Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (08/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e Supercopas da Espanha e França movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 08.01.26 8h57 Às 15h, PSG e Olympique jogarão a final da Supercopa da França (L. Valroff/ PSG) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (08/01), incluem partidas pela Premier League, Série A italiana, Supercopa da Espanha e Supercopa Francesa. Às 16h45, Milan jogará contra o Genoa pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o Arsenal enfrentará o Liverpool pelo Campeonato Inglês. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Inglês - Premier League Arsenal x Liverpool - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Cremonese x Cagliari - 14h30 - Disney+ Milan x Genoa - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Hilal x Al Hazm - 11h55 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Najma x Al Ettifaq - 14h30 - Bandsports Al Nassr x Al Quadisiya - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Supercopa da Espanha Real Madrid x Atlético Madrid - 16h - ESPN e Disney+ Supercopa da França PSG x Olympique de Marseille - 15h - CazéTV Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Atlético Madrid; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Arsenal e Liverpool; veja o horário O jogo entre Arsenal x Liverpool terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Quadisiya; veja o horário O jogo entre Al Nassr x Al Quadisiya terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 11h55. Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Hazm; veja o horário O jogo entre Al Hilal x Al Hazm terá transmissão ao vivo pela pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 11h55 - Al Hilal x Al Hazm - Campeonato Saudita 14h30 - Al Najma x Al Ettifaq - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 16h - Real Madrid x Atlético Madrid - Supercopa da Espanha 16h45 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano SporTV 14h30 - Al Nassr x Al Quadisiya - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 14h30 - Cremonese x Cagliari - Campeonato Italiano 16h - Real Madrid x Atlético Madrid - Supercopa da Espanha 16h45 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano 17h - Arsenal x Liverpool - Premier League Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 