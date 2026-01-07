Remo confirma contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026

O Clube do Remo confirmou a contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026. O acordo, que já vinha sendo tratado como encaminhado nos bastidores, foi oficializado nesta semana. O jogador chega por empréstimo e já está integrado ao elenco azulino, que realiza a pré-temporada no CT do Retrô, em Recife.

Natural de Jaú (SP), Carlinhos tem 28 anos e acumula passagens por diversos clubes do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, defendeu equipes como Noroeste, Grêmio Novorizontino, Corinthians, Oeste, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax Rio, Juventus-SP, Camboriú, Flamengo e Vitória.

O atacante falou sobre o novo desafio na carreira. “Estou muito feliz em vestir a camisa do Rei da Amazônia em 2026. Chego para ajudar a conquistar os objetivos da temporada e, se Deus quiser, vamos fazer história neste clube”, afirmou.

De acordo com a apuração, o modelo da negociação prevê empréstimo sem custos junto ao Flamengo, com o Remo assumindo integralmente os salários do atleta durante o período de contrato. A alternativa ganhou força após o clube carioca avaliar a possibilidade de rescindir o vínculo do jogador, hipótese que acabou descartada diante da viabilidade do empréstimo.

Antes de chegar ao Baenão, Carlinhos esteve emprestado ao Vitória. O clube baiano optou por não exercer a cláusula de compra, fixada em R$ 4,5 milhões. Na passagem por Salvador, o atacante disputou 23 partidas e marcou quatro gols.