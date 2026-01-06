Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor'

O Remo segue a sua preparação para a temporada 2026 longe de Belém e, nesta semana, um jogador se despediu oficialmente do clube. O volante Caio Vinícius, vice-artilheiro do Leão na Série b 2025, utilizou sua conta nas redes sociais para deixar um recado ao clube e o Fenômeno Azul.

Peça importante na campanha da Série B, Caio Vinícius chamou atenção não apenas pela regularidade no meio-campo, mas também pela contribuição ofensiva. O jogador encerrou a competição com cinco gols marcados, terminando como o segundo maior artilheiro do Leão Azul, atrás apenas de Pedro Rocha, que balançou as redes 15 vezes na Segundona.

Caio Vinícius comemorando um dos seus gols marcados na Série B com a camisa do Leão Azul (Wagner Santana / O Liberal)

Na mensagem direcionada à torcida, o meio-campista destacou a forte identificação criada com o clube e com o Fenômeno Azul. Caio Vinícius firmou que deixa Belém com a sensação de dever cumprido e que seguirá acompanhando o Remo agora como mais um torcedor.

“Chegou o dia de me despedir de um clube que vivi intensamente cada segundo, que pude conhecer uma torcida apaixonada e que merece estar no topo do futebol brasileiro. Serei eternamente grato pelo carinho que tiveram por mim e pela minha família. O Clube do Remo ganhou mais um torcedor!”, escreveu.

Caio Vinícius chegou no meio da disputa do Campeonato Paraense e rapidamente se firmou entre os titulares e se tornou peça fundamental no esquema do então técnico Daniel Paulista, o mesmo ocorrendo com os outros treinadores que passaram pelo Remo. O jogador levantou a taça do Parazão e conseguiu o acesso à Série A.

Apesar da despedida pública, o clube ainda não oficializou a saída do atleta, que também optou por não revelar o próximo destino da carreira. Nos bastidores, a expectativa é que o volante siga para o futebol chinês.