Remo se aproxima da contratação de zagueiro que estava no futebol asiático O defensor Léo Andrade, de 27 anos, pode desembarcar em Pernambuco para a pré-temporada do Remo O Liberal 07.01.26 14h35 Léo Andrade está próximo do Leão Azul (Reprodução / Instagram @leoandrade_66) A busca por reforços se intensifica nos bastidores do Remo. O clube vai disputar a Série A do Brasileiro está no mercado e negocia a contratação do zagueiro Léo Andrade, de 27 anos, que estava no futebol asiático. As negociações avançaram durante a semana e o atleta pode vestir azul-marinho nesta temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Representantes do defensor mantêm negociações com o clube para definir os últimos detalhes contratuais. Revelado pelo Coritiba, Léo construiu grande parte da carreira fora do Brasil, acumulando experiências em diferentes ligas do exterior. O jogador passou por Marítimo (Portugal), Khimki (Rússia), Lamia (Grécia) e, mais recentemente, defendeu o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, onde disputou a temporada 2025. Durante sua passagem pelo futebol russo, o zagueiro conquistou a Russian Football National League na temporada 2023/24, um dos pontos destacados em seu currículo internacional. Na Coreia do Sul, esteve em campo em 29 partidas e marcou dois gols, mantendo regularidade ao longo da competição. VEJA MAIS Novo sócio-torcedor do Remo ultrapassa 5 mil adimplentes em uma semana; veja valores Programa de sócio-torcedor passou por mudanças e adesão ultrapassou mais de 5.300 torcedores em uma semana Ex-Remo acerta com clube tricampeão da Libertadores Rodríguez volta ao Paraguai para defender justamente o maior rival do clube que o formou Remo planeja mais contratações até o final da janela, afirma Braz: 'dar mais musculatura ao elenco' Diretoria busca elevar o nível da equipe sem comprometer o ambiente interno. Caso o acerto seja concretizado, Léo Andrade chega para disputar posição em um elenco que passa por reformulação visando um calendário extenso em 2026. Além do Brasileirão Série A, o Remo terá compromissos pela Supercopa Grão-Pará, Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil. A diretoria azulina trabalha para fortalecer especialmente o sistema defensivo. Recentemente, o clube confirmou as renovações dos zagueiros Klaus e Kayky Almeida, ambos peças importantes na campanha do acesso à elite nacional.