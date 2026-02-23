Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes O Liberal 23.02.26 16h51 O Paysandu encara novamente o Volta Redonda em uma edição de Série C. () A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Representante do Pará na competição, o Paysandu já conhece o período em que iniciará a caminhada nacional: a disputa começa no dia 5 de abril e segue até 25 de outubro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A edição de 2026 será a última com o atual formato de 20 equipes e primeira fase em grupo único. Ao fim da competição, além do acesso à Série B, o campeão também garantirá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Outra mudança importante confirmada para esta temporada é o número de rebaixados. Em 2026, apenas dois clubes cairão para a Série D, enquanto seis equipes sobem da quarta divisão para a Série C do próximo ano. VEJA MAIS Roger Aguilera diz que vai retirar nome da lista de credores do Paysandu: 'Jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista dívidas do time bicolor, que está em recuperação judicial Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão Veja a tabela básica 1ª Rodada - 4, 5 ou 6 de abril Inter de Limeira-SP x Floresta-CE Ituano-SP x Anápolis-GO Brusque-SC x Caxias-RS Confiança-SE x Amazonas Maranhão x Guarani Volta Redonda x Paysandu Maringá x Ferroviária-SP Ypiranga-RS x Figueirense Santa Cruz x Itabaiana Botafogo-PB x Barra-SC 2ª Rodada — 11, 12 ou 13 de abril Ferroviária-SP x Botafogo-PB Guarani-SP x Volta Redonda-RJ Figueirense-SC x Maringá-PR Itabaiana-SE x Ypiranga-RS Floresta-CE x Santa Cruz-PE Anápolis-GO x Inter de Limeira-SP Caxias-RS x Confiança-SE Barra-SC x Maranhão-MA Paysandu-PA x Brusque-SC Amazonas-AM x Ituano-SP 3ª Rodada — 18, 19 ou 20 de abril Inter de Limeira-SP x Ituano-SP Guarani-SP x Itabaiana-SE Figueirense-SC x Botafogo-PB Confiança-SE x Santa Cruz-PE Floresta-CE x Ferroviária-SP Volta Redonda-RJ x Caxias-RS Maringá-PR x Brusque-SC Ypiranga-RS x Anápolis-GO Paysandu-PA x Barra-SC Amazonas-AM x Maranhão-MA 4ª Rodada — 25, 26 ou 27 de abril Ferroviária-SP x Guarani-SP Ituano-SP x Maringá-PR Brusque-SC x Confiança-SE Itabaiana-SE x Paysandu-PA Maranhão-MA x Volta Redonda-RJ Anápolis-GO x Figueirense-SC Caxias-RS x Ypiranga-RS Barra-SC x Inter de Limeira-SP Santa Cruz-PE x Amazonas-AM Botafogo-PB x Floresta-CE 5ª Rodada — 2, 3 ou 4 de maio Ferroviária-SP x Anápolis-GO Guarani-SP x Santa Cruz-PE Figueirense-SC x Barra-SC Confiança-SE x Inter de Limeira-SP Floresta-CE x Maranhão-MA Volta Redonda-RJ x Brusque-SC Maringá-PR x Itabaiana-SE Ypiranga-RS x Ituano-SP Paysandu-PA x Botafogo-PB Amazonas-AM x Caxias-RS 6ª Rodada — 9, 10 ou 11 de maio Inter de Limeira-SP x Santa Cruz-PE Ituano-SP x Confiança-SE Brusque-SC x Ypiranga-RS Itabaiana-SE x Floresta-CE Maranhão-MA x Botafogo-PB Volta Redonda-RJ x Ferroviária-SP Maringá-PR x Guarani-SP Barra-SC x Caxias-RS Paysandu-PA x Anápolis-GO Amazonas-AM x Figueirense-SC 7ª Rodada — 16, 17 ou 18 de maio Ferroviária-SP x Brusque-SC Guarani-SP x Ituano-SP Figueirense-SC x Itabaiana-SE Confiança-SE x Maranhão-MA Floresta-CE x Amazonas-AM Anápolis-GO x Barra-SC Caxias-RS x Paysandu-PA Ypiranga-RS x Maringá-PR Santa Cruz-PE x Volta Redonda-RJ Botafogo-PB x Inter de Limeira-SP 8ª Rodada — 23, 24 ou 25 de maio Inter de Limeira-SP x Itabaiana-SE Ituano-SP x Botafogo-PB Brusque-SC x Anápolis-GO Confiança-SE x Figueirense-SC Maranhão-MA x Caxias-RS Volta Redonda-RJ x Ypiranga-RS Maringá-PR x Santa Cruz-PE Barra-SC x Guarani-SP Paysandu-PA x Floresta-CE Amazonas-AM x Ferroviária-SP 9ª Rodada — 30 ou 31 de maio / 1º de junho Inter de Limeira-SP x Ypiranga-RS Guarani-SP x Amazonas-AM Figueirense-SC x Paysandu-PA Itabaiana-SE x Volta Redonda-RJ Floresta-CE x Confiança-SE Anápolis-GO x Maranhão-MA Caxias-RS x Ituano-SP Barra-SC x Brusque-SC Santa Cruz-PE x Ferroviária-SP Botafogo-PB x Maringá-PR 10ª Rodada — 13, 14 ou 15 de junho Ferroviária-SP x Barra-SC Guarani-SP x Caxias-RS Brusque-SC x Santa Cruz-PE Itabaiana-SE x Ituano-SP Floresta-CE x Figueirense-SC Volta Redonda-RJ x Confiança-SE Maringá-PR x Maranhão-MA Ypiranga-RS x Botafogo-PB Paysandu-PA x Inter de Limeira-SP Amazonas-AM x Anápolis-GO 11ª Rodada — 20, 21 ou 22 de junho Ferroviária-SP x Inter de Limeira-SP Ituano-SP x Figueirense-SC Brusque-SC x Floresta-CE Confiança-SE x Guarani-SP Maranhão-MA x Paysandu-PA Anápolis-GO x Itabaiana-SE Caxias-RS x Maringá-PR Barra-SC x Amazonas-AM Santa Cruz-PE x Ypiranga-RS Botafogo-PB x Volta Redonda-RJ 12ª Rodada — 27, 28 ou 29 de junho Inter de Limeira-SP x Maringá-PR Ituano-SP x Maranhão-MA Figueirense-SC x Guarani-SP Itabaiana-SE x Ferroviária-SP Floresta-CE x Barra-SC Volta Redonda-RJ x Amazonas-AM Caxias-RS x Anápolis-GO Ypiranga-RS x Confiança-SE Paysandu-PA x Santa Cruz-PE Botafogo-PB x Brusque-SC 13ª Rodada — 4, 5 ou 6 de julho Ferroviária-SP x Caxias-RS Guarani-SP x Floresta-CE Brusque-SC x Figueirense-SC Confiança-SE x Barra-SC Maranhão-MA x Inter de Limeira-SP Anápolis-GO x Botafogo-PB Maringá-PR x Volta Redonda-RJ Ypiranga-RS x Paysandu-PA Santa Cruz-PE x Ituano-SP Amazonas-AM x Itabaiana-SE 14ª Rodada — 11, 12 ou 13 de julho Inter de Limeira-SP x Amazonas-AM Ituano-SP x Ferroviária-SP Figueirense-SC x Volta Redonda-RJ Itabaiana-SE x Brusque-SC Maranhão-MA x Ypiranga-RS Anápolis-GO x Maringá-PR Caxias-RS x Floresta-CE Barra-SC x Santa Cruz-PE Paysandu-PA x Guarani-SP Botafogo-PB x Confiança-SE 15ª Rodada — 25, 26 ou 27 de julho Ferroviária-SP x Maranhão-MA Guarani-SP x Inter de Limeira-SP Brusque-SC x Ituano-SP Confiança-SE x Itabaiana-SE Floresta-CE x Maringá-PR Volta Redonda-RJ x Anápolis-GO Caxias-RS x Botafogo-PB Ypiranga-RS x Barra-SC Santa Cruz-PE x Figueirense-SC Amazonas-AM x Paysandu-PA 16ª Rodada — 8, 9 ou 10 de agosto Inter de Limeira-SP x Volta Redonda-RJ Ituano-SP x Barra-SC Figueirense-SC x Ferroviária-SP Itabaiana-SE x Caxias-RS Maranhão-MA x Brusque-SC Anápolis-GO x Guarani-SP Maringá-PR x Amazonas-AM Ypiranga-RS x Floresta-CE Paysandu-PA x Confiança-SE Botafogo-PB x Santa Cruz-PE 17ª Rodada — 15, 16 ou 17 de agosto Ferroviária-SP x Paysandu-PA Guarani-SP x Ferroviária-SP x Paysandu-PA Guarani-SP x Ypiranga-RS Brusque-SC x Inter de Limeira-SP Confiança-SE x Maringá-PR Floresta-CE x Anápolis-GO Volta Redonda-RJ x Ituano-SP Caxias-RS x Figueirense-SC Barra-SC x Itabaiana-SE Santa Cruz-PE x Maranhão-MA Amazonas-AM x Botafogo-PB 18ª Rodada — 22, 23 ou 24 de agosto Inter de Limeira-SP x Figueirense-SC Ituano-SP x Paysandu-PA Brusque-SC x Amazonas-AM Confiança-SE x Anápolis-GO Maranhão-MA x Itabaiana-SE Volta Redonda-RJ x Floresta-CE Maringá-PR x Barra-SC Ypiranga-RS x Ferroviária-SP Santa Cruz-PE x Caxias-RS Botafogo-PB x Guarani-SP 19ª Rodada — 30 de agosto Ferroviária-SP x Confiança-SE Guarani-SP x Brusque-SC Figueirense-SC x Maranhão-MA Itabaiana-SE x Botafogo-PB Floresta-CE x Ituano-SP Anápolis-GO x Santa Cruz-PE Caxias-RS x Inter de Limeira-SP Barra-SC x Volta Redonda-RJ Paysandu-PA x Maringá-PR Amazonas-AM x Ypiranga-RS 