FPF divulga tabela da 1ª rodada do Parazão 2026; veja quando Remo e Paysandu jogam

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada da primeira rodada do Campeonato Paraense de 2026. Remo e Paysandu já conhecem data, horário e local de suas estreias, enquanto duas partidas ainda permanecem indefinidas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo,

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Parazão 2026 começa no sábado, 24 de janeiro, com o Remo, atual campeão estadual e único representante do Norte na Série A do Campeonato Brasileiro, abrindo oficialmente a competição. O Leão Azul enfrenta o Bragantino, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém.

O Paysandu estreia no dia seguinte, domingo (25), às 16h, diante do São Raimundo, no Estádio da Curuzu. Além dos jogos da dupla Re-Pa, a primeira rodada terá Águia de Marabá x Santa Rosa, no sábado (24), às 17h, em Marabá, e Cametá x Castanhal, no domingo (25), às 16h, no Parque do Bacurau.

VEJA MAIS



Jogos indefinidos

Dois confrontos ainda não tiveram data, horário ou local confirmados pela FPF. Curiosamente, ambos envolvem clubes de Santarém (PA): Amazônia Independente x Tuna Luso Brasileira e São Francisco x Capitão Poço. As partidas devem ser realizadas no Estádio Panterão, casa do São Raimundo, mas aguardam definição oficial da entidade.

Expectativa para o Parazão 2026

A edição de 2026 será especial. Pela primeira vez em duas décadas, um clube paraense disputa a Série A, o que aumenta a visibilidade do campeonato. O Paysandu, maior campeão estadual com 50 títulos, tenta manter a vantagem histórica sobre o Remo, que soma 48 conquistas.

Outro atrativo será o aumento no número de clássicos na fase inicial. Além do tradicional Re-Pa e de Paysandu x Tuna, o torneio contará com o Rai-Fran, clássico santareno entre São Raimundo e São Francisco.

Formato da competição

O Campeonato Paraense terá 12 clubes, divididos em dois grupos de seis. As equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B. Após seis rodadas, os oito melhores avançam às quartas de final, em sistema de cruzamento olímpico, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Segundinha.

Grupos do Parazão 2026

Grupo A

Remo

Tuna Luso

Cametá

Capitão Poço

São Raimundo

Santa Rosa

Grupo B

Paysandu

Águia de Marabá

Amazônia Independente

Bragantino

Castanhal

São Francisco