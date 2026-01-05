Sem citar renovação, Marcos Braz diz que continua no Remo em 2026: 'estou feliz aqui' Em entrevista ao programa Liberal+ Esportes desta segunda-feira (5), o dirigente descartou qualquer possibilidade de saída do clube. Caio Maia 05.01.26 12h23 Sem citar diretamente um processo de renovação contratual, o executivo de futebol Marcos Braz afirmou que seguirá no Remo em 2026 e reforçou estar satisfeito com o projeto desenvolvido no clube. Em entrevista ao programa Liberal+ Esportes desta segunda-feira (5), o dirigente descartou qualquer possibilidade de saída do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Eu sou executivo do Remo. Posso falar que hoje eu sou executivo. A parte contratual cabe às duas partes, mas não há problema nenhum, não há chance de eu migrar para outro lugar. Eu tô muito feliz aqui, é um projeto de vida”, afirmou Braz. Segundo o dirigente, as conversas com a diretoria seguem frequentes e o momento é de alinhamento interno, sem ruídos. Braz revelou que havia falado com o presidente minutos antes da entrevista e classificou a situação como “equacionada”, destacando que eventuais ajustes dizem respeito apenas ao formato de trabalho e de remuneração. “No dia a dia está tudo tranquilo. Seguiremos uma outra formatação de remuneração e de atividade no clube. Há muita especulação, principalmente em cima de jogadores, e a imprensa sempre acaba acertando um nome, mas internamente as coisas estão caminhando bem”, disse. Oficialmente, o contrato de Marcos Braz com o Remo venceu o dia 31 de dezembro. De acordo com informações do jornalista Paulo Fernando Bad Boy, da Rádio Liberal+, o dirigente e o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, entraram em concenso e fizeram um acordo "apalavrado" entre as partes. "O Braz queria uma multa [rescisória], que não vou dizer o valor, mais alta, mas o presidente do Remo baixou a multa e o Braz disse que ficaria assim, na palavra, indo até o final", explico Paulo Fernando. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia marcos braz remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53