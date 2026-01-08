Atlético Madrid x Real Madrid: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08) pela Supercopa da Espanha Atlético de Madrid e Real Madrid jogam hoje pela Supercopa da Espanha; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 08.01.26 15h00 O Real Madrid soma 7 pontos a mais que o Atlético Madrid na atual edição do Campeonato Espanhol (X/ @realmadrid) Atlético de Madrid x Real Madrid disputam hoje, quinta-feira (08/01), a semifinal da Supercopa da Espanha. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético Madrid x Real Madrid ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Real Madrid é o vice-líder da atual edição de La Liga e acumula 14 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 41 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato. Já o Atlético de Madrid está em 4° lugar na competição com 11 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 34 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (08/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e Supercopas da Espanha e França movimentam o futebol nesta quinta-feira PSG x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/01) pela Supercopa da França Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille jogam pela Supercopa Francesa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Atlético de Madrid x Real Madrid: prováveis escalações Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García e Vinicius Junior. Técnico: Xabi Alonso. Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Gallagher, Koke e Baena; Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone. FICHA TÉCNICA Atlético Madrid x Real Madrid Supercopa Espanhola Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético Madrid Real Madrid jogos de hoje supercopa da espanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 Copa São Paulo de Futebol Júnior Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 20h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 19h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10