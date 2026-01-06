Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês Fábio Will 06.01.26 8h27 Caio Vinícius (à direita) deixa o Remo para jogar no futebol asiático (Wagner Santana / O Liberal) O Remo segue a sua preparação para a temporada 2026 longe de Belém e, nesta semana, um jogador se despediu oficialmente do clube. O volante Caio Vinícius, vice-artilheiro do Leão na Série b 2025, utilizou sua conta nas redes sociais para deixar um recado ao clube e o Fenômeno Azul. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Peça importante na campanha da Série B, Caio Vinícius chamou atenção não apenas pela regularidade no meio-campo, mas também pela contribuição ofensiva. O jogador encerrou a competição com cinco gols marcados, terminando como o segundo maior artilheiro do Leão Azul, atrás apenas de Pedro Rocha, que balançou as redes 15 vezes na Segundona. Caio Vinícius comemorando um dos seus gols marcados na Série B com a camisa do Leão Azul (Wagner Santana / O Liberal) Na mensagem direcionada à torcida, o meio-campista destacou a forte identificação criada com o clube e com o Fenômeno Azul. Caio Vinícius firmou que deixa Belém com a sensação de dever cumprido e que seguirá acompanhando o Remo agora como mais um torcedor. “Chegou o dia de me despedir de um clube que vivi intensamente cada segundo, que pude conhecer uma torcida apaixonada e que merece estar no topo do futebol brasileiro. Serei eternamente grato pelo carinho que tiveram por mim e pela minha família. O Clube do Remo ganhou mais um torcedor!”, escreveu. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)VEJA MAIS Remo planeja mais contratações até o final da janela, afirma Braz: 'dar mais musculatura ao elenco' Diretoria busca elevar o nível da equipe sem comprometer o ambiente interno. Sócio Fenômeno Azul: Conheça os novos planos e quando os torcedores do Remo podem aderir Ao todo, são cinco planos disponíveis para acompanhar os jogos do Leão no Campeonato Brasileiro da Série A, Copa Norte, Campeonato Paraense e Copa do Brasil Sem citar renovação, Marcos Braz diz que continua no Remo em 2026: 'estou feliz aqui' Em entrevista ao programa Liberal+ Esportes desta segunda-feira (5), o dirigente descartou qualquer possibilidade de saída do clube. Caio Vinícius chegou no meio da disputa do Campeonato Paraense e rapidamente se firmou entre os titulares e se tornou peça fundamental no esquema do então técnico Daniel Paulista, o mesmo ocorrendo com os outros treinadores que passaram pelo Remo. O jogador levantou a taça do Parazão e conseguiu o acesso à Série A. Apesar da despedida pública, o clube ainda não oficializou a saída do atleta, que também optou por não revelar o próximo destino da carreira. Nos bastidores, a expectativa é que o volante siga para o futebol chinês. 