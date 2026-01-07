Copinha: Remo pode garantir classificação antecipada caso vença o Monte Roraima Depois de estrear com triunfo convincente sobre o Batalhão-RJ, o time paraense chega confiante para o duelo de nortistas O Liberal 07.01.26 20h17 Leão venceu por 2 a 0 na estreia (Reprodução) O Remo entra em campo nesta quinta-feira (08) para um duelo decisivo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela segunda rodada do Grupo 27, o Simba enfrenta o Monte Roraima sabendo que uma vitória pode encaminhar, com antecedência, a classificação para a próxima fase da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Depois de estrear com triunfo convincente sobre o Batalhão-RJ, o time paraense chega confiante e com um cenário claro: vencer agora significa chegar à última rodada mais tranquilo, sem a pressão de um resultado obrigatório diante do Palmeiras, apontado como o adversário mais forte da chave. VEJA MAIS Remo confirma contratação de ex-promessa do futebol brasileiro Jogador busca retomar carreira após ser considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro Remo confirma contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026 Negociação, que já era tratada como encaminhada nos bastidores, prevê empréstimo sem custos junto ao Flamengo Dentro desse contexto, a expectativa da comissão técnica e da torcida azulina está depositada, principalmente, na dupla ofensiva formada por Tico e Miguel, que foi determinante na primeira partida. Tico, com sua mobilidade e capacidade de finalização de média distância, e Miguel, seguro nas conclusões e participativo na construção das jogadas, aparecem novamente como as principais esperanças de gols do Remo. No jogo de estreia, a equipe mostrou organização, controle da posse de bola e eficiência no primeiro tempo, quando construiu o resultado. A atuação serviu como termômetro para ajustar detalhes e reforçar a confiança do elenco para a sequência da competição, especialmente em partidas que exigem concentração máxima, como a desta rodada. Contra o Monte Roraima, a tendência é de um Remo propondo o jogo, buscando o ataque desde os minutos iniciais e tentando impor o ritmo que marcou sua primeira apresentação. O adversário, derrotado na rodada inicial pelo Palmeiras, em jogo marcado por erro grave da arbitragem a favor do time paulista, deve adotar uma postura mais agressiva em busca da vitória, o que exigirá paciência e precisão do setor ofensivo azulino. Como funciona a Copinha Das 128 equipes presentes na principal competição de base do país, 64 classificam para a segunda fase, que marca o começo dos confrontos eliminatórios. Na primeira fase, os dois melhores times de cada um dos 32 grupos avançam. O chaveamento do mata-mata é pré-definido pelas posições na fase de grupos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Copinha 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Marcos Braz garante continuidade no Remo e projeta Série A com responsabilidade O executivo ressaltou que o Remo optou por uma política de mercado conservadora, evitando gastos que possam gerar problemas ao fim da temporada 08.01.26 18h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Monte Roraima x Remo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Monte Roraima e Remo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10