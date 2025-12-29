Atacante paraense entra no radar do Mirassol e pode enfrentar o Remo na Série A; saiba mais Jogador de 31 anos é natural de Santarém (PA) e nunca jogou por clubes paraenses Fábio Will 29.12.25 9h28 André Luís pode retornar ao Brasil e jogar a Libertadores (Divulgação) O Mirassol-SP avançou nas negociações para contratar o atacante paraense André Luís, de 31 anos, revelado pelo Grêmio-SP e com passagens por Botafogo-RJ e futebol internacional. Caso o acerto seja confirmado, o jogador poderá enfrentar o Remo na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Natural de Santarém (PA), André Luís atua fora do país desde 2018. Ao longo da carreira internacional, defendeu o GD Chaves e o Moreirense, em Portugal, antes de se transferir para o Shanghai Shenhua, da China, clube pelo qual jogou desde 2024. No futebol asiático, o atacante viveu boa fase, somando 36 gols em 68 partidas nas duas últimas temporadas. VEJA MAIS Atacante paraense faz sucesso na China e vira o carrasco do 'Derbi de Shanghai' André Luís, que fez as categorias de base no Grêmio e pouco atuou no Brasil, joga no Shanghai Shenhua e soma números expressivos diante do rival deste sábado (9), o Shaghai Port Paraense que joga na China comenta jogos decisivos pelo torneio local: 'Cruciais para a temporada' André Luis é natural de Santarém e já marcou 12 gols em 22 jogos pelo Shanghai Shenhua. André Luís pode retrnar ao Brasil para jogar a Série A e também a Copa Libertadores (Divulgação) Apesar de ser paraense, André Luís nunca atuou profissionalmente por clubes do estado. Segundo informações do GE, o jogador já está apalavrado com o Mirassol e deve assinar contrato nos próximos dias, reforçando o setor ofensivo do clube paulista para a temporada 2026. O Mirassol ainda não anunciou oficialmente seus reforços, mas já possui acordos encaminhados com o volante Yuri Lara, o zagueiro Kayky Almeida (ex-Remo), além do meia Lucas Mugni e dos atacantes Nathan Fogaça e Rodrigo Rodrigues. O elenco do clube paulista se reapresentou na última sexta-feira (26) e deu início à pré-temporada. Em 2026, o Mirassol terá um calendário intenso, com disputas do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América. A estreia no Paulistão acontece no dia 11 de janeiro, contra o São Paulo-SP. Já o duelo diante do Remo está marcado para a 2ª rodada do Brasileirão, no dia 4 de fevereiro, em Belém, e será a primeira partida do Leão Azul em casa na elite do futebol brasileiro. 