O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Atlético Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08) pela Supercopa da Espanha

Atlético de Madrid e Real Madrid jogam hoje pela Supercopa da Espanha; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O Real Madrid soma 7 pontos a mais que o Atlético Madrid na atual edição do Campeonato Espanhol (X/ @realmadrid)

Atlético de Madrid x Real Madrid disputam hoje, quinta-feira (08/01), a semifinal da Supercopa da Espanha. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Madrid x Real Madrid ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Real Madrid é o vice-líder da atual edição de La Liga e acumula 14 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato.

Já o Atlético de Madrid está em 4° lugar na competição com 11 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 34 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Atlético de Madrid x Real Madrid: prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García e Vinicius Junior. Técnico: Xabi Alonso.

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke e Baena; Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA
Atlético Madrid x Real Madrid
Supercopa Espanhola
Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita
Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 16h

.
