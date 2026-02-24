Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil

Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade

O Liberal

A capital paraense sedia a 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026, competição que abriu oficialmente o calendário da temporada do tênis juvenil no País. O torneio está sendo disputado desde o dia 21 de fevereiro e irá até o dia 4 de março, reunindo atletas de diversas regiões em busca de pontuação no ranking nacional e projeção no cenário esportivo brasileiro.

VEJA MAIS

image Paraense Melquizael Costa desafia manauara após nocaute no UFC: 'Açaí do Pará é melhor'
Lutador provocou o rival Diego Lopes após vencer Dan Igen no UFC Huston no último sábado (21)

image João Fonseca estaciona em 38º do ranking após frustração no Rio Open; Alcaraz dispara no topo

A etapa faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e será promovida pela Federação Paraense de Tênis. As partidas ocorrerão nas quadras da Assembleia Paraense, tradicional espaço esportivo da capital paraense.

Além do aspecto competitivo, a realização do evento em Belém amplia a presença da região Norte no circuito nacional da modalidade. Para a Federação Paraense de Tênis, sediar a abertura da temporada representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos atletas locais e fortalecer o desenvolvimento da base no estado.

O presidente da entidade, Celestino Rocha, afirma que a escolha da capital paraense para receber a etapa reflete a capacidade organizacional da região. Segundo ele, o torneio permite que atletas do Pará disputem uma competição nacional em casa, em igualdade de condições com jogadores de outros centros do país.

Celestino também destaca que a realização de etapas nacionais contribui para a consolidação do tênis no estado ao estimular a formação de novos praticantes e atrair atenção para a modalidade. De acordo com ele, eventos desse porte ajudam a integrar o Pará de forma mais consistente ao calendário esportivo brasileiro.

A expectativa da organização é de uma competição com bom nível técnico ao longo dos dias de disputa, reforçando a presença de Belém entre as cidades que recebem eventos nacionais do esporte juvenil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

PROMESSAS

Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil

Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade

24.02.26 0h21

MAIS ESPORTES

Academia da PM participa da Etapa do Circuito Paraense de Natação e garante 15 medalhas

Cadetes representaram a Academia Cel Fontoura na 1ª etapa do Circuito Paraense Master de Natação 2026

23.02.26 17h13

MMA

Paraense Michel Pereira volta a vencer e encerra jejum no UFC

Lutador superou norte-americano por decisão dos juízes no último sábado (21)

23.02.26 11h10

ESPORTE PARALÍMPICO

All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte

Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte

22.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

PROMESSAS

Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil

Reunindo atletas de várias regiões, 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026 reforça a presença da região Norte no calendário nacional da modalidade

24.02.26 0h21

FUTEBOL

De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante

Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul

23.02.26 13h15

PARAZÃO

Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida'

Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá

23.02.26 20h57

Futebol

Paysandu conhece tabela básica da Série C 2026; estreia será contra o Volta Redonda em abril

CBF divulga calendário da competição, que será disputada entre 5 de abril e 25 de outubro e marca a última edição no formato atual com 20 clubes

23.02.26 16h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda