarcar em Belém, já na 16ª rodada da Série B. Nathan não entrou em campo contra a Chapecoense, sendo utilizado pela primeira vez pelo técnico António Oliveira na rodada seguinte, diante do Novorizontino.

Ao todo, participou de 13 partidas, com seis vitórias, incluindo a última do campeonato, que sacramentou o acesso do Remo à Série A com a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, no Mangueirão lotado. Em tom de alegria, o jogador destacou o carinho recebido na capital paraense e foi prontamente agraciado com inúmeros comentários positivos de torcedores e companheiros de clube.

“Fala, nação azul, chegou o momento de me despedir de vocês. Desde quando cheguei, sempre me senti em casa. Foram momentos incríveis ao lado de todos, principalmente por fazer parte do tão sonhado acesso. Trabalhamos e lutamos muito, e conseguimos. Agradeço a todos que trabalham no clube e vivem o dia a dia, vocês foram mais que fundamentais. Remo, obrigado pela oportunidade, pela confiança e por tudo. Vou levar vocês para sempre comigo. Maior do Norte!”, escreveu o jogador.

Com vínculo pertencente ao Red Bull Bragantino, Nathan Camargo deve retornar ao clube do interior paulista, onde definirá seu futuro para a próxima temporada.