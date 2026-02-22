Vasco demite Fernando Diniz após derrota para o Fluminense na semifinal do Carioca Estadão Conteúdo 22.02.26 21h22 Fernando Diniz deixou o cargo após derrota no clássico para o Fluminense (Foto: Instagram @vascodagama / Matheus Lima) A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, marcou o fim da passagem de Fernando Diniz pelo Vasco. Poucos minutos após o clássico, o clube anunciou a saída do treinador e de sua comissão técnica. A decisão foi confirmada pelo presidente Pedrinho, que destacou o empenho do profissional durante sua passagem pelo clube e agradeceu pelo trabalho realizado em um momento de reconstrução. "Venho informar o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e pela instituição. Num momento bem difícil do clube, ele aceitou o convite e encarou o desafio e o projeto do Vasco, sempre trabalhando com muito empenho e dedicação", afirmou. O dirigente também confirmou que o clube já definiu um substituto interino até a contratação de um novo comandante. "Eu comunico o desligamento dele, de forma interina vai ficar o Bruno Lazaroni até a chegada do próximo treinador", completou o presidente. Além de Diniz, deixam o Vasco os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli, que faziam parte da comissão técnica. Ao todo, o treinador comandou a equipe em 56 partidas nesta segunda passagem, somando 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. Fernando Diniz retornou ao clube em março de 2025, em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Durante sua trajetória, o Vasco conseguiu reagir em determinados momentos da temporada e chegou à final da Copa do Brasil, mas a irregularidade nos resultados e a derrota no clássico acabaram determinando o encerramento do ciclo do treinador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Fernando Diniz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56