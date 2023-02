Paraense marca golaço em Portugal e concorre premiação por gol mais bonito da semana; vídeo

Teve gol de jogador paraense a Europa neste final de semana. No domingo (19), o Vitória de Guimarães B venceu o Varzim por 2 a 1 pela Terceira Divisão de Portugal. O primeiro dos dois gols dos Conquistadores foi marcado pelo marabaense Geovani Júnior, de 21 anos.

O gol foi marcado quando o Vitória estava em desvantagem no placar. Com um minuto do segundo tempo, o brasileiro recebeu na direita, cortou o marcador, trouxe a bola para a perna esquerda e mandou um chute forte no gol. Depois do jogo, Geovani comemorou o lance.

“Havia acabado de entrar na partida e fiquei muito feliz em poder ajudar a equipe, peguei na bola fui para cima e consegui marcar um gol em um momento importante. Foi muito especial e, felizmente, o gol aconteceu. Ainda conseguimos virar o jogo e conquistar os três pontos”, disse.

O golaço de Geovani ainda garantiu outra novidade: o tento está concorrendo ao gol mais bonito da semana na Liga 3. Atualmente defendendo a equipe B do Vitória, Geovani Júnior fala sobre os seus objetivos para o futuro.

“A minha expectativa é de poder seguir trabalhando e focar em fazer mais gols, assistências e ajudar a equipe. Espero poder em breve estar jogando na equipe principal do Vitória e ajudar o clube na busca pelos seus objetivos”, concluiu.