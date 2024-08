Paraense que joga na China comenta jogos decisivos pelo torneio local: 'Cruciais para a temporada'

O Shanghai Shenhua está em um momento crucial da temporada, com dois jogos que podem definir seus rumos no Campeonato Chinês e na Copa da China. O time, atualmente na segunda posição do campeonato, enfrenta neste sábado (17) o líder Shanghai Port em um clássico de grande rivalidade. Quem comentou sobre os próximos duelos foi o paraense André Luis, que defende o Shanghai.

Para o atacante, natural de Santarém, a preparação para esses confrontos tem sido intensa e focada em manter a equipe competitiva em todos os aspectos. O jogador destacou a importância dos próximos jogos e demonstrou confiança no trabalho realizado ao longo da semana.

"Esses próximos jogos serão fundamentais para nossa temporada. O clássico contra o Shanghai Port é sempre um desafio, especialmente em um confronto direto pela liderança. Sabemos da qualidade deles, mas estamos confiantes na nossa preparação. Cada treino tem sido focado em manter a intensidade e a concentração, porque entendemos a importância de sair com a vitória”, afirmou André Luis.

Além do clássico, o atacante paraense também destacou a relevância do duelo contra o Beijing Guoan pela Copa da China. André ressaltou que a equipe está determinada a conquistar o título e que cada partida será decisiva para alcançar esse objetivo.

“O jogo contra o Beijing Guoan também vai exigir o máximo de nós. Queremos nos classificar para a semifinal e brigar pelo título da Copa. Vamos entrar em campo com a mentalidade de vencer e mostrar a força do nosso grupo em ambas as partidas. Essas vitórias são cruciais para atingirmos os nossos objetivos na temporada”, acrescentou o jogador.

Carreira

Revelado em um projeto de escolinha no Pará, André Luis vem se destacando em sua primeira temporada no futebol chinês. Pelo Shanghai Shenhua, o atacante já disputou 18 partidas, marcando 12 gols e dando cinco assistências. Recentemente, também conquistou o título da Supercopa da China, consolidando-se como uma das peças fundamentais da equipe.