Remo se aproxima da contratação de zagueiro que estava no futebol asiático

A busca por reforços se intensifica nos bastidores do Remo. O clube vai disputar a Série A do Brasileiro está no mercado e negocia a contratação do zagueiro Léo Andrade, de 27 anos, que estava no futebol asiático. As negociações avançaram durante a semana e o atleta pode vestir azul-marinho nesta temporada.

Representantes do defensor mantêm negociações com o clube para definir os últimos detalhes contratuais. Revelado pelo Coritiba, Léo construiu grande parte da carreira fora do Brasil, acumulando experiências em diferentes ligas do exterior. O jogador passou por Marítimo (Portugal), Khimki (Rússia), Lamia (Grécia) e, mais recentemente, defendeu o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, onde disputou a temporada 2025.

Durante sua passagem pelo futebol russo, o zagueiro conquistou a Russian Football National League na temporada 2023/24, um dos pontos destacados em seu currículo internacional. Na Coreia do Sul, esteve em campo em 29 partidas e marcou dois gols, mantendo regularidade ao longo da competição.

Caso o acerto seja concretizado, Léo Andrade chega para disputar posição em um elenco que passa por reformulação visando um calendário extenso em 2026. Além do Brasileirão Série A, o Remo terá compromissos pela Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil.

A diretoria azulina trabalha para fortalecer especialmente o sistema defensivo. Recentemente, o clube confirmou as renovações dos zagueiros Klaus e Kayky Almeida, ambos peças importantes na campanha do acesso à elite nacional.