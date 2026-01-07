Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Marcelo Rangel fala sobre métodos de Osorio no Remo: 'Bem rígido em todos os aspectos'

Goleiro afirma que intensidade e cobrança fazem parte do trabalho do novo treinador e têm sido assimiladas pelo elenco durante os treinamentos em Recife

Igor Wilson

Durante mais um dia de atividades da pré-temporada do Remo, nesta quarta-feira (7), o goleiro Marcelo Rangel falou sobre a adaptação do elenco à metodologia do novo técnico, Juan Carlos Osorio. Segundo o jogador, a rotina imposta pelo treinador colombiano tem sido marcada por intensidade, cobrança constante e rigidez em todos os aspectos do trabalho, características que já vêm sendo compreendidas pelo grupo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Nossa rotina de treino já tem sido muito forte, muito intensa, é a forma de trabalhar do novo comandante, professor Osório, muito intenso, com cobrança, bem rígido em todos os aspectos”, disse Rangel.

VEJA MAIS

image Remo confirma contratação do atacante Carlinhos para a temporada 2026
Negociação, que já era tratada como encaminhada nos bastidores, prevê empréstimo sem custos junto ao Flamengo

image Remo confirma contratação de ex-promessa do futebol brasileiro
Jogador busca retomar carreira após ser considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro

A equipe azulina realiza a preparação no Centro de Treinamentos do Retrô FC, em Recife, como parte do planejamento para a temporada em que o clube retorna à Série A após mais de três décadas. Rangel ressaltou que o período fora de casa tem sido importante não apenas fisicamente, mas também para o entrosamento do elenco, especialmente com a chegada de novos jogadores.

"Esse momento de pré-temporada, fora de casa, longe dos familiares, é importantíssimo nesse começo de ano, pra entrosar a equipe, os novos companheiros chegando, pra gente procurar se conhecer melhor, saber o que cada um faz, gosta, fora e dentro de campo principalmente", disse.

De acordo com o goleiro, a comissão técnica tem exigido alto nível de comprometimento desde os primeiros dias. Ele explicou que a intensidade observada nos treinos reflete a forma de trabalhar de Osorio, marcada por cobrança diária e atenção aos detalhes. Para o grupo, a proposta vem sendo encarada como parte natural do processo de preparação para um ano de grandes desafios.

Rangel também destacou a experiência do treinador, lembrando que Osorio já comandou a seleção do México na Copa do Mundo de 2018 e construiu uma trajetória vitoriosa à frente do Atlético Nacional, clube pelo qual é ídolo na Colômbia. Segundo o atleta, a expectativa do elenco é aproveitar ao máximo o conhecimento do comandante e de sua comissão técnica.

“Tenho certeza que com a experiência dele e de sua comissão técnica, trazendo pra nós, tenho certeza que a equipe vai estar sempre bem, buscando resultado, sempre pra frente, buscando sempre o resultado, jogando sempre pra frente, sempre em busca do gol a todo momento. É isso que a gente tem percebido.”

Peça importante na campanha de acesso em 2025, Marcelo Rangel afirmou que o grupo entende a necessidade das renúncias feitas durante a pré-temporada e vê o período como fundamental para chegar bem preparado ao início das competições. Para ele, a leitura interna é de que a rigidez e a intensidade impostas agora têm como objetivo formar uma equipe competitiva, com postura ofensiva e foco constante em resultados ao longo da temporada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

série A 2026
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Marcos Braz garante continuidade no Remo e projeta Série A com responsabilidade

O executivo ressaltou que o Remo optou por uma política de mercado conservadora, evitando gastos que possam gerar problemas ao fim da temporada

08.01.26 18h00

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Monte Roraima x Remo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Monte Roraima e Remo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 16h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda