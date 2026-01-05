Braz diz que 97% do elenco do Remo já está na pré-temporada em Pernambuco

Em entrevista ao Liberal+ Esportes desta segunda-feira (5), Marcos Braz também comentou o início da temporada do Remo e destacou os desafios impostos pelo calendário, que reserva decisões importantes logo nas primeiras semanas do ano. A estreia na Série A está marcada para o dia 28 de janeiro, mas antes disso o clube terá compromissos relevantes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“O que pesa é essa situação de já estar em campo pela Série A no dia 28. Antes disso, temos uma final no dia 18, que é muito importante para o Remo, além do Campeonato Paraense. As dificuldades estão expostas, mas precisamos enfrentar e seguir em frente”, avaliou o dirigente.

Em relação à pré-temporada, Braz informou que cerca de 97% do elenco já está em atividade em Pernambuco, local escolhido para a preparação do grupo. O executivo elogiou a estrutura utilizada e destacou a satisfação de atletas e comissão técnica.

“As instalações confirmam o que vimos nas fotos. É tudo de primeira, e os jogadores e a comissão estão muito satisfeitos. Mesmo fora do país, eu estava trabalhando e acompanhando tudo de perto”, afirmou.