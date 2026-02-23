Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Representante do Pará na competição, o Paysandu já conhece o período em que iniciará a caminhada nacional: a disputa começa no dia 5 de abril e segue até 25 de outubro.

A edição de 2026 será a última com o atual formato de 20 equipes e primeira fase em grupo único. Ao fim da competição, além do acesso à Série B, o campeão também garantirá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Outra mudança importante confirmada para esta temporada é o número de rebaixados. Em 2026, apenas dois clubes cairão para a Série D, enquanto seis equipes sobem da quarta divisão para a Série C do próximo ano.

A partir de 2027, a competição passará a contar com 24 participantes, mantendo o sistema de disputa com grupo único na fase inicial. Já em 2028, a Série C terá novo formato, com 28 clubes divididos em dois grupos de 14 times cada.

Com o calendário definido, o Paysandu inicia o planejamento visando uma campanha consistente na última Série C com o modelo atual, de olho no acesso e em uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

Veja a tabela básica

1ª Rodada - 4, 5 ou 6 de abril

Inter de Limeira-SP x Floresta-CE

Ituano-SP x Anápolis-GO

Brusque-SC x Caxias-RS

Confiança-SE x Amazonas

Maranhão x Guarani

Volta Redonda x Paysandu

Maringá x Ferroviária-SP

Ypiranga-RS x Figueirense

Santa Cruz x Itabaiana

Botafogo-PB x Barra-SC

2ª Rodada — 11, 12 ou 13 de abril

Ferroviária-SP x Botafogo-PB

Guarani-SP x Volta Redonda-RJ

Figueirense-SC x Maringá-PR

Itabaiana-SE x Ypiranga-RS

Floresta-CE x Santa Cruz-PE

Anápolis-GO x Inter de Limeira-SP

Caxias-RS x Confiança-SE

Barra-SC x Maranhão-MA

Paysandu-PA x Brusque-SC

Amazonas-AM x Ituano-SP

3ª Rodada — 18, 19 ou 20 de abril

Inter de Limeira-SP x Ituano-SP

Guarani-SP x Itabaiana-SE

Figueirense-SC x Botafogo-PB

Confiança-SE x Santa Cruz-PE

Floresta-CE x Ferroviária-SP

Volta Redonda-RJ x Caxias-RS

Maringá-PR x Brusque-SC

Ypiranga-RS x Anápolis-GO

Paysandu-PA x Barra-SC

Amazonas-AM x Maranhão-MA

4ª Rodada — 25, 26 ou 27 de abril

Ferroviária-SP x Guarani-SP

Ituano-SP x Maringá-PR

Brusque-SC x Confiança-SE

Itabaiana-SE x Paysandu-PA

Maranhão-MA x Volta Redonda-RJ

Anápolis-GO x Figueirense-SC

Caxias-RS x Ypiranga-RS

Barra-SC x Inter de Limeira-SP

Santa Cruz-PE x Amazonas-AM

Botafogo-PB x Floresta-CE

5ª Rodada — 2, 3 ou 4 de maio

Ferroviária-SP x Anápolis-GO

Guarani-SP x Santa Cruz-PE

Figueirense-SC x Barra-SC

Confiança-SE x Inter de Limeira-SP

Floresta-CE x Maranhão-MA

Volta Redonda-RJ x Brusque-SC

Maringá-PR x Itabaiana-SE

Ypiranga-RS x Ituano-SP

Paysandu-PA x Botafogo-PB

Amazonas-AM x Caxias-RS

6ª Rodada — 9, 10 ou 11 de maio

Inter de Limeira-SP x Santa Cruz-PE

Ituano-SP x Confiança-SE

Brusque-SC x Ypiranga-RS

Itabaiana-SE x Floresta-CE

Maranhão-MA x Botafogo-PB

Volta Redonda-RJ x Ferroviária-SP

Maringá-PR x Guarani-SP

Barra-SC x Caxias-RS

Paysandu-PA x Anápolis-GO

Amazonas-AM x Figueirense-SC

7ª Rodada — 16, 17 ou 18 de maio

Ferroviária-SP x Brusque-SC

Guarani-SP x Ituano-SP

Figueirense-SC x Itabaiana-SE

Confiança-SE x Maranhão-MA

Floresta-CE x Amazonas-AM

Anápolis-GO x Barra-SC

Caxias-RS x Paysandu-PA

Ypiranga-RS x Maringá-PR

Santa Cruz-PE x Volta Redonda-RJ

Botafogo-PB x Inter de Limeira-SP

8ª Rodada — 23, 24 ou 25 de maio

Inter de Limeira-SP x Itabaiana-SE

Ituano-SP x Botafogo-PB

Brusque-SC x Anápolis-GO

Confiança-SE x Figueirense-SC

Maranhão-MA x Caxias-RS

Volta Redonda-RJ x Ypiranga-RS

