Marcos Braz garante continuidade no Remo e projeta Série A com responsabilidade O executivo ressaltou que o Remo optou por uma política de mercado conservadora, evitando gastos que possam gerar problemas ao fim da temporada O Liberal 08.01.26 18h00 Braz falou sobre o trabalho de montagem do elenco azulino para 2026. (Samara Miranda / Remo) Responsável pela campanha que levou o Clube do Remo de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2026, o executivo de futebol Marcos Braz confirmou a permanência no clube e destacou que nunca abriu negociações com outras equipes, apesar de sondagens recebidas ao longo do processo. O executivo concedeu entrevista durante a passagem do clube pelo CT do Retrô, em Pernambuco, onde o time realiza pré-temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo ele, houve consultas e especulações por parte de outros clubes, mas a prioridade sempre foi a continuidade do trabalho no Remo. “Minha cabeça sempre esteve no Pará e no Remo. A ideia era seguir o projeto que iniciamos e disputar a Série A com o clube”, afirmou. O dirigente explicou que a única pendência envolvia ajustes contratuais de natureza estrutural, sem qualquer relação com questões financeiras. O impasse, de acordo com ele, foi resolvido por meio de um entendimento entre as partes. “Escolhemos um meio-termo, tudo foi equacionado e está resolvido da forma que o Remo entendeu ser a mais adequada”, destacou. Já em relação ao planejamento para a temporada de 2026, Marcos Braz revelou que o clube definiu previamente o perfil dos jogadores que seriam contratados, levando em conta características técnicas, físicas e comportamentais necessárias para enfrentar o nível de exigência da Série A. VEJA MAIS Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. Marcelo Rangel fala sobre métodos de Osorio no Remo: 'Bem rígido em todos os aspectos' Goleiro afirma que intensidade e cobrança fazem parte do trabalho do novo treinador e têm sido assimiladas pelo elenco durante os treinamentos em Recife Remo confirma contratação de ex-promessa do futebol brasileiro Jogador busca retomar carreira após ser considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro O executivo ressaltou que o Remo optou por uma política de mercado conservadora, evitando gastos com aquisição de direitos econômicos. Todas as contratações, segundo ele, estão sendo feitas por meio de atletas livres ou empréstimos, com compromissos financeiros concentrados exclusivamente na temporada de 2026. “A Série A é um campeonato completamente diferente, e exige responsabilidade. Às vezes o caminho é mais trabalhoso, mas ele deixa o Remo mais seguro como instituição”, explicou. O dirigente reconheceu que o processo gera ansiedade entre torcedores, dirigentes e imprensa, principalmente diante das dificuldades do mercado em um cenário de Série A. No entanto, garantiu que os desafios já eram esperados. "Eu sabia das cobranças e das dificuldades que viriam. Faz parte do processo", pontuou. ÚLTIMAS EM REMO APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Marcos Braz garante continuidade no Remo e projeta Série A com responsabilidade O executivo ressaltou que o Remo optou por uma política de mercado conservadora, evitando gastos que possam gerar problemas ao fim da temporada 08.01.26 18h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Monte Roraima x Remo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Monte Roraima e Remo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10