O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril

CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes

O Liberal
fonte

O Paysandu encara novamente o Volta Redonda em uma edição de Série C. ()

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Representante do Pará na competição, o Paysandu já conhece o período em que iniciará a caminhada nacional: a disputa começa no dia 5 de abril e segue até 25 de outubro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A edição de 2026 será a última com o atual formato de 20 equipes e primeira fase em grupo único. Ao fim da competição, além do acesso à Série B, o campeão também garantirá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Outra mudança importante confirmada para esta temporada é o número de rebaixados. Em 2026, apenas dois clubes cairão para a Série D, enquanto seis equipes sobem da quarta divisão para a Série C do próximo ano.

A partir de 2027, a competição passará a contar com 24 participantes, mantendo o sistema de disputa com grupo único na fase inicial. Já em 2028, a Série C terá novo formato, com 28 clubes divididos em dois grupos de 14 times cada.

Com o calendário definido, o Paysandu inicia o planejamento visando uma campanha consistente na última Série C com o modelo atual, de olho no acesso e em uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

Veja a tabela básica

1ª Rodada - 4, 5 ou 6 de abril

  • Inter de Limeira-SP x Floresta-CE
  • Ituano-SP x Anápolis-GO
  • Brusque-SC x Caxias-RS
  • Confiança-SE x Amazonas
  • Maranhão x Guarani
  • Volta Redonda x Paysandu
  • Maringá x Ferroviária-SP
  • Ypiranga-RS x Figueirense
  • Santa Cruz x Itabaiana
  • Botafogo-PB x Barra-SC

2ª Rodada — 11, 12 ou 13 de abril

  • Ferroviária-SP x Botafogo-PB
  • Guarani-SP x Volta Redonda-RJ
  • Figueirense-SC x Maringá-PR
  • Itabaiana-SE x Ypiranga-RS
  • Floresta-CE x Santa Cruz-PE
  • Anápolis-GO x Inter de Limeira-SP
  • Caxias-RS x Confiança-SE
  • Barra-SC x Maranhão-MA
  • Paysandu-PA x Brusque-SC
  • Amazonas-AM x Ituano-SP

3ª Rodada — 18, 19 ou 20 de abril

  • Inter de Limeira-SP x Ituano-SP
  • Guarani-SP x Itabaiana-SE
  • Figueirense-SC x Botafogo-PB
  • Confiança-SE x Santa Cruz-PE
  • Floresta-CE x Ferroviária-SP
  • Volta Redonda-RJ x Caxias-RS
  • Maringá-PR x Brusque-SC
  • Ypiranga-RS x Anápolis-GO
  • Paysandu-PA x Barra-SC
  • Amazonas-AM x Maranhão-MA

4ª Rodada — 25, 26 ou 27 de abril

  • Ferroviária-SP x Guarani-SP
  • Ituano-SP x Maringá-PR
  • Brusque-SC x Confiança-SE
  • Itabaiana-SE x Paysandu-PA
  • Maranhão-MA x Volta Redonda-RJ
  • Anápolis-GO x Figueirense-SC
  • Caxias-RS x Ypiranga-RS
  • Barra-SC x Inter de Limeira-SP
  • Santa Cruz-PE x Amazonas-AM
  • Botafogo-PB x Floresta-CE

5ª Rodada — 2, 3 ou 4 de maio

  • Ferroviária-SP x Anápolis-GO
  • Guarani-SP x Santa Cruz-PE
  • Figueirense-SC x Barra-SC
  • Confiança-SE x Inter de Limeira-SP
  • Floresta-CE x Maranhão-MA
  • Volta Redonda-RJ x Brusque-SC
  • Maringá-PR x Itabaiana-SE
  • Ypiranga-RS x Ituano-SP
  • Paysandu-PA x Botafogo-PB
  • Amazonas-AM x Caxias-RS

