Dorival reafirma calendário duro do Corinthians e exalta Hugo Souza: 'Nível de seleção' Estadão Conteúdo 23.02.26 0h07 O Corinthians sofreu, mas conseguiu a sonhada classificação para as semifinais do Paulistão 2026. Em coletiva após o duelo com a Portuguesa, o técnico Dorival Júnior exaltou a vaga entre os quatro principais times do Estado, elogiou o rival deste domingo (22) e voltou a falar em tom de alerta sobre o desgaste físico e emocional que seus jogadores vêm enfrentando recentemente. "Acho que saber sofrer é muito relativo. Ninguém quer sofrer no futebol. Nós tínhamos consciência. Isso seria um fato em razão e principalmente do desgaste que nós tivemos no meio de semana", explicou o treinador corintiano, referindo-se ao compromisso com o Athletico-PR, pelo Brasileirão. "A equipe da Portuguesa não atuou e se preparou muito bem para o jogo. Fez um primeiro tempo brilhante. Uma pegada fantástica, uma marcação muito agressiva. Dificultou, complicou bastante as nossas ações. Nós tivemos dificuldades em fazer a bola rodar de um lado para o outro. Isso é um fato, nós temos de reconhecer", exaltou o técnico. Porém, apesar de elogiar o time da Portuguesa, Dorival também saiu em defesa dos seus próprios jogadores. Para ele, há muitos méritos no elenco do Corinthians em não desistir da partida. O inédito gol de Vitinho, que levou a decisão para os pênaltis, só veio aos 47 minutos do segundo tempo. "Nós tivemos uma equipe que não se entregou, que foi vibrante, que foi guerreira, querendo o resultado a todo momento. Não nos omitimos em sentido nenhum. Insistimos até o final da partida. Acho que nós tivemos merecimentos também para alcançar o nosso gol", avaliou o treinador. Depois, voltou a falar do árduo calendário que vive o Corinthians e, mesmo questionado sobre o próximo adversário (Novorizontino), não fez avaliações sobre o compromisso. "O que importa é que numa semana muito pesada que nós tivemos, ainda que não se entenda isso, que dificilmente você consegue explicar uma situação como essa... jogar com o desgaste que nós jogamos, não só emocional, mas principalmente físico no jogo da quinta-feira (contra Athletico-PR) e virmos pra cá, um jogo pesado também, em mais uma decisão... poucas equipes conseguem fazer e ter esse tipo de aproveitamento. Isso nos levou a uma classificação fundamental de semifinal de Campeonato Paulista." Hugo Souza Muitos méritos da classificação do Corinthians para a semifinal do Paulistão passa pelas mãos de Hugo Souza. O goleiro, que já foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, está no auge da carreira. Neste domingo, foi fundamental para a classificação corintiana, defendendo pênaltis tanto no tempo regulamentar, como nas decisões. "Ele foi fundamental na noite de hoje, foi decisivo. É um jogador em nível de seleção brasileira. Isso tudo já mostra aquilo que vem fazendo esse profissional há alguns anos. Ele teve uma retomada na carreira fundamental muito importante. Hoje, é um dos principais jogadores da nossa equipe", elogiou Dorival. "Fico muito feliz em tê-lo e vendo esse crescimento e essa evolução que ele vem apresentando. Para a equipe ele é fundamental e um jogador que tem feito a diferença em muitos momentos em jogos decisivos... ele foi de uma presença que modificou muitos dos nossos resultados", completou o treinador sobre a boa fase e o impacto de Hugo na equipe do Corinthians. "Temos de fazer um reconhecimento e um agradecimento ao Hugo, que ele continue trabalhando para que essa evolução seja ainda maior e ele alcance todos os objetivos traçados na carreira", finalizou. O Corinthians volta a entrar em campo na quarta-feira (25), diante do Cruzeiro, fora de casa, pelo Brasileirão. Depois, no próximo final de semana, volta as atenções mais uma vez ao Paulistão. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda vai divulgar dias e horários para o duelo com o Novorizontino, que terá mando do clube do interior, em razão de ter tido melhor campanha. 