Maringá-PR x Santa Cruz-PE

Barra-SC x Guarani-SP

Paysandu-PA x Floresta-CE

Amazonas-AM x Ferroviária-SP

9ª Rodada — 30 ou 31 de maio / 1º de junho

Inter de Limeira-SP x Ypiranga-RS

Guarani-SP x Amazonas-AM

Figueirense-SC x Paysandu-PA

Itabaiana-SE x Volta Redonda-RJ

Floresta-CE x Confiança-SE

Anápolis-GO x Maranhão-MA

Caxias-RS x Ituano-SP

Barra-SC x Brusque-SC

Santa Cruz-PE x Ferroviária-SP

Botafogo-PB x Maringá-PR

10ª Rodada — 13, 14 ou 15 de junho

Ferroviária-SP x Barra-SC

Guarani-SP x Caxias-RS

Brusque-SC x Santa Cruz-PE

Itabaiana-SE x Ituano-SP

Floresta-CE x Figueirense-SC

Volta Redonda-RJ x Confiança-SE

Maringá-PR x Maranhão-MA

Ypiranga-RS x Botafogo-PB

Paysandu-PA x Inter de Limeira-SP

Amazonas-AM x Anápolis-GO

11ª Rodada — 20, 21 ou 22 de junho

Ferroviária-SP x Inter de Limeira-SP

Ituano-SP x Figueirense-SC

Brusque-SC x Floresta-CE

Confiança-SE x Guarani-SP

Maranhão-MA x Paysandu-PA

Anápolis-GO x Itabaiana-SE

Caxias-RS x Maringá-PR

Barra-SC x Amazonas-AM

Santa Cruz-PE x Ypiranga-RS

Botafogo-PB x Volta Redonda-RJ

12ª Rodada — 27, 28 ou 29 de junho

Inter de Limeira-SP x Maringá-PR

Ituano-SP x Maranhão-MA

Figueirense-SC x Guarani-SP

Itabaiana-SE x Ferroviária-SP

Floresta-CE x Barra-SC

Volta Redonda-RJ x Amazonas-AM

Caxias-RS x Anápolis-GO

Ypiranga-RS x Confiança-SE

Paysandu-PA x Santa Cruz-PE

Botafogo-PB x Brusque-SC

13ª Rodada — 4, 5 ou 6 de julho

Ferroviária-SP x Caxias-RS

Guarani-SP x Floresta-CE

Brusque-SC x Figueirense-SC

Confiança-SE x Barra-SC

Maranhão-MA x Inter de Limeira-SP

Anápolis-GO x Botafogo-PB

Maringá-PR x Volta Redonda-RJ

Ypiranga-RS x Paysandu-PA

Santa Cruz-PE x Ituano-SP

Amazonas-AM x Itabaiana-SE

14ª Rodada — 11, 12 ou 13 de julho

Inter de Limeira-SP x Amazonas-AM

Ituano-SP x Ferroviária-SP

Figueirense-SC x Volta Redonda-RJ

Itabaiana-SE x Brusque-SC

Maranhão-MA x Ypiranga-RS

Anápolis-GO x Maringá-PR

Caxias-RS x Floresta-CE

Barra-SC x Santa Cruz-PE

Paysandu-PA x Guarani-SP

Botafogo-PB x Confiança-SE

15ª Rodada — 25, 26 ou 27 de julho

Ferroviária-SP x Maranhão-MA

Guarani-SP x Inter de Limeira-SP

Brusque-SC x Ituano-SP

Confiança-SE x Itabaiana-SE

Floresta-CE x Maringá-PR

Volta Redonda-RJ x Anápolis-GO

Caxias-RS x Botafogo-PB

Ypiranga-RS x Barra-SC

Santa Cruz-PE x Figueirense-SC

Amazonas-AM x Paysandu-PA

16ª Rodada — 8, 9 ou 10 de agosto

Inter de Limeira-SP x Volta Redonda-RJ

Ituano-SP x Barra-SC

Figueirense-SC x Ferroviária-SP

Itabaiana-SE x Caxias-RS

Maranhão-MA x Brusque-SC

Anápolis-GO x Guarani-SP

Maringá-PR x Amazonas-AM

Ypiranga-RS x Floresta-CE

Paysandu-PA x Confiança-SE

Botafogo-PB x Santa Cruz-PE

17ª Rodada — 15, 16 ou 17 de agosto

Ferroviária-SP x Paysandu-PA

Guarani-SP x Ypiranga-RS

Brusque-SC x Inter de Limeira-SP

Confiança-SE x Maringá-PR

Floresta-CE x Anápolis-GO

Volta Redonda-RJ x Ituano-SP

Caxias-RS x Figueirense-SC

Barra-SC x Itabaiana-SE

Santa Cruz-PE x Maranhão-MA

Amazonas-AM x Botafogo-PB

18ª Rodada — 22, 23 ou 24 de agosto

Inter de Limeira-SP x Figueirense-SC

Ituano-SP x Paysandu-PA

Brusque-SC x Amazonas-AM

Confiança-SE x Anápolis-GO

Maranhão-MA x Itabaiana-SE

Volta Redonda-RJ x Floresta-CE

Maringá-PR x Barra-SC

Ypiranga-RS x Ferroviária-SP

Santa Cruz-PE x Caxias-RS

Botafogo-PB x Guarani-SP

19ª Rodada — 30 de agosto

Ferroviária-SP x Confiança-SE

Guarani-SP x Brusque-SC

Figueirense-SC x Maranhão-MA

Itabaiana-SE x Botafogo-PB

Floresta-CE x Ituano-SP

Anápolis-GO x Santa Cruz-PE

Caxias-RS x Inter de Limeira-SP

Barra-SC x Volta Redonda-RJ

Paysandu-PA x Maringá-PR

Amazonas-AM x Ypiranga-RS