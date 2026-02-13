Borussia x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 13.02.26 15h30 O Borussia soma 27 pontos a mais que o Mainz e está em uma sequência de 5 vitórias na Bundesliga (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Borussia Dortmund x Mainz disputam hoje, sexta-feira (13/02), a 21° rodada da Bundesliga. O jogo está programado para as 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia x Mainz ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, OneFootball, SporTV e CazéTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Borussia Dortmund é o vice-líder da Bundesliga e acumula 14 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 43 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pela competição. Já Mainz está em 14° lugar no Campeonato Alemão com 5 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 25 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Santa Clara x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Liga Portugal Santa Clara e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Rennes x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Ligue 1 Rennes e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Borussia x Mainz: prováveis escalações Borussia: Gregor Kobel, Niklas Sule, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Daniel Svensson, Julian Brandt, Serhou Guirassy, Maximilian Beier. Técnico: Niko Kovac. Mainz: Batz; Posch, Bell, Kohr; da Costa, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Silas, Tietz. Técnico: Carlos Cuesta. FICHA TÉCNICA Borussia Dortmund x Mainz Bundesliga 2026 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha Data/Horário: 13 de fevereiro de 2026, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato alemão Bundesliga 2026 jogos de hoje Borussia Dortmund Mainz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Elche x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) por La Liga Elche e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 16h00 Série A italiana Pisa x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pelo Campeonato Italiano Pisa e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.02.26 15h45 Copa da Inglaterra Hull x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/02) pela Copa da Inglaterra Hull City e Chelsea jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.02.26 15h45 Campeonato Alemão Borussia x Mainz: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/02) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Mainz jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.02.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 PARAZÃO Remo consegue empate com Castanhal nos acréscimos Zagueiro Thalisson marca de cabeça quando o jogo estava 2 a 1 para o Japiim 12.02.26 21h47 Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31