Borussia x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Bundesliga

Borussia Dortmund x Mainz disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 21° rodada da Bundesliga. O jogo está programado para as 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Mainz ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, OneFootball, SporTV e CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Borussia Dortmund é o vice-líder da Bundesliga e acumula 14 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 43 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pela competição.

Já Mainz está em 14° lugar no Campeonato Alemão com 5 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Borussia x Mainz: prováveis escalações

Borussia: Gregor Kobel, Niklas Sule, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Julian Brandt, Serhou Guirassy, Maximilian Beier. Técnico: Niko Kovac.

Mainz: Batz; Posch, Bell, Kohr; da Costa, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Silas, Tietz. Técnico: Carlos Cuesta.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Mainz

Bundesliga 2026

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, às 16h30