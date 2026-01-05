Braz diz que 97% do elenco do Remo já está na pré-temporada em Pernambuco A estreia na Série A está marcada para o dia 28 de janeiro, mas antes disso o clube terá compromissos relevantes. Caio Maia 05.01.26 12h28 Remo faz pré-temporada no CT do Retrô (Raul Martins/ Ascom Remo) Em entrevista ao Liberal+ Esportes desta segunda-feira (5), Marcos Braz também comentou o início da temporada do Remo e destacou os desafios impostos pelo calendário, que reserva decisões importantes logo nas primeiras semanas do ano. A estreia na Série A está marcada para o dia 28 de janeiro, mas antes disso o clube terá compromissos relevantes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “O que pesa é essa situação de já estar em campo pela Série A no dia 28. Antes disso, temos uma final no dia 18, que é muito importante para o Remo, além do Campeonato Paraense. As dificuldades estão expostas, mas precisamos enfrentar e seguir em frente”, avaliou o dirigente. Em relação à pré-temporada, Braz informou que cerca de 97% do elenco já está em atividade em Pernambuco, local escolhido para a preparação do grupo. O executivo elogiou a estrutura utilizada e destacou a satisfação de atletas e comissão técnica. “As instalações confirmam o que vimos nas fotos. É tudo de primeira, e os jogadores e a comissão estão muito satisfeitos. Mesmo fora do país, eu estava trabalhando e acompanhando tudo de perto”, afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo marcos braz pré-temporada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53