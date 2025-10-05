Capa Jornal Amazônia
Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR

O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida

O Liberal

Um dos pilares do sistema defensivo do Remo, o goleiro Marcelo Rangel deixou o campo no intervalo do jogo contra o Operário-PR e acendeu o sinal de alerta na torcida azulina. O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário, por volta dos 30 minutos do primeiro tempo. 

Rangel chegou a pedir substituição logo após a queda, mas permaneceu em campo até o fim da etapa inicial. No segundo tempo, Ygor Vinhas entrou no lugar dele. A situação preocupa porque o goleiro é considerado um “milagreiro” pelos torcedores, responsável por defesas decisivas que têm sustentado o Leão na Série B — a quinta melhor defesa do campeonato. 

Questionado sobre a lesão, Guto Ferreira preferiu não se aprofundar.

“Todas as questões físicas eu deixo que os médicos venham me trazer, e você nunca sabe de forma imediata. Com certeza foi algum desconforto, alguma queda que ele teve, se eu não me engano foi questão de coluna, eu não sei avaliar, o médico depois vem e me fala o que tiver que ser, eu não me meto (risos)”, declarou. 

A comissão técnica aguarda os exames para saber se Rangel terá condições de enfrentar o Athletico-PR, quinta-feira, no Baenão. A torcida, que já se mobiliza para lotar o estádio, espera que o camisa 88 esteja recuperado para o duelo direto por uma vaga no G4. 

