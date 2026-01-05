Remo aposta em teste inédito para mapear elenco e alinhar preparação à Série A

Pela primeira vez, a fisiologia do Clube do Remo incorporou à rotina de pré-temporada o chamado teste 30-15, avaliação já adotada por equipes que disputam a elite do futebol brasileiro. A novidade foi apresentada nesta segunda-feira (05) pelo experiente fisiologista Eric Cavalcante, em meio aos trabalhos realizados no Centro de Treinamentos do Retrô FC, em Recife (PE).

De volta à Série A após mais de três décadas, o Remo se reapresentou no início do ano, conheceu o novo treinador, Juan Carlos Osorio, e iniciou uma preparação que busca alinhar desempenho físico e planejamento ao longo da temporada. A estreia está prevista para o dia 28 de janeiro, fora de casa, contra o Vitória, no Barradão.

Segundo Eric Cavalcante, o ponto de partida do trabalho é o conhecimento detalhado do elenco, independentemente do histórico de cada atleta no clube. “A gente entende que tem que conhecer o atleta, não interessa se o atleta está conosco há algum tempo ou se é novo. A gente precisa entender o momento do atleta quando chega ao clube pra início de temporada”, afirmou.

É nesse contexto que entra o teste 30-15, aplicado pela primeira vez no Remo. De forma simples, trata-se de uma avaliação física em que os jogadores alternam 30 segundos de corrida com 15 segundos de recuperação, em velocidades progressivamente maiores, controladas por sinais sonoros. O exercício segue até que o atleta não consiga mais manter o ritmo exigido. O resultado final indica a velocidade máxima alcançada, dado que serve como referência para cargas de treino ao longo da temporada.

Eric Cavalcante (à direita) avaliou a equipe (Remo)

“Esse ano nós introduzimos um novo tipo de avaliação que serve como parâmetro de condução de trabalho durante a temporada, que se chama trinta quinze”, explicou o fisiologista. Na prática, o teste permite identificar a capacidade de resistência, recuperação e resposta física de cada jogador, oferecendo números que ajudam a ajustar o planejamento individual e coletivo.

Cavalcante destacou que o objetivo central das avaliações é respeitar as diferenças entre os atletas. “Os testes individualizam essas ações pra que a gente consiga identificar certas valências que são características de atleta para atleta, o que a gente chama de individualidade biológica”, disse.

Além do 30-15, o departamento de fisiologia do Remo mantém outras análises já incorporadas à rotina do clube, como avaliações de força e exames que ajudam a mapear riscos físicos. A soma desses dados, segundo a comissão técnica, deve servir de base para um controle mais preciso de cargas de treino, prevenção de lesões e manutenção do rendimento ao longo de uma temporada que marca o retorno do clube ao principal nível do futebol nacional.

Enquanto segue no mercado em busca de reforços pontuais, o Remo dá sequência à pré-temporada em Recife com treinos intensos e foco na estreia.