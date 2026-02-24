Belém abriu o calendário nacional do tênis juvenil

A capital paraense sedia a 1ª Etapa do Nacional Juvenil 2026, competição que abriu oficialmente o calendário da temporada do tênis juvenil no País. O torneio está sendo disputado desde o dia 21 de fevereiro e irá até o dia 4 de março, reunindo atletas de diversas regiões em busca de pontuação no ranking nacional e projeção no cenário esportivo brasileiro.

A etapa faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e será promovida pela Federação Paraense de Tênis. As partidas ocorrerão nas quadras da Assembleia Paraense, tradicional espaço esportivo da capital paraense.

Além do aspecto competitivo, a realização do evento em Belém amplia a presença da região Norte no circuito nacional da modalidade. Para a Federação Paraense de Tênis, sediar a abertura da temporada representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos atletas locais e fortalecer o desenvolvimento da base no estado.

O presidente da entidade, Celestino Rocha, afirma que a escolha da capital paraense para receber a etapa reflete a capacidade organizacional da região. Segundo ele, o torneio permite que atletas do Pará disputem uma competição nacional em casa, em igualdade de condições com jogadores de outros centros do país.

Celestino também destaca que a realização de etapas nacionais contribui para a consolidação do tênis no estado ao estimular a formação de novos praticantes e atrair atenção para a modalidade. De acordo com ele, eventos desse porte ajudam a integrar o Pará de forma mais consistente ao calendário esportivo brasileiro.

A expectativa da organização é de uma competição com bom nível técnico ao longo dos dias de disputa, reforçando a presença de Belém entre as cidades que recebem eventos nacionais do esporte juvenil.