Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (08/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e Supercopas da Espanha e França movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 15h, PSG e Olympique jogarão a final da Supercopa da França (L. Valroff/ PSG)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (08/01), incluem partidas pela Premier League, Série A italiana, