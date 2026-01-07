Com novos valores, Paysandu lança programa sócio-torcedor para 2026; veja os preços Paysandu repaginou seu programa de sócio-torcedor e associados terão prioridade nas compras de ingressos Fábio Will 07.01.26 9h37 Paysando quer ter o maior programa de sócio-torcedores da Amazônia (Fernando Torres / Paysandu) A temporada 2026 começa fora das quatro linhas e o Paysandu lançou o novo programa de sócio-torcedor. A nova versão do programa vem com preços mais em conta para a Fiel Bicolor, com planos a partir de R$14,90, com setores de cadeira e também arquibancada, seja em jogos na Curuzu ou no Mangueirão. ASSISTA WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O presidente do Papão, Márcio Tuma, informou que o programa sócio-torcedor de 2026 será com várias categorias, sendo uma delas que permite que o torcedor escolha o jogo que queira ir, pagando um desconto de até 40% no valor do ingresso, com mensalidade de R$14,90 a mensalidade, além de obter um cashback do valor investido em compras na Lojas Lobo. “O torcedor que fizer o plano anual, exemplo, o plano básico de arquibancada no valor de R$14,90. Mensalmente você terá R$14,90 de crédito nas Lojas Lobo para compras a partir de R$100. O dinheiro que você investe no sócio-torcedor, ele pode ser revertido 100% em compras nas Lojas Lobo. São ações que vem para inovar e trazer benefícios”, disse em entrevista coletiva. VEJA MAIS Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube Lenda! Querido por todos, massagista Seu Ivan se despede do Paysandu após mais de 30 anos O massagista Ivan Menezes deixa o Paysandu, após mais de 30 anos de clube. O Papão informou o desligamento do funcionário em seu site ofcial Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. O Paysandu inovou ao colocar preços mais em conta aos torcedores que queiram ser sócios-torcedores do clube. A intenção é ter a Fiel Bicolor ao lado em um momento de reconstrução. O presidente Márcio Tuma fez um desafio e informou que o desejo bicolor é que o sócio-torcedor do Paysandu seja o maior programa da Amazônia e, para isso, contará com ações envolvendo ídolos do clube. “O Sócio-torcedor é muito importante para que possamos ter um valor de receita, de quanto de valores podemos chegar, para montarmos um time competitivo e além de ter a pretensão de sócio-torecedor da Amazônia. Faremos vídeos com vários ídolos com desafios aos torcedores e temos totais condições de sermos os maiores e todos ganham, o torcedor ganha com benefícios, o Paysandu ganha com o apoio e todos caminham juntos. É assim quem tem que ser”, falou. Presidente do Paysandu Márcio Tuma (Jorge Luís Totti/Paysandu) A Fiel Bicolor poderá se associar presencialmente na Central do Sócio, que fica no Estádio da Curuzu, nas Lojas Lobo e também na Sede soial do Papão, na Avenida Nazaré. Quem preferir, pode aderir ao programa de sócio-torcedor través do site www.payxaoprime.com.br. Mais informações pelo telefone 9199188-2817. PAYXÃO – ARQUIBANCADA E CADEIRA Arquibancada Anual – mensalidade de R$ 14,90 (100% de cashback mensal nas lojas Lobo) Semestral – mensalidade de R$ 17,90 (75% de cashback mensal nas lojas Lobo) Mensal – mensalidade R$ 20,90 (50% de cashback mensal nas lojas Lobo) Cadeira Anual – mensalidade de R$ 49,90 (100% de cashback mensal nas lojas Lobo) Semestral – mensalidade de R$ 59,90 (75% de cashback mensal nas lojas Lobo) Sistema de descontos progressivos nos ingressos Primeiro dia de venda: 40% de desconto Segundo dia de venda: 30% de desconto Terceiro dia de venda: 20% de desconto Quarto ou quinto dia de venda: 15% de desconto Sexto ao último dia de venda: 15% de desconto (somente nas lojas físicas) PRIME - PRIME RESIDENCIAL Plano Arquibancada Anual – mensalidade de R$ 59,90 (acesso em todos os jogos do Paysandu como mandante) Semestral – mensalidade de R$ 79,90 (acesso em todos os jogos do Paysandu como mandante) Mensal – mensalidade de R$ 99,90 (acesso em todos os jogos do Paysandu como mandante) Plano Cadeira Anual – mensalidade de R$ 179,90 (acesso em todos os jogos do Paysandu como mandante) Semestral – mensalidade de R$ 199,90 (acesso em todos os jogos do Paysandu como mandante) 