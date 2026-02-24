Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade O Liberal 24.02.26 0h21 A capital paraense sedia a 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026, competição que abriu oficialmente o calendário da temporada do tênis juvenil no País. O torneio está sendo disputado desde o dia 21 de fevereiro e irá até o dia 4 de março, reunindo atletas de diversas regiões em busca de pontuação no ranking nacional e projeção no cenário esportivo brasileiro. VEJA MAIS Paraense Melquizael Costa desafia manauara após nocaute no UFC: 'Açaí do Pará é melhor' Lutador provocou o rival Diego Lopes após vencer Dan Igen no UFC Huston no último sábado (21) João Fonseca estaciona em 38º do ranking após frustração no Rio Open; Alcaraz dispara no topo A etapa faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e será promovida pela Federação Paraense de Tênis. As partidas ocorrerão nas quadras da Assembleia Paraense, tradicional espaço esportivo da capital paraense. Além do aspecto competitivo, a realização do evento em Belém amplia a presença da região Norte no circuito nacional da modalidade. Para a Federação Paraense de Tênis, sediar a abertura da temporada representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos atletas locais e fortalecer o desenvolvimento da base no estado. O presidente da entidade, Celestino Rocha, afirma que a escolha da capital paraense para receber a etapa reflete a capacidade organizacional da região. Segundo ele, o torneio permite que atletas do Pará disputem uma competição nacional em casa, em igualdade de condições com jogadores de outros centros do país. Celestino também destaca que a realização de etapas nacionais contribui para a consolidação do tênis no estado ao estimular a formação de novos praticantes e atrair atenção para a modalidade. De acordo com ele, eventos desse porte ajudam a integrar o Pará de forma mais consistente ao calendário esportivo brasileiro. A expectativa da organização é de uma competição com bom nível técnico ao longo dos dias de disputa, reforçando a presença de Belém entre as cidades que recebem eventos nacionais do esporte juvenil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 MAIS ESPORTES Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026 23.02.26 17h13 MMA Paraense Michel Pereira volta a vencer e encerra jejum no UFC Lutador superou norte-americano por decisão dos juízes no último sábado (21) 23.02.26 11h10 ESPORTE PARALÍMPICO All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte 22.02.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PROMESSAS Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade 24.02.26 0h21 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 PARAZÃO Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida' Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá 23.02.26 20h57 Futebol Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes 23.02.26 16h51