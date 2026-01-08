Arsenal x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/01) pela Premier League Arsenal e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 08.01.26 16h00 O Arsenal soma 14 pontos a mais que o Liverpool na Premier League (X/ @LFC) Arsenal x Liverpool disputam hoje, quinta-feira (08/01), a 21° rodada da Premier League. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Arsenal x Liverpool ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Arsenal lidera a Premier League e acumula 15 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 40 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 vitórias pela competição. Já o Liverpool está em 4° lugar e soma 10 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 32 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas, com 4 vitórias no período. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (08/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e Supercopas da Espanha e França movimentam o futebol nesta quinta-feira Atlético Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08) pela Supercopa da Espanha Atlético de Madrid e Real Madrid jogam hoje pela Supercopa da Espanha; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Arsenal x Liverpool: prováveis escalações Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard. Técnico: Mikel Arteta. Liverpool: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Curtis Jones e Szoboszlai, Wirtz e Gakpo. Técnico: Arne Slot. FICHA TÉCNICA Arsenal x Liverpool Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Emirates, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Arsenal Liverpool jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 Copa São Paulo de Futebol Júnior Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 20h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 19h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10