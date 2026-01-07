Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Copinha: Remo pode garantir classificação antecipada caso vença o Monte Roraima

Depois de estrear com triunfo convincente sobre o Batalhão-RJ, o time paraense chega confiante para o duelo de nortistas

O Liberal
fonte

Leão venceu por 2 a 0 na estreia (Reprodução)

O Remo entra em campo nesta quinta-feira (08) para um duelo decisivo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela segunda rodada do Grupo 27, o Simba enfrenta o Monte Roraima sabendo que uma vitória pode encaminhar, com antecedência, a classificação para a próxima fase da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Depois de estrear com triunfo convincente sobre o Batalhão-RJ, o time paraense chega confiante e com um cenário claro: vencer agora significa chegar à última rodada mais tranquilo, sem a pressão de um resultado obrigatório diante do Palmeiras, apontado como o adversário mais forte da chave.

VEJA MAIS

image Remo confirma contratação de ex-promessa do futebol brasileiro
Jogador busca retomar carreira após ser considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro

image Remo confirma contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026
Negociação, que já era tratada como encaminhada nos bastidores, prevê empréstimo sem custos junto ao Flamengo

Dentro desse contexto, a expectativa da comissão técnica e da torcida azulina está depositada, principalmente, na dupla ofensiva formada por Tico e Miguel, que foi determinante na primeira partida. Tico, com sua mobilidade e capacidade de finalização de média distância, e Miguel, seguro nas conclusões e participativo na construção das jogadas, aparecem novamente como as principais esperanças de gols do Remo.

No jogo de estreia, a equipe mostrou organização, controle da posse de bola e eficiência no primeiro tempo, quando construiu o resultado. A atuação serviu como termômetro para ajustar detalhes e reforçar a confiança do elenco para a sequência da competição, especialmente em partidas que exigem concentração máxima, como a desta rodada.

Contra o Monte Roraima, a tendência é de um Remo propondo o jogo, buscando o ataque desde os minutos iniciais e tentando impor o ritmo que marcou sua primeira apresentação. O adversário, derrotado na rodada inicial pelo Palmeiras, em jogo marcado por erro grave da arbitragem a favor do time paulista, deve adotar uma postura mais agressiva em busca da vitória, o que exigirá paciência e precisão do setor ofensivo azulino.

Como funciona a Copinha

Das 128 equipes presentes na principal competição de base do país, 64 classificam para a segunda fase, que marca o começo dos confrontos eliminatórios. Na primeira fase, os dois melhores times de cada um dos 32 grupos avançam. O chaveamento do mata-mata é pré-definido pelas posições na fase de grupos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

Copinha 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Marcos Braz garante continuidade no Remo e projeta Série A com responsabilidade

O executivo ressaltou que o Remo optou por uma política de mercado conservadora, evitando gastos que possam gerar problemas ao fim da temporada

08.01.26 18h00

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Monte Roraima x Remo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Monte Roraima e Remo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 16h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda