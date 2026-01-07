Capa Jornal Amazônia
Com novos valores, Paysandu lança programa sócio-torcedor para 2026; veja os preços

Paysandu repaginou seu programa de sócio-torcedor e associados terão prioridade nas compras de ingressos

Fábio Will
fonte

Paysando quer ter o maior programa de sócio-torcedores da Amazônia (Fernando Torres / Paysandu)

A temporada 2026 começa fora das quatro linhas e o Paysandu lançou o novo programa de sócio-torcedor. A nova versão do programa vem com preços mais em conta para a Fiel Bicolor, com planos a partir de R$14,90, com setores de cadeira e também arquibancada, seja em jogos na Curuzu ou no Mangueirão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O presidente do Papão, Márcio Tuma, informou que o programa sócio-torcedor de 2026 será com várias categorias, sendo uma delas que permite que o torcedor escolha o jogo que queira ir, pagando um desconto de até 40% no valor do ingresso, com mensalidade de R$14,90 a mensalidade, além de obter um cashback do valor investido em compras na Lojas Lobo.

“O torcedor que fizer o plano anual, exemplo, o plano básico de arquibancada no valor de R$14,90. Mensalmente você terá R$14,90 de crédito nas Lojas Lobo para compras a partir de R$100. O dinheiro que você investe no sócio-torcedor, ele pode ser revertido 100% em compras nas Lojas Lobo. São ações que vem para inovar e trazer benefícios”, disse em entrevista coletiva.

O Paysandu inovou ao colocar preços mais em conta aos torcedores que queiram ser sócios-torcedores do clube. A intenção é ter a Fiel Bicolor ao lado em um momento de reconstrução. O presidente Márcio Tuma fez um desafio e informou que o desejo bicolor é que o sócio-torcedor do Paysandu seja o maior programa da Amazônia e, para isso, contará com ações envolvendo ídolos do clube.

“O Sócio-torcedor é muito importante para que possamos ter um valor de receita, de quanto de valores podemos chegar, para montarmos um time competitivo e além de ter a pretensão de sócio-torecedor da Amazônia. Faremos vídeos com vários ídolos com desafios aos torcedores e temos totais condições de sermos os maiores e todos ganham, o torcedor ganha com benefícios, o Paysandu ganha com o apoio e todos caminham juntos. É assim quem tem que ser”, falou.

image Presidente do Paysandu Márcio Tuma  (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A Fiel Bicolor poderá se associar presencialmente na Central do Sócio, que fica no Estádio da Curuzu, nas Lojas Lobo e também na Sede soial do Papão, na Avenida Nazaré. Quem preferir, pode aderir ao programa de sócio-torcedor través do site www.payxaoprime.com.br. Mais informações pelo telefone 9199188-2817.

Veja os planos e os valores:

PAYXÃO – ARQUIBANCADA E CADEIRA

Arquibancada

Anual – mensalidade de R$ 14,90 (100% de cashback mensal nas lojas Lobo)

Semestral – mensalidade de R$ 17,90 (75% de cashback mensal nas lojas Lobo)

Mensal – mensalidade R$ 20,90 (50% de cashback mensal nas lojas Lobo)

Cadeira

Anual – mensalidade de R$ 49,90 (100% de cashback mensal nas lojas Lobo)

Semestral – mensalidade de R$ 59,90 (75% de cashback mensal nas lojas Lobo)

Sistema de descontos progressivos nos ingressos

Primeiro dia de venda: 40% de desconto

Segundo dia de venda: 30% de desconto

Terceiro dia de venda: 20% de desconto

Quarto ou quinto dia de venda: 15% de desconto

Sexto ao último dia de venda: 15% de desconto (somente nas lojas físicas)

PRIME - PRIME RESIDENCIAL

Plano Arquibancada

Anual – mensalidade de R$ 59,90 (acesso em todos os jogos do Paysandu como mandante)

Semestral – mensalidade de R$ 79,90 (acesso em todos os jogos do Paysandu como mandante)

Mensal – mensalidade de R$ 99,90 (acesso em todos os jogos do Paysandu como mandante)

Plano Cadeira

Anual – mensalidade de R$ 179,90 (acesso em todos os jogos do Paysandu como mandante)

Semestral – mensalidade de R$ 199,90 (acesso em todos os jogos do Paysandu como mandante)

Paysandu
.
