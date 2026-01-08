Al-Nassr x Al Quadisiya: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/01) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Quadisiya jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 08.01.26 13h30 Al Nassr soma 7 pontos a mais que Al Quadisiya no Campeonato Saudita (X/ @AlNassrFC_EN) Al Nassr x Al-Quadisiya disputam hoje, quinta-feira (08/01), a 14° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Nassr x Al Quadisiya ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Nassr é o vice-líder do Campeonato Saudita e acumula 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 37 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já Al Quadisiya está em 5° lugar com 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 24 gols marcados e 12 gols sofridos. O time também passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (08/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e Supercopas da Espanha e França movimentam o futebol nesta quinta-feira Al-Nassr x Al-Quadisiya: prováveis escalações Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi, Abdulelah Al-Amri, Saad Al Nasser, Sultan Al-Ghannam, Íñigo Martínez, K. Coman, M. Brozović, Wesley Gassova, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix. Técnico: Jorge Jesus. Al Quadisiya: K. Casteels, G. Álvarez, Mohammed Abu Al Shamat, Nacho, Yasser Gharsan Al Shahrani, C. Baah, J. Weigl, Musab Fahad Al Juwayr, N. Nández, J. Quiñones, M. Retegui. Técnico: Brendan Rodgers. FICHA TÉCNICA Al Nassr x Al Quadisiya Campeonato Saudita Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Nassr Al Quadisiya jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 Copa São Paulo de Futebol Júnior Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 20h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 19h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10