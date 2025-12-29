FPF divulga tabela da 1ª rodada do Parazão 2026; veja quando Remo e Paysandu jogam Leão e Papão são os maiores vencedores do Campeonato Paraense. Duas partidas seguem indefinidas pela FPF Fábio Will 29.12.25 11h42 O clássico Re-Pa será na 4ª rodada (Wagner Santana/ O Liberal) A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada da primeira rodada do Campeonato Paraense de 2026. Remo e Paysandu já conhecem data, horário e local de suas estreias, enquanto duas partidas ainda permanecem indefinidas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo, WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Parazão 2026 começa no sábado, 24 de janeiro, com o Remo, atual campeão estadual e único representante do Norte na Série A do Campeonato Brasileiro, abrindo oficialmente a competição. O Leão Azul enfrenta o Bragantino, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém. O Paysandu estreia no dia seguinte, domingo (25), às 16h, diante do São Raimundo, no Estádio da Curuzu. Além dos jogos da dupla Re-Pa, a primeira rodada terá Águia de Marabá x Santa Rosa, no sábado (24), às 17h, em Marabá, e Cametá x Castanhal, no domingo (25), às 16h, no Parque do Bacurau. VEJA MAIS São Francisco apresenta uniforme para temporada 2026; veja Segundo o comunicado divulgado pelo próprio clube, a nova camisa foi desenvolvida com atenção especial aos detalhes Clubes emergentes denunciam desigualdade no futebol paraense e cobram mais apoio do poder público Um manifesto conjunto de quatro clubes do Parazão cobra maior atenção do governo estadual com relação aos recursos que têm sido destinados preferencialmente à dupla Remo e Paysandu, que irão receber, cada um, um centro de treinamento bancado pela Vale Jogos indefinidos Dois confrontos ainda não tiveram data, horário ou local confirmados pela FPF. Curiosamente, ambos envolvem clubes de Santarém (PA): Amazônia Independente x Tuna Luso Brasileira e São Francisco x Capitão Poço. As partidas devem ser realizadas no Estádio Panterão, casa do São Raimundo, mas aguardam definição oficial da entidade. Expectativa para o Parazão 2026 A edição de 2026 será especial. Pela primeira vez em duas décadas, um clube paraense disputa a Série A, o que aumenta a visibilidade do campeonato. O Paysandu, maior campeão estadual com 50 títulos, tenta manter a vantagem histórica sobre o Remo, que soma 48 conquistas. Outro atrativo será o aumento no número de clássicos na fase inicial. Além do tradicional Re-Pa e de Paysandu x Tuna, o torneio contará com o Rai-Fran, clássico santareno entre São Raimundo e São Francisco. Formato da competição O Campeonato Paraense terá 12 clubes, divididos em dois grupos de seis. As equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B. Após seis rodadas, os oito melhores avançam às quartas de final, em sistema de cruzamento olímpico, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Segundinha. Grupos do Parazão 2026 Grupo A Remo Tuna Luso Cametá Capitão Poço São Raimundo Santa Rosa Grupo B Paysandu Águia de Marabá Amazônia Independente Bragantino Castanhal São Francisco Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu paysandu futebol jornal amazônia parazão 2026 campeonato paraense fpf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 