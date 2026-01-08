PSG x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/01) pela Supercopa da França Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille jogam pela Supercopa Francesa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 08.01.26 14h00 Na atual edição da Ligue 1, o PSG soma apenas 7 pontos a mais que o Olympique (L. Valroff/ PSG) Paris Saint-Germain x Olympique de Marselha disputam hoje, quinta-feira (08/01), a final da Supercopa da França. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), no Estádio Jaber Al Ahmad, no Kuwait. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSG x Olympique ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O PSG é o vice-líder da atual edição do Campeonato Francês e acumula nesse um total de 12 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 37 gols marcados e 15 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Olympique de Marseille está em 3° lugar na competição e soma 10 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 36 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. Olympique: Geronimo Rulli; Facundo Medina, CJ Egan-Riley e Benjamin Pavard; Emerson Palmieri, Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia e Timothy Weah; Mason Greenwood e Igor Paixão; Pierre Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi. Olympique: Geronimo Rulli; Facundo Medina, CJ Egan-Riley e Benjamin Pavard; Emerson Palmieri, Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia e Timothy Weah; Mason Greenwood e Igor Paixão; Pierre Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.

FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x Olympique de Marseille
Supercopa da França
Local: Estádio Jaber Al Ahmad, no Kuwait
Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 15h 