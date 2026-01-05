Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores

O lateral-esquerdo Alan Rodríguez não seguirá no Clube do Remo para a temporada de 2026. Campeão estadual e integrante do grupo que assegurou o retorno azulino à elite do futebol brasileiro, o paraguaio acertou sua transferência para o Club Olimpia, um dos clubes mais tradicionais do continente.

Revelado no Rosario Central e emprestado ao Remo no início de 2025, Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou: o Cerro Porteño. Pelo Olimpia, o jogador terá pela frente a disputa do Campeonato Paraguaio e da Copa Sul-Americana. A temporada nacional começa já no dia 22, com o torneio Apertura.

No período em que esteve em Belém, Alan iniciou sua trajetória como titular. A estreia aconteceu em um clássico Re-Pa, ainda na fase inicial do Campeonato Paraense, e o lateral também começou jogando nas primeiras rodadas da Série B. Com o avanço da competição, no entanto, perdeu espaço na hierarquia da posição, sendo superado por Sávio e, posteriormente, por Jorge, o que reduziu sua participação ao longo do campeonato.

A última vez que vestiu a camisa azulina foi na 28ª rodada da Segundona, diante do Volta Redonda, quando atuou os 90 minutos na derrota por 2 a 1. A partida marcou a despedida do então técnico António Oliveira do comando da equipe. Com a chegada de Guto Ferreira, o paraguaio deixou de ser utilizado e chegou a ficar fora até mesmo das listas de relacionados.

Ao todo, Alan Rodríguez disputou 18 partidas pelo Remo, sem registrar gols ou assistências. Para a sequência da temporada, o clube paraense mantém a dupla Sávio e Jorge.