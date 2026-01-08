Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Monte Roraima x Remo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Monte Roraima e Remo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em suas estreias, o Remo venceu o Batalhão e o Monte Roraima perdeu para o Palmeiras (Victor Froes/ Clube do Remo)

Monte Roraima x Remo disputam hoje, quinta-feira (08/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo tem início às 17h15 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Monte Roraima x Remo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Ulisses TV, no Youtube, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copinha, o Remo venceu o Batalhão por 2 a 0 e o Monte Roraima perdeu para o Palmeiras por 4 a 2.

Monte Roraima x Remo: prováveis escalações

Monte Roraima: Sem informações.

Remo: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Monte Roraima x Remo
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 17h15

.
