Remo confirma contratação de ex-promessa do futebol brasileiro Jogador busca retomar carreira após ser considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro O Liberal 07.01.26 18h45 Patrick disputou apenas nove partidas pelo Estoril (Reprodução) O Clube do Remo oficializou, no fim da tarde desta quarta-feira (7), a contratação do volante Patrick de Paula. O jogador chega por empréstimo junto ao Botafogo e passa a integrar o elenco azulino para a sequência da temporada. Horas antes, o clube paraense também anunciou a contratação do atacante Carlinhos, que pertence ao Flamengo e estava emprestado para o Vitória na temporada passada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O vínculo inicial de Patrick com o Leão Azul vai até o mês de junho. Segundo o clube, existe a possibilidade de ampliação do contrato até dezembro, prazo em que se encerra o compromisso de Patrick de Paula com o clube carioca, desde que o Remo assuma integralmente os vencimentos do jogador. VEJA MAIS Remo confirma contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026 Negociação, que já era tratada como encaminhada nos bastidores, prevê empréstimo sem custos junto ao Flamengo Remo se aproxima da contratação de zagueiro que estava no futebol asiático O defensor Léo Andrade, de 27 anos, pode desembarcar em Pernambuco para a pré-temporada do Remo Revelado em grande projeção no futebol nacional, Patrick de Paula foi peça fundamental do Palmeiras em 2020 e 2021, ajudando o clube paulista na conquista de duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Em 2022, foi contratado como um dos primeiros reforços de maior repercussão da nova fase do Botafogo, sob comando de John Textor. Mas nunca engrenou. O jogador acabou tendo seu início de trabalho no Botafogo interrompido por uma grave lesão no joelho, fator que dificultou sua consolidação no clube. Após longo período de recuperação, não conseguiu retomar o seu futebol da época de Palmeiras e passou a ser cedido a outras equipes em busca de retomada de ritmo. Antes de acertar com o Remo, o volante defendeu o Estoril Praia, de Portugal, onde disputou nove partidas e marcou um gol. Em 2024, também atuou pelo Criciúma, com apenas cinco jogos realizados e problemas físicos também relacionados ao peso. Agora, o meio-camo tenta retomar a carreira e provar que ainda pode jogar em alto nível.