Monte Roraima x Remo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Monte Roraima e Remo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 08.01.26 16h15 Em suas estreias, o Remo venceu o Batalhão e o Monte Roraima perdeu para o Palmeiras (Victor Froes/ Clube do Remo) Monte Roraima x Remo disputam hoje, quinta-feira (08/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo tem início às 17h15 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Monte Roraima x Remo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Ulisses TV, no Youtube, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Copinha, o Remo venceu o Batalhão por 2 a 0 e o Monte Roraima perdeu para o Palmeiras por 4 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (08/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e Supercopas da Espanha e França movimentam o futebol nesta quinta-feira Arsenal x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/01) pela Premier League Arsenal e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Monte Roraima x Remo: prováveis escalações Monte Roraima: Sem informações. Remo: Sem informações. FICHA TÉCNICA Monte Roraima x Remo Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP) Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Monte Roraima Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Marcos Braz garante continuidade no Remo e projeta Série A com responsabilidade O executivo ressaltou que o Remo optou por uma política de mercado conservadora, evitando gastos que possam gerar problemas ao fim da temporada 08.01.26 18h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Monte Roraima x Remo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Monte Roraima e Remo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10