Paraense de Remo e Paysandu, que joga na Europa, relembra comando de Abel Ferreira

O paraense Raul Silva e Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras, viveram momentos de glórias em Portugal. Jogando duas temporadas no Braga, de Portugal, sob o comando do treinador, o jogador não erra em dizer que foram os melhores anos da sua carreira.

“O momento mais marcante que vivi com o Abel foi um jogo fora de casa, eu fui expulso, no fim do jogo, ele foi no vestiário e me deu um abraço, uma prática que não ocorre com frequência, já que o treinador sempre dá ‘dura’ nos atletas. Aquilo ficou marcado para o resto da vida”, relembra.

Raul, Abel e o Braga conquistaram uma vaga na Liga Europa na temporada 17/18. Com o treinador, o jogador paraense virou goleador, somando diversos gols de cabeça. O atleta afirma que se tornou um novo profissional sob o comando dele.

“Tive oportunidade de trabalhar com ele dois anos e foram os melhores da minha carreira. Então, sou suspeito para falar. Sou um jogador antes e depois dele, o Abel te ensina a ser mais no dia a dia, ser mais homem, isso dá uma diferença depois de um trabalho, em termos de comprometimento, de atitude, de companheirismo, que ajuda também a ser um homem e atleta melhor. Como jogador, ele me ensinou tudo do futebol. Como eu digo para alguns amigos meus, o Abel fazia um cone de jogador, porque ele te ensina tudo o que o futebol precisa. Depois que trabalhei com ele passei a ver o futebol de uma outra maneira, não só correr atrás da bola”, conta.

“O Abel é um treinador muito exigente e a característica de pessoas assim, é dar o máximo todos os dias e por vezes acaba sendo um bocadinho mais ríspido. Ele é assim não só nos jogos, no dia a dia também, com os jogadores, comissão técnica e com quem está ao lado dele. Então, a característica dele é essa, ser um treinador exigente, que cobra, que dá o seu máximo e quer resultado dos jogadores, da sua comissão técnica. Ou seja, é impossível um treinador assim não ter essa agressividade dentro de si”, acrescenta.

Uma das posturas de Abel Ferreira no Brasil são os sucessivos embates com a imprensa, uma relação desgastada, diversas vezes estremecidas e que hoje existe um tato maior entre os jornalistas, o treinador e o Palmeiras.

“Até mesmo em Portugal já teve alguns episódios contra a imprensa e no Brasil também continua. Como eu vejo o Abel como um treinador muito inteligente e exigente, e isso não é só com ele e com os deles, mas com tosos em geral. Por diversas vezes alguns jornalistas abordam temas e fazem perguntas infundadas, e creio que isso tira ele completamente do sério e acaba por rebater de maneira mais forte”, relembra.

Atualmente, Raul joga no Universitatea Craiova, da Roménia.