O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo confirma contratação de ex-promessa do futebol brasileiro

Jogador busca retomar carreira após ser considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro

O Liberal
fonte

Patrick disputou apenas nove partidas pelo Estoril (Reprodução)

O Clube do Remo oficializou, no fim da tarde desta quarta-feira (7), a contratação do volante Patrick de Paula. O jogador chega por empréstimo junto ao Botafogo e passa a integrar o elenco azulino para a sequência da temporada. Horas antes, o clube paraense também anunciou a contratação do atacante Carlinhos, que pertence ao Flamengo e estava emprestado para o Vitória na temporada passada.

O vínculo inicial de Patrick com o Leão Azul vai até o mês de junho. Segundo o clube, existe a possibilidade de ampliação do contrato até dezembro, prazo em que se encerra o compromisso de Patrick de Paula com o clube carioca, desde que o Remo assuma integralmente os vencimentos do jogador.

Revelado em grande projeção no futebol nacional, Patrick de Paula foi peça fundamental do Palmeiras em 2020 e 2021, ajudando o clube paulista na conquista de duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil. Em 2022, foi contratado  como um dos primeiros reforços de maior repercussão da nova fase do Botafogo, sob comando de John Textor. Mas nunca engrenou.

O jogador acabou tendo seu início de trabalho no Botafogo interrompido por uma grave lesão no joelho, fator que dificultou sua consolidação no clube. Após longo período de recuperação, não conseguiu retomar o seu futebol da época de Palmeiras e passou a ser cedido a outras equipes em busca de retomada de ritmo.

Antes de acertar com o Remo, o volante defendeu o Estoril Praia, de Portugal, onde disputou nove partidas e marcou um gol. Em 2024, também atuou pelo Criciúma, com apenas cinco jogos realizados e problemas físicos também relacionados ao peso. Agora, o meio-camo tenta retomar a carreira e provar que ainda pode jogar em alto nível. 

 

clube do remo

série A 2026
Remo
