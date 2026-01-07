Marcelo Rangel fala sobre métodos de Osorio no Remo: 'Bem rígido em todos os aspectos' Goleiro afirma que intensidade e cobrança fazem parte do trabalho do novo treinador e têm sido assimiladas pelo elenco durante os treinamentos em Recife Igor Wilson 07.01.26 19h39 Durante mais um dia de atividades da pré-temporada do Remo, nesta quarta-feira (7), o goleiro Marcelo Rangel falou sobre a adaptação do elenco à metodologia do novo técnico, Juan Carlos Osorio. Segundo o jogador, a rotina imposta pelo treinador colombiano tem sido marcada por intensidade, cobrança constante e rigidez em todos os aspectos do trabalho, características que já vêm sendo compreendidas pelo grupo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Nossa rotina de treino já tem sido muito forte, muito intensa, é a forma de trabalhar do novo comandante, professor Osório, muito intenso, com cobrança, bem rígido em todos os aspectos”, disse Rangel. VEJA MAIS Remo confirma contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026 Negociação, que já era tratada como encaminhada nos bastidores, prevê empréstimo sem custos junto ao Flamengo Remo confirma contratação de ex-promessa do futebol brasileiro Jogador busca retomar carreira após ser considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro A equipe azulina realiza a preparação no Centro de Treinamentos do Retrô FC, em Recife, como parte do planejamento para a temporada em que o clube retorna à Série A após mais de três décadas. Rangel ressaltou que o período fora de casa tem sido importante não apenas fisicamente, mas também para o entrosamento do elenco, especialmente com a chegada de novos jogadores. "Esse momento de pré-temporada, fora de casa, longe dos familiares, é importantíssimo nesse começo de ano, pra entrosar a equipe, os novos companheiros chegando, pra gente procurar se conhecer melhor, saber o que cada um faz, gosta, fora e dentro de campo principalmente", disse. De acordo com o goleiro, a comissão técnica tem exigido alto nível de comprometimento desde os primeiros dias. Ele explicou que a intensidade observada nos treinos reflete a forma de trabalhar de Osorio, marcada por cobrança diária e atenção aos detalhes. Para o grupo, a proposta vem sendo encarada como parte natural do processo de preparação para um ano de grandes desafios. Rangel também destacou a experiência do treinador, lembrando que Osorio já comandou a seleção do México na Copa do Mundo de 2018 e construiu uma trajetória vitoriosa à frente do Atlético Nacional, clube pelo qual é ídolo na Colômbia. Segundo o atleta, a expectativa do elenco é aproveitar ao máximo o conhecimento do comandante e de sua comissão técnica. “Tenho certeza que com a experiência dele e de sua comissão técnica, trazendo pra nós, tenho certeza que a equipe vai estar sempre bem, buscando resultado, sempre pra frente, buscando sempre o resultado, jogando sempre pra frente, sempre em busca do gol a todo momento. É isso que a gente tem percebido.” Peça importante na campanha de acesso em 2025, Marcelo Rangel afirmou que o grupo entende a necessidade das renúncias feitas durante a pré-temporada e vê o período como fundamental para chegar bem preparado ao início das competições. Para ele, a leitura interna é de que a rigidez e a intensidade impostas agora têm como objetivo formar uma equipe competitiva, com postura ofensiva e foco constante em resultados ao longo da temporada. 