Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

O técnico Juan Carlos Osorio foi oficialmente apresentado pelo Remo nesta quinta-feira (8), no Centro de Treinamentos do Retrô FC, em Pernambuco. Em sua primeira entrevista coletiva, o colombiano detalhou ideias de jogo, metas para a temporada e a forma como pretende conduzir o Leão em seu retorno à Série A após mais de três décadas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Logo no primeiro contato com a imprensa, Osorio demonstrou confiança no elenco que está sendo montado e deixou claro o tom competitivo que pretende imprimir desde o início. “Acredito que, com esse elenco que estamos armando, vamos ter uma equipe pra competir numa liga tão difícil como a brasileira, e jogar para ganhar, tratar de fazer desta equipe uma das mais competitivas da liga”, afirmou.

VEJA MAIS

O treinador também estabeleceu objetivos de curto e médio prazo. Segundo ele, a prioridade é a permanência do Leão na elite, sem deixar de mirar voos mais altos ao longo da temporada. “Para cumprir nossos objetivos, que é se manter na categoria, estar o mais alto possível na tabela, depois competir nos outros torneios que vamos jogar, são quatro no total”, explicou.

Conhecido pelo perfil estudioso, Osorio detalhou a metodologia que pretende aplicar no clube. O colombiano destacou que mantém o modelo de trabalho que o acompanha ao longo da carreira, combinando diferentes escolas do futebol.

“A metodologia seguirá sendo a mesma, nós chamamos de metodologia eclética, porque unimos a metodologia dos espanhóis, o método estrutural, com a dos portugueses, a periodização tática, além de trabalhos analíticos de muitos treinadores do mundo, e mais as minhas próprias ideias, que é treinar o jogo através do jogo, todos os dias, para melhorar individualmente e coletivamente”, disse.

Ao falar sobre o nível do Campeonato Brasileiro, Osorio classificou a competição como uma das mais exigentes do mundo e ressaltou a necessidade de consistência. “O maior desafio é jogar em uma liga que considero como uma das três melhores do mundo. Jogadores com técnica muito rica, o desafio é mostrar consistência em nosso jogo e que possamos, através do jogo, controlar e gerar as melhores oportunidades pra ganhar”, avaliou. Ele também ponderou sobre a alternância de domínio nas partidas. “É impossível no futebol moderno dominar o jogo 90 minutos, mas quando não dominarmos, vamos tratar de controlar.”

O técnico ainda comentou a expectativa de atuar diante da torcida azulina. “É uma torcida muito emocional, apaixonada. Estou muito ansioso em jogar na frente deles, que eles se sintam felizes e orgulhosos da equipe que temos, que vamos tratar de jogar de igual pra igual contra todos”, afirmou.

Outro ponto abordado foi a logística da temporada, especialmente as longas viagens da Série A. Osorio demonstrou atenção ao tema e elogiou o planejamento do clube. “Sei das longas viagens, entendo que são quase 90 mil km que vamos percorrer. O clube está fazendo um esforço muito grande por viajar da melhor maneira, em muitos jogos serão voos diretos, para melhorar o descanso dos atletas”, destacou.

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual e que mais novidades devem surgir ao longo da semana. “As contratações do Remo considero que são muito saudáveis, são consensuais. Eu sugiro as posições onde precisamos reforçar o elenco e depois temos a oportunidade de analisar os candidatos e tomar nossa decisão”, disse. Questionado se pediu reforços específicos, foi direto: “Sugeri dois ou três, mas de posição, por exemplo, um zagueiro canhoto”.

Por fim, Osorio fez questão de reforçar que o trabalho ainda está no início. “Não tenho o time montado, temos cinco dias de trabalho”, concluiu, indicando que a equipe seguirá em processo de construção nas próximas semanas.