Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou O Liberal 05.01.26 21h13 Último jogo de Alan foi na derrota para o Volta Redonda (Luís Carlos/Ascom Remo) O lateral-esquerdo Alan Rodríguez não seguirá no Clube do Remo para a temporada de 2026. Campeão estadual e integrante do grupo que assegurou o retorno azulino à elite do futebol brasileiro, o paraguaio acertou sua transferência para o Club Olimpia, um dos clubes mais tradicionais do continente. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Revelado no Rosario Central e emprestado ao Remo no início de 2025, Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou: o Cerro Porteño. Pelo Olimpia, o jogador terá pela frente a disputa do Campeonato Paraguaio e da Copa Sul-Americana. A temporada nacional começa já no dia 22, com o torneio Apertura. VEJA MAIS Remo aposta em teste inédito para mapear elenco e alinhar preparação à Série A Avaliação 30-15, usada por clubes da elite, é aplicada pela primeira vez na pré-temporada do Leão e passa a orientar o planejamento físico ao longo da temporada Remo vence com autoridade em sua estreia na Copinha 2026 O próximo compromisso do Remo será diante do Monte Roraima No período em que esteve em Belém, Alan iniciou sua trajetória como titular. A estreia aconteceu em um clássico Re-Pa, ainda na fase inicial do Campeonato Paraense, e o lateral também começou jogando nas primeiras rodadas da Série B. Com o avanço da competição, no entanto, perdeu espaço na hierarquia da posição, sendo superado por Sávio e, posteriormente, por Jorge, o que reduziu sua participação ao longo do campeonato. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A última vez que vestiu a camisa azulina foi na 28ª rodada da Segundona, diante do Volta Redonda, quando atuou os 90 minutos na derrota por 2 a 1. A partida marcou a despedida do então técnico António Oliveira do comando da equipe. Com a chegada de Guto Ferreira, o paraguaio deixou de ser utilizado e chegou a ficar fora até mesmo das listas de relacionados. Ao todo, Alan Rodríguez disputou 18 partidas pelo Remo, sem registrar gols ou assistências. Para a sequência da temporada, o clube paraense mantém a dupla Sávio e Jorge. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série a 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53