Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A O Liberal 06.01.26 18h12 Os jogadores passaram por avaliação com o Departamento Nutricional do clube. (Ascom Remo) O Clube do Remo segue em ritmo intenso de preparação para o início da temporada 2026. A equipe está em Pernambuco, onde realiza a pré-temporada no Centro de Treinamento do Retrô, contando com uma estrutura considerada ideal pela comissão técnica. Um dos focos principais neste período é o trabalho nutricional, coordenado pelo nutricionista do clube, Pedro Bastos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o profissional, o processo começa com uma avaliação detalhada da composição corporal dos atletas logo na reapresentação. “A gente avalia percentual de gordura, massa muscular e entende o estado físico e nutricional em que o atleta se apresenta. A partir disso, traçamos objetivos para deixá-lo apto o mais rápido possível para a comissão técnica”, explicou. Pedro Bastos destacou ainda a qualidade da estrutura oferecida durante a pré-temporada, especialmente no que diz respeito à alimentação e suplementação. De acordo com ele, o clube trabalha com uma ampla variedade de suplementos, utilizados de forma estratégica para potencializar o desempenho e acelerar a recuperação dos atletas. “O suplemento entra como complemento da alimentação, ajudando na performance, na recuperação, na redução da percepção de esforço e até na prevenção de câimbras”, afirmou. VEJA MAIS Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou Mesmo com as diferenças culturais entre a alimentação do Nordeste e do Norte do país, o nutricionista ressaltou que todo o cardápio foi planejado previamente pelo departamento de nutrição do Remo. O planejamento foi enviado antecipadamente ao CT do Retrô e vem sendo seguido de forma alinhada ao projeto do clube. “Respeitamos as particularidades da região, mas o cardápio é elaborado diretamente pelo setor de nutrição, voltado especificamente para os nossos atletas”, completou. A preparação ganha ainda mais importância diante da sequência de compromissos do Leão Azul. A Supercopa Grão-Pará 2026 será o primeiro desafio oficial da temporada, no dia 18 de janeiro, às 17h, contra o Águia de Marabá, no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém. Em seguida, o Remo estreia no Campeonato Paraense no dia 24, diante do Bragantino, e no dia 28 faz sua primeira partida na Série A, contra o Vitória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo pré-temporada do remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33