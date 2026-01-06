Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026

O Clube do Remo segue em ritmo intenso de preparação para o início da temporada 2026. A equipe está em Pernambuco, onde realiza a pré-temporada no Centro de Treinamento do Retrô, contando com uma estrutura considerada ideal pela comissão técnica. Um dos focos principais neste período é o trabalho nutricional, coordenado pelo nutricionista do clube, Pedro Bastos.

Segundo o profissional, o processo começa com uma avaliação detalhada da composição corporal dos atletas logo na reapresentação. “A gente avalia percentual de gordura, massa muscular e entende o estado físico e nutricional em que o atleta se apresenta. A partir disso, traçamos objetivos para deixá-lo apto o mais rápido possível para a comissão técnica”, explicou.

Pedro Bastos destacou ainda a qualidade da estrutura oferecida durante a pré-temporada, especialmente no que diz respeito à alimentação e suplementação. De acordo com ele, o clube trabalha com uma ampla variedade de suplementos, utilizados de forma estratégica para potencializar o desempenho e acelerar a recuperação dos atletas. “O suplemento entra como complemento da alimentação, ajudando na performance, na recuperação, na redução da percepção de esforço e até na prevenção de câimbras”, afirmou.

Mesmo com as diferenças culturais entre a alimentação do Nordeste e do Norte do país, o nutricionista ressaltou que todo o cardápio foi planejado previamente pelo departamento de nutrição do Remo. O planejamento foi enviado antecipadamente ao CT do Retrô e vem sendo seguido de forma alinhada ao projeto do clube. “Respeitamos as particularidades da região, mas o cardápio é elaborado diretamente pelo setor de nutrição, voltado especificamente para os nossos atletas”, completou.

A preparação ganha ainda mais importância diante da sequência de compromissos do Leão Azul. A Supercopa Grão-Pará 2026 será o primeiro desafio oficial da temporada, no dia 18 de janeiro, às 17h, contra o Águia de Marabá, no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém. Em seguida, o Remo estreia no Campeonato Paraense no dia 24, diante do Bragantino, e no dia 28 faz sua primeira partida na Série A, contra o Vitória.