Remo confirma contratação de ex-promessa do futebol brasileiro

O Clube do Remo oficializou, no fim da tarde desta quarta-feira (7), a contratação do volante Patrick de Paula. O jogador chega por empréstimo junto ao Botafogo e passa a integrar o elenco azulino para a sequência da temporada. Horas antes, o clube paraense também anunciou a contratação do atacante Carlinhos, que pertence ao Flamengo e estava emprestado para o Vitória na temporada passada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O vínculo inicial de Patrick com o Leão Azul vai até o mês de junho. Segundo o clube, existe a possibilidade de ampliação do contrato até dezembro, prazo em que se encerra o compromisso de Patrick de Paula com o clube carioca, desde que o Remo assuma integralmente os vencimentos do jogador.

VEJA MAIS

Revelado em grande projeção no futebol nacional, Patrick de Paula foi peça fundamental do Palmeiras em 2020 e 2021, ajudando o clube paulista na conquista de duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Em 2022, foi contratado como um dos primeiros reforços de maior repercussão da nova fase do Botafogo, sob comando de John Textor. Mas nunca engrenou.

O jogador acabou tendo seu início de trabalho no Botafogo interrompido por uma grave lesão no joelho, fator que dificultou sua consolidação no clube. Após longo período de recuperação, não conseguiu retomar o seu futebol da época de Palmeiras e passou a ser cedido a outras equipes em busca de retomada de ritmo.

Antes de acertar com o Remo, o volante defendeu o Estoril Praia, de Portugal, onde disputou nove partidas e marcou um gol. Em 2024, também atuou pelo Criciúma, com apenas cinco jogos realizados e problemas físicos também relacionados ao peso. Agora, o meio-camo tenta retomar a carreira e provar que ainda pode jogar em alto nível.