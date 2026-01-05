Sócio Fenômeno Azul: Conheça os novos planos e quando os torcedores do Remo podem aderir Ao todo, são cinco planos disponíveis para acompanhar os jogos do Leão no Campeonato Brasileiro da Série A, Copa Norte, Campeonato Paraense e Copa do Brasil O Liberal 05.01.26 15h27 Os torcedores podem se dirigir até a sede do clube para efetuar a inscrição no Sócio Fenômeno Azul. (Igor Mota) O Clube do Remo lançou no dia 2 de janeiro os novos planos do programa Sócio Fenômeno Azul para a temporada 2026. A reformulação inclui novos benefícios, parceiros e opções de adesão para diferentes perfis de torcedores. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao todo, são cinco planos disponíveis para acompanhar os jogos do Leão no Campeonato Brasileiro da Série A, Copa Norte, Campeonato Paraense e Copa do Brasil. Para o público infantil, o clube oferece os seguintes planos: Ferinha, com acesso às arquibancadas do Mangueirão e do Baenão, Ferinha Plus, que garante acesso às cadeiras do Mangueirão e às arquibancadas do Baenão. Para os adultos, estão disponíveis três opções: Sócio Rei dá acesso às arquibancadas do Mangueirão e do Baenão, Maior do Norte permite acesso às cadeiras do Mangueirão e às arquibancadas do Baenão, Embaixador Azul não inclui entrada nos jogos, sendo voltado a torcedores que desejam apoiar o clube e usufruir de outros benefícios. VEJA MAIS Remo planeja mais contratações até o final da janela, afirma Braz: 'dar mais musculatura ao elenco' Diretoria busca elevar o nível da equipe sem comprometer o ambiente interno. Braz diz que 97% do elenco do Remo já está na pré-temporada em Pernambuco A estreia na Série A está marcada para o dia 28 de janeiro, mas antes disso o clube terá compromissos relevantes. Sem citar renovação, Marcos Braz diz que continua no Remo em 2026: 'estou feliz aqui' Em entrevista ao programa Liberal+ Esportes desta segunda-feira (5), o dirigente descartou qualquer possibilidade de saída do clube. Benefícios Além do acesso às partidas, o sócio-torcedor conta com vantagens como participação em sorteios, promoções, convites para ações promocionais, desconto de 10% em produtos oficiais nas lojas físicas e on-line do clube, além de benefícios junto à rede de parceiros. O programa também conta com um sistema de pontuação no aplicativo oficial. “Para a temporada de 2026, o sócio-torcedor vai viver uma experiência mais completa, com acesso aos jogos como mandante e um sistema de pontuação que poderá ser trocado por experiências e benefícios ao longo da temporada”, afirmou Alessandro Silva, diretor do Sócio Fenômeno Azul. Até o momento, o programa já registra 4.924 adesões. Adesão Os interessados podem realizar a adesão por meio do aplicativo Fenômeno Azul, pelo site oficial do programa ou presencialmente na Loja do Sócio, localizada na sede do Clube do Remo, na avenida Nazaré, em horário comercial. 