O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vasco demite Fernando Diniz após derrota para o Fluminense na semifinal do Carioca

Estadão Conteúdo
fonte

Fernando Diniz deixou o cargo após derrota no clássico para o Fluminense (Foto: Instagram @vascodagama / Matheus Lima)

A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, marcou o fim da passagem de Fernando Diniz pelo Vasco. Poucos minutos após o clássico, o clube anunciou a saída do treinador e de sua comissão técnica.

A decisão foi confirmada pelo presidente Pedrinho, que destacou o empenho do profissional durante sua passagem pelo clube e agradeceu pelo trabalho realizado em um momento de reconstrução. "Venho informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e pela instituição. Num momento bem difícil do clube, ele aceitou o convite e encarou o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação", afirmou.

O dirigente também confirmou que o clube já definiu um substituto interino até a contratação de um novo comandante. "Eu comunico o desligamento dele, de forma interina vai ficar o Bruno Lazaroni até a chegada do próximo treinador", completou o presidente.

Além de Diniz, deixam o Vasco os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli, que faziam parte da comissão técnica. Ao todo, o treinador comandou a equipe em 56 partidas nesta segunda passagem, somando 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas.

Fernando Diniz retornou ao clube em março de 2025, em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Durante sua trajetória, o Vasco conseguiu reagir em determinados momentos da temporada e chegou à final da Copa do Brasil, mas a irregularidade nos resultados e a derrota no clássico acabaram determinando o encerramento do ciclo do treinador.

Palavras-chave

futebol

Vasco

Fernando Diniz
Esportes
