Remo vence com autoridade em sua estreia na Copinha 2026 O próximo compromisso do Remo será diante do Monte Roraima Igor Wilson 05.01.26 19h20 O Remo começou com vitória sua caminhada na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Na noite desta segunda-feira (5), o Simba venceu o Batalhão por 2 a 0, em partida disputada na Arena Barueri, e largou com três pontos no Grupo 27. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A vitória azulina foi construída ainda no primeiro tempo, período em que o Remo foi amplamente superior e definiu o placar. O destaque da partida foi Tico, protagonista das duas principais jogadas ofensivas da equipe. Primeiro, o atacante sofreu pênalti, convertido por Miguel. Pouco depois, o próprio Tico marcou um belo gol após chute de fora da área, ampliando a vantagem aos 40 minutos e confirmando o domínio do Leão antes do intervalo. Na etapa final, o Batalhão — que fazia sua estreia na Copinha — tentou reagir com mudanças na equipe, mas não conseguiu melhorar o rendimento nem levar perigo ao gol defendido por João Vítor. Seguro, o Remo administrou a vantagem, valorizou a posse de bola e controlou o ritmo do jogo até o apito final. Com atuação consistente e superioridade clara ao longo da partida, o time paraense venceu de forma merecida e começou a competição com confiança. O próximo compromisso do Remo será diante do Monte Roraima, quinta-feira. Na sequência da fase de grupos, a equipe azulina encara o Palmeiras, em duelo que promete maior grau de dificuldade.