Remo aposta em teste inédito para mapear elenco e alinhar preparação à Série A Avaliação 30-15, usada por clubes da elite, é aplicada pela primeira vez na pré-temporada do Leão e passa a orientar o planejamento físico ao longo da temporada Igor Wilson 05.01.26 19h55 Pela primeira vez, a fisiologia do Clube do Remo incorporou à rotina de pré-temporada o chamado teste 30-15, avaliação já adotada por equipes que disputam a elite do futebol brasileiro. A novidade foi apresentada nesta segunda-feira (05) pelo experiente fisiologista Eric Cavalcante, em meio aos trabalhos realizados no Centro de Treinamentos do Retrô FC, em Recife (PE). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De volta à Série A após mais de três décadas, o Remo se reapresentou no início do ano, conheceu o novo treinador, Juan Carlos Osorio, e iniciou uma preparação que busca alinhar desempenho físico e planejamento ao longo da temporada. A estreia está prevista para o dia 28 de janeiro, fora de casa, contra o Vitória, no Barradão. VEJA MAIS Remo vence com autoridade em sua estreia na Copinha 2026 O próximo compromisso do Remo será diante do Monte Roraima Sócio Fenômeno Azul: Conheça os novos planos e quando os torcedores do Remo podem aderir Ao todo, são cinco planos disponíveis para acompanhar os jogos do Leão no Campeonato Brasileiro da Série A, Copa Norte, Campeonato Paraense e Copa do Brasil Segundo Eric Cavalcante, o ponto de partida do trabalho é o conhecimento detalhado do elenco, independentemente do histórico de cada atleta no clube. “A gente entende que tem que conhecer o atleta, não interessa se o atleta está conosco há algum tempo ou se é novo. A gente precisa entender o momento do atleta quando chega ao clube pra início de temporada”, afirmou. É nesse contexto que entra o teste 30-15, aplicado pela primeira vez no Remo. De forma simples, trata-se de uma avaliação física em que os jogadores alternam 30 segundos de corrida com 15 segundos de recuperação, em velocidades progressivamente maiores, controladas por sinais sonoros. O exercício segue até que o atleta não consiga mais manter o ritmo exigido. O resultado final indica a velocidade máxima alcançada, dado que serve como referência para cargas de treino ao longo da temporada. Eric Cavalcante (à direita) avaliou a equipe (Remo) “Esse ano nós introduzimos um novo tipo de avaliação que serve como parâmetro de condução de trabalho durante a temporada, que se chama trinta quinze”, explicou o fisiologista. Na prática, o teste permite identificar a capacidade de resistência, recuperação e resposta física de cada jogador, oferecendo números que ajudam a ajustar o planejamento individual e coletivo. Cavalcante destacou que o objetivo central das avaliações é respeitar as diferenças entre os atletas. “Os testes individualizam essas ações pra que a gente consiga identificar certas valências que são características de atleta para atleta, o que a gente chama de individualidade biológica”, disse. Além do 30-15, o departamento de fisiologia do Remo mantém outras análises já incorporadas à rotina do clube, como avaliações de força e exames que ajudam a mapear riscos físicos. A soma desses dados, segundo a comissão técnica, deve servir de base para um controle mais preciso de cargas de treino, prevenção de lesões e manutenção do rendimento ao longo de uma temporada que marca o retorno do clube ao principal nível do futebol nacional. Enquanto segue no mercado em busca de reforços pontuais, o Remo dá sequência à pré-temporada em Recife com treinos intensos e foco na estreia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série A 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo intensifica preparação em Pernambuco com foco nutricional para estreia na temporada 2026 Em pré-temporada no CT do Retrô, Leão Azul aposta em planejamento alimentar e suplementação para chegar em alta à Supercopa Grão-Pará, Parazão e Série A 06.01.26 18h12 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 Futebol Campeão e com acesso à Série A, volante se despede do Remo: 'O clube ganhou um torcedor' O volante Caio Vinícius oficializou sua saída do Remo em publicação nas redes sociais. O jogador deve atuar no futebol chinês 06.01.26 8h27 MERCADO Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou 05.01.26 21h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53