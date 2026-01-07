Remo confirma contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026 Negociação, que já era tratada como encaminhada nos bastidores, prevê empréstimo sem custos junto ao Flamengo O Liberal 07.01.26 16h16 Carlinhos agora é jogador do Clube do Remo. (Victor Ferreira / Vitória) O Clube do Remo confirmou a contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026. O acordo, que já vinha sendo tratado como encaminhado nos bastidores, foi oficializado nesta semana. O jogador chega por empréstimo e já está integrado ao elenco azulino, que realiza a pré-temporada no CT do Retrô, em Recife. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Natural de Jaú (SP), Carlinhos tem 28 anos e acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, defendeu equipes como Noroeste, Grêmio Novorizontino, Corinthians, Oeste, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax Rio, Juventus-SP, Camboriú, Flamengo e Vitória. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O atacante falou sobre o novo desafio na carreira. “Estou muito feliz em vestir a camisa do Rei da Amazônia em 2026. Chego para ajudar a conquistar os objetivos da temporada e, se Deus quiser, vamos fazer história neste clube”, afirmou. De acordo com a apuração, o modelo da negociação prevê empréstimo sem custos junto ao Flamengo, com o Remo assumindo integralmente os salários do atleta durante o período de contrato. A alternativa ganhou força após o clube carioca avaliar a possibilidade de rescindir o vínculo do jogador, hipótese que acabou descartada diante da viabilidade do empréstimo. VEJA MAIS Remo se aproxima da contratação de zagueiro que estava no futebol asiático O defensor Léo Andrade, de 27 anos, pode desembarcar em Pernambuco para a pré-temporada do Remo Novo sócio-torcedor do Remo ultrapassa 5 mil adimplentes em uma semana; veja valores Programa de sócio-torcedor passou por mudanças e adesão ultrapassou mais de 5.300 torcedores em uma semana Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A Antes de chegar ao Baenão, Carlinhos esteve emprestado ao Vitória. O clube baiano optou por não exercer a cláusula de compra, fixada em R$ 4,5 milhões. Na passagem por Salvador, o atacante disputou 23 partidas e marcou quatro gols. 