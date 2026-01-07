Copinha: Remo pode garantir classificação antecipada caso vença o Monte Roraima

O Remo entra em campo nesta quinta-feira (08) para um duelo decisivo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela segunda rodada do Grupo 27, o Simba enfrenta o Monte Roraima sabendo que uma vitória pode encaminhar, com antecedência, a classificação para a próxima fase da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Depois de estrear com triunfo convincente sobre o Batalhão-RJ, o time paraense chega confiante e com um cenário claro: vencer agora significa chegar à última rodada mais tranquilo, sem a pressão de um resultado obrigatório diante do Palmeiras, apontado como o adversário mais forte da chave.

VEJA MAIS

Dentro desse contexto, a expectativa da comissão técnica e da torcida azulina está depositada, principalmente, na dupla ofensiva formada por Tico e Miguel, que foi determinante na primeira partida. Tico, com sua mobilidade e capacidade de finalização de média distância, e Miguel, seguro nas conclusões e participativo na construção das jogadas, aparecem novamente como as principais esperanças de gols do Remo.

No jogo de estreia, a equipe mostrou organização, controle da posse de bola e eficiência no primeiro tempo, quando construiu o resultado. A atuação serviu como termômetro para ajustar detalhes e reforçar a confiança do elenco para a sequência da competição, especialmente em partidas que exigem concentração máxima, como a desta rodada.

Contra o Monte Roraima, a tendência é de um Remo propondo o jogo, buscando o ataque desde os minutos iniciais e tentando impor o ritmo que marcou sua primeira apresentação. O adversário, derrotado na rodada inicial pelo Palmeiras, em jogo marcado por erro grave da arbitragem a favor do time paulista, deve adotar uma postura mais agressiva em busca da vitória, o que exigirá paciência e precisão do setor ofensivo azulino.

Como funciona a Copinha

Das 128 equipes presentes na principal competição de base do país, 64 classificam para a segunda fase, que marca o começo dos confrontos eliminatórios. Na primeira fase, os dois melhores times de cada um dos 32 grupos avançam. O chaveamento do mata-mata é pré-definido pelas posições na fase de grupos.