6ª Rodada — 9, 10 ou 11 de maio

  • Inter de Limeira-SP x Santa Cruz-PE
  • Ituano-SP x Confiança-SE
  • Brusque-SC x Ypiranga-RS
  • Itabaiana-SE x Floresta-CE
  • Maranhão-MA x Botafogo-PB
  • Volta Redonda-RJ x Ferroviária-SP
  • Maringá-PR x Guarani-SP
  • Barra-SC x Caxias-RS
  • Paysandu-PA x Anápolis-GO
  • Amazonas-AM x Figueirense-SC

7ª Rodada — 16, 17 ou 18 de maio

  • Ferroviária-SP x Brusque-SC
  • Guarani-SP x Ituano-SP
  • Figueirense-SC x Itabaiana-SE
  • Confiança-SE x Maranhão-MA
  • Floresta-CE x Amazonas-AM
  • Anápolis-GO x Barra-SC
  • Caxias-RS x Paysandu-PA
  • Ypiranga-RS x Maringá-PR
  • Santa Cruz-PE x Volta Redonda-RJ
  • Botafogo-PB x Inter de Limeira-SP

8ª Rodada — 23, 24 ou 25 de maio

  • Inter de Limeira-SP x Itabaiana-SE
  • Ituano-SP x Botafogo-PB
  • Brusque-SC x Anápolis-GO
  • Confiança-SE x Figueirense-SC
  • Maranhão-MA x Caxias-RS
  • Volta Redonda-RJ x Ypiranga-RS
  • Maringá-PR x Santa Cruz-PE
  • Barra-SC x Guarani-SP
  • Paysandu-PA x Floresta-CE
  • Amazonas-AM x Ferroviária-SP

9ª Rodada — 30 ou 31 de maio / 1º de junho

  • Inter de Limeira-SP x Ypiranga-RS
  • Guarani-SP x Amazonas-AM
  • Figueirense-SC x Paysandu-PA
  • Itabaiana-SE x Volta Redonda-RJ
  • Floresta-CE x Confiança-SE
  • Anápolis-GO x Maranhão-MA
  • Caxias-RS x Ituano-SP
  • Barra-SC x Brusque-SC
  • Santa Cruz-PE x Ferroviária-SP
  • Botafogo-PB x Maringá-PR

10ª Rodada — 13, 14 ou 15 de junho

  • Ferroviária-SP x Barra-SC
  • Guarani-SP x Caxias-RS
  • Brusque-SC x Santa Cruz-PE
  • Itabaiana-SE x Ituano-SP
  • Floresta-CE x Figueirense-SC
  • Volta Redonda-RJ x Confiança-SE
  • Maringá-PR x Maranhão-MA
  • Ypiranga-RS x Botafogo-PB
  • Paysandu-PA x Inter de Limeira-SP
  • Amazonas-AM x Anápolis-GO

11ª Rodada — 20, 21 ou 22 de junho

  • Ferroviária-SP x Inter de Limeira-SP
  • Ituano-SP x Figueirense-SC
  • Brusque-SC x Floresta-CE
  • Confiança-SE x Guarani-SP
  • Maranhão-MA x Paysandu-PA
  • Anápolis-GO x Itabaiana-SE
  • Caxias-RS x Maringá-PR
  • Barra-SC x Amazonas-AM
  • Santa Cruz-PE x Ypiranga-RS
  • Botafogo-PB x Volta Redonda-RJ

12ª Rodada — 27, 28 ou 29 de junho

  • Inter de Limeira-SP x Maringá-PR
  • Ituano-SP x Maranhão-MA
  • Figueirense-SC x Guarani-SP
  • Itabaiana-SE x Ferroviária-SP
  • Floresta-CE x Barra-SC
  • Volta Redonda-RJ x Amazonas-AM
  • Caxias-RS x Anápolis-GO
  • Ypiranga-RS x Confiança-SE
  • Paysandu-PA x Santa Cruz-PE
  • Botafogo-PB x Brusque-SC

13ª Rodada — 4, 5 ou 6 de julho

  • Ferroviária-SP x Caxias-RS
  • Guarani-SP x Floresta-CE
  • Brusque-SC x Figueirense-SC
  • Confiança-SE x Barra-SC
  • Maranhão-MA x Inter de Limeira-SP
  • Anápolis-GO x Botafogo-PB
  • Maringá-PR x Volta Redonda-RJ
  • Ypiranga-RS x Paysandu-PA
  • Santa Cruz-PE x Ituano-SP
  • Amazonas-AM x Itabaiana-SE

14ª Rodada — 11, 12 ou 13 de julho

  • Inter de Limeira-SP x Amazonas-AM
  • Ituano-SP x Ferroviária-SP
  • Figueirense-SC x Volta Redonda-RJ
  • Itabaiana-SE x Brusque-SC
  • Maranhão-MA x Ypiranga-RS
  • Anápolis-GO x Maringá-PR
  • Caxias-RS x Floresta-CE
  • Barra-SC x Santa Cruz-PE
  • Paysandu-PA x Guarani-SP
  • Botafogo-PB x Confiança-SE

15ª Rodada — 25, 26 ou 27 de julho

  • Ferroviária-SP x Maranhão-MA
  • Guarani-SP x Inter de Limeira-SP
  • Brusque-SC x Ituano-SP
  • Confiança-SE x Itabaiana-SE
  • Floresta-CE x Maringá-PR
  • Volta Redonda-RJ x Anápolis-GO
  • Caxias-RS x Botafogo-PB
  • Ypiranga-RS x Barra-SC
  • Santa Cruz-PE x Figueirense-SC
  • Amazonas-AM x Paysandu-PA

16ª Rodada — 8, 9 ou 10 de agosto

  • Inter de Limeira-SP x Volta Redonda-RJ
  • Ituano-SP x Barra-SC
  • Figueirense-SC x Ferroviária-SP
  • Itabaiana-SE x Caxias-RS
  • Maranhão-MA x Brusque-SC
  • Anápolis-GO x Guarani-SP
  • Maringá-PR x Amazonas-AM
  • Ypiranga-RS x Floresta-CE
  • Paysandu-PA x Confiança-SE
  • Botafogo-PB x Santa Cruz-PE

17ª Rodada — 15, 16 ou 17 de agosto

  • Ferroviária-SP x Paysandu-PA
  • Guarani-SP x Ypiranga-RS
  • Brusque-SC x Inter de Limeira-SP
  • Confiança-SE x Maringá-PR
  • Floresta-CE x Anápolis-GO
  • Volta Redonda-RJ x Ituano-SP
  • Caxias-RS x Figueirense-SC
  • Barra-SC x Itabaiana-SE
  • Santa Cruz-PE x Maranhão-MA
  • Amazonas-AM x Botafogo-PB

18ª Rodada — 22, 23 ou 24 de agosto

  • Inter de Limeira-SP x Figueirense-SC
  • Ituano-SP x Paysandu-PA
  • Brusque-SC x Amazonas-AM
  • Confiança-SE x Anápolis-GO
  • Maranhão-MA x Itabaiana-SE
  • Volta Redonda-RJ x Floresta-CE
  • Maringá-PR x Barra-SC
  • Ypiranga-RS x Ferroviária-SP
  • Santa Cruz-PE x Caxias-RS
  • Botafogo-PB x Guarani-SP

19ª Rodada — 30 de agosto

  • Ferroviária-SP x Confiança-SE
  • Guarani-SP x Brusque-SC
  • Figueirense-SC x Maranhão-MA
  • Itabaiana-SE x Botafogo-PB
  • Floresta-CE x Ituano-SP
  • Anápolis-GO x Santa Cruz-PE
  • Caxias-RS x Inter de Limeira-SP
  • Barra-SC x Volta Redonda-RJ
  • Paysandu-PA x Maringá-PR
  • Amazonas-AM x Ypiranga-RS
