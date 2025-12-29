Capa Jornal Amazônia
FPF divulga tabela da 1ª rodada do Parazão 2026; veja quando Remo e Paysandu jogam

Leão e Papão são os maiores vencedores do Campeonato Paraense. Duas partidas seguem indefinidas pela FPF

Fábio Will
fonte

O clássico Re-Pa será na 4ª rodada (Wagner Santana/ O Liberal)

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada da primeira rodada do Campeonato Paraense de 2026. Remo e Paysandu já conhecem data, horário e local de suas estreias, enquanto duas partidas ainda permanecem indefinidas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo,

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Parazão 2026 começa no sábado, 24 de janeiro, com o Remo, atual campeão estadual e único representante do Norte na Série A do Campeonato Brasileiro, abrindo oficialmente a competição. O Leão Azul enfrenta o Bragantino, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém.

O Paysandu estreia no dia seguinte, domingo (25), às 16h, diante do São Raimundo, no Estádio da Curuzu. Além dos jogos da dupla Re-Pa, a primeira rodada terá Águia de Marabá x Santa Rosa, no sábado (24), às 17h, em Marabá, e Cametá x Castanhal, no domingo (25), às 16h, no Parque do Bacurau.

Jogos indefinidos

Dois confrontos ainda não tiveram data, horário ou local confirmados pela FPF. Curiosamente, ambos envolvem clubes de Santarém (PA): Amazônia Independente x Tuna Luso Brasileira e São Francisco x Capitão Poço. As partidas devem ser realizadas no Estádio Panterão, casa do São Raimundo, mas aguardam definição oficial da entidade.

Expectativa para o Parazão 2026

A edição de 2026 será especial. Pela primeira vez em duas décadas, um clube paraense disputa a Série A, o que aumenta a visibilidade do campeonato. O Paysandu, maior campeão estadual com 50 títulos, tenta manter a vantagem histórica sobre o Remo, que soma 48 conquistas.

Outro atrativo será o aumento no número de clássicos na fase inicial. Além do tradicional Re-Pa e de Paysandu x Tuna, o torneio contará com o Rai-Fran, clássico santareno entre São Raimundo e São Francisco.

Formato da competição

O Campeonato Paraense terá 12 clubes, divididos em dois grupos de seis. As equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B. Após seis rodadas, os oito melhores avançam às quartas de final, em sistema de cruzamento olímpico, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Segundinha.

Grupos do Parazão 2026

Grupo A

  • Remo
  • Tuna Luso
  • Cametá
  • Capitão Poço
  • São Raimundo
  • Santa Rosa

Grupo B

  • Paysandu
  • Águia de Marabá
  • Amazônia Independente
  • Bragantino
  • Castanhal
  • São Francisco
