Atacante paraense faz sucesso na China e vira o carrasco do 'Derbi de Shanghai'

André Luís, que fez as categorias de base no Grêmio e pouco atuou no Brasil, joga no Shanghai Shenhua e soma números expressivos diante do rival deste sábado (9), o Shaghai Port

O Liberal
fonte

André Luís não jogou por clubes paraenses (Reprodução Instagram Shanghai Shenhua)

O Shanghai Shenhua recebe hoje o Shanghai Port, às 8h35 (horário de Brasília), pela 20ª rodada da Superliga Chinesa. Na briga direta pela liderança, o time conta com o paraense André Luis como uma de suas principais armas no clássico.

O atacante santareno, que fez as categorias de base no Grêmio e pouco atuou no Brasil, já tem 11 gols em 21 jogos pela equipe e soma números expressivos também diante do rival, pegando já fama de carrasco: em sete confrontos, marcou seis gols, deu uma assistência e participou de duas conquistas da Supercopa da China sobre o Port.

“Fico feliz por conseguir contribuir no clássico marcando gols e ajudando a equipe. Esse tipo de jogo é sempre diferente e me motiva ainda mais. Trabalho muito todos os dias para fazer o meu melhor e, contra o Port, as coisas têm acontecido bem pra mim. Espero manter esse bom retrospecto nesse próximo Derby”, afirmou.

O último encontro entre as equipes, nas oitavas de final da Copa da China, foi marcante para o atacante. André Luis anotou um hat-trick na vitória por 3 a 2, que garantiu a classificação do Shenhua e eliminou o Port da competição.

O clássico deste sábado também tem peso decisivo na disputa pelo título. O Shenhua lidera a Superliga com 45 pontos, enquanto o Port ocupa a vice-liderança, com 41.

“O último clássico foi muito especial, não só pelos gols e pela classificação, mas pela maneira como a equipe se impôs e eliminou um grande rival. Mas agora é outro momento, com o título em jogo. Sabemos da importância dessa vitória e vamos com tudo para fazer uma grande atuação e dar mais um passo rumo ao nosso objetivo”, completou.

Carreira

Natural de Santarém (PA), André iniciou a trajetória no projeto “Livro na Mão, Bola no Pé”, idealizado pelo ex-jogador Hermes Viana. Aos 16 anos, defendeu o São Francisco, sendo vice-campeão paraense da segunda divisão, e depois seguiu para a base do Grêmio, onde deu sequência à carreira, atuando em clubes brasileiros como Ypiranga-RS e Figueirense-SC, antes de iniciar sua peregrinação internacional por Portugal, onde jogou no Chaves e no Moreirense, e na China desde o ano passado. 

Futebol
.
