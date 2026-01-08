Al-Nassr x Al Quadisiya: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/01) pelo Campeonato Saudita

Al Nassr x Al-Quadisiya disputam hoje, quinta-feira (08/01), a 14° rodada do Campeonato Saudita. O jogo ocorre às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Nassr x Al Quadisiya ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr é o vice-líder do Campeonato Saudita e acumula 10 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 37 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Al Quadisiya está em 5° lugar com 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 24 gols marcados e 12 gols sofridos. O time também passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Al-Nassr x Al-Quadisiya: prováveis escalações

Al Nassr: Nawaf Al-Aqidi, Abdulelah Al-Amri, Saad Al Nasser, Sultan Al-Ghannam, Íñigo Martínez, K. Coman, M. Brozović, Wesley Gassova, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix. Técnico: Jorge Jesus.

Al Quadisiya: K. Casteels, G. Álvarez, Mohammed Abu Al Shamat, Nacho, Yasser Gharsan Al Shahrani, C. Baah, J. Weigl, Musab Fahad Al Juwayr, N. Nández, J. Quiñones, M. Retegui. Técnico: Brendan Rodgers.

FICHA TÉCNICA

Al Nassr x Al Quadisiya

Campeonato Saudita

Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 14h30