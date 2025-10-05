Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida O Liberal 05.10.25 21h07 Um dos pilares do sistema defensivo do Remo, o goleiro Marcelo Rangel deixou o campo no intervalo do jogo contra o Operário-PR e acendeu o sinal de alerta na torcida azulina. O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário, por volta dos 30 minutos do primeiro tempo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Rangel chegou a pedir substituição logo após a queda, mas permaneceu em campo até o fim da etapa inicial. No segundo tempo, Ygor Vinhas entrou no lugar dele. A situação preocupa porque o goleiro é considerado um “milagreiro” pelos torcedores, responsável por defesas decisivas que têm sustentado o Leão na Série B — a quinta melhor defesa do campeonato. VEJA MAIS 'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4 Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO Questionado sobre a lesão, Guto Ferreira preferiu não se aprofundar. “Todas as questões físicas eu deixo que os médicos venham me trazer, e você nunca sabe de forma imediata. Com certeza foi algum desconforto, alguma queda que ele teve, se eu não me engano foi questão de coluna, eu não sei avaliar, o médico depois vem e me fala o que tiver que ser, eu não me meto (risos)”, declarou. A comissão técnica aguarda os exames para saber se Rangel terá condições de enfrentar o Athletico-PR, quinta-feira, no Baenão. A torcida, que já se mobiliza para lotar o estádio, espera que o camisa 88 esteja recuperado para o duelo direto por uma vaga no G4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 ANÁLISE 'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano 05.10.25 20h36 SÉRIE B Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4 Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO 05.10.25 17h58 ONZE DO LEÃO Com novidade na zaga e no meio, Guto Ferreira escala Remo contra o Operário; veja Sem poder contar com Reynaldo e o artilheiro Pedro Rocha, ambos lesionados, o treinador promoveu as entradas do zagueiro Kayky Almeida e do volante grego Panagiots 05.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES CBF afasta árbitros de São Paulo x Palmeiras e Bragantino x Grêmio após novas polêmicas 06.10.25 0h02 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 Copa do Brasil Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil Botafogo e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 11.09.25 18h00