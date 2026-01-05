Sem citar renovação, Marcos Braz diz que continua no Remo em 2026: 'estou feliz aqui'

Sem citar diretamente um processo de renovação contratual, o executivo de futebol Marcos Braz afirmou que seguirá no Remo em 2026 e reforçou estar satisfeito com o projeto desenvolvido no clube. Em entrevista ao programa Liberal+ Esportes desta segunda-feira (5), o dirigente descartou qualquer possibilidade de saída do clube.

“Eu sou executivo do Remo. Posso falar que hoje eu sou executivo. A parte contratual cabe às duas partes, mas não há problema nenhum, não há chance de eu migrar para outro lugar. Eu tô muito feliz aqui, é um projeto de vida”, afirmou Braz.

Segundo o dirigente, as conversas com a diretoria seguem frequentes e o momento é de alinhamento interno, sem ruídos. Braz revelou que havia falado com o presidente minutos antes da entrevista e classificou a situação como “equacionada”, destacando que eventuais ajustes dizem respeito apenas ao formato de trabalho e de remuneração.

“No dia a dia está tudo tranquilo. Seguiremos uma outra formatação de remuneração e de atividade no clube. Há muita especulação, principalmente em cima de jogadores, e a imprensa sempre acaba acertando um nome, mas internamente as coisas estão caminhando bem”, disse.

Oficialmente, o contrato de Marcos Braz com o Remo venceu o dia 31 de dezembro. De acordo com informações do jornalista Paulo Fernando Bad Boy, da Rádio Liberal+, o dirigente e o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, entraram em concenso e fizeram um acordo "apalavrado" entre as partes.

"O Braz queria uma multa [rescisória], que não vou dizer o valor, mais alta, mas o presidente do Remo baixou a multa e o Braz disse que ficaria assim, na palavra, indo até o final", explico Paulo Fernando.