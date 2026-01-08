Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto O Liberal 08.01.26 23h13 O técnico Juan Carlos Osorio foi oficialmente apresentado pelo Remo nesta quinta-feira (8), no Centro de Treinamentos do Retrô FC, em Pernambuco. Em sua primeira entrevista coletiva, o colombiano detalhou ideias de jogo, metas para a temporada e a forma como pretende conduzir o Leão em seu retorno à Série A após mais de três décadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Logo no primeiro contato com a imprensa, Osorio demonstrou confiança no elenco que está sendo montado e deixou claro o tom competitivo que pretende imprimir desde o início. “Acredito que, com esse elenco que estamos armando, vamos ter uma equipe pra competir numa liga tão difícil como a brasileira, e jogar para ganhar, tratar de fazer desta equipe uma das mais competitivas da liga”, afirmou. VEJA MAIS Marcos Braz garante continuidade no Remo e projeta Série A com responsabilidade O executivo ressaltou que o Remo optou por uma política de mercado conservadora, evitando gastos que possam gerar problemas ao fim da temporada Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. O treinador também estabeleceu objetivos de curto e médio prazo. Segundo ele, a prioridade é a permanência do Leão na elite, sem deixar de mirar voos mais altos ao longo da temporada. “Para cumprir nossos objetivos, que é se manter na categoria, estar o mais alto possível na tabela, depois competir nos outros torneios que vamos jogar, são quatro no total”, explicou. Conhecido pelo perfil estudioso, Osorio detalhou a metodologia que pretende aplicar no clube. O colombiano destacou que mantém o modelo de trabalho que o acompanha ao longo da carreira, combinando diferentes escolas do futebol. “A metodologia seguirá sendo a mesma, nós chamamos de metodologia eclética, porque unimos a metodologia dos espanhóis, o método estrutural, com a dos portugueses, a periodização tática, além de trabalhos analíticos de muitos treinadores do mundo, e mais as minhas próprias ideias, que é treinar o jogo através do jogo, todos os dias, para melhorar individualmente e coletivamente”, disse. Ao falar sobre o nível do Campeonato Brasileiro, Osorio classificou a competição como uma das mais exigentes do mundo e ressaltou a necessidade de consistência. “O maior desafio é jogar em uma liga que considero como uma das três melhores do mundo. Jogadores com técnica muito rica, o desafio é mostrar consistência em nosso jogo e que possamos, através do jogo, controlar e gerar as melhores oportunidades pra ganhar”, avaliou. Ele também ponderou sobre a alternância de domínio nas partidas. “É impossível no futebol moderno dominar o jogo 90 minutos, mas quando não dominarmos, vamos tratar de controlar.” O técnico ainda comentou a expectativa de atuar diante da torcida azulina. “É uma torcida muito emocional, apaixonada. Estou muito ansioso em jogar na frente deles, que eles se sintam felizes e orgulhosos da equipe que temos, que vamos tratar de jogar de igual pra igual contra todos”, afirmou. Outro ponto abordado foi a logística da temporada, especialmente as longas viagens da Série A. Osorio demonstrou atenção ao tema e elogiou o planejamento do clube. “Sei das longas viagens, entendo que são quase 90 mil km que vamos percorrer. O clube está fazendo um esforço muito grande por viajar da melhor maneira, em muitos jogos serão voos diretos, para melhorar o descanso dos atletas”, destacou. Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual e que mais novidades devem surgir ao longo da semana. “As contratações do Remo considero que são muito saudáveis, são consensuais. Eu sugiro as posições onde precisamos reforçar o elenco e depois temos a oportunidade de analisar os candidatos e tomar nossa decisão”, disse. Questionado se pediu reforços específicos, foi direto: “Sugeri dois ou três, mas de posição, por exemplo, um zagueiro canhoto”. Por fim, Osorio fez questão de reforçar que o trabalho ainda está no início. "Não tenho o time montado, temos cinco dias de trabalho", concluiu, indicando que a equipe seguirá em processo de construção nas próximas semanas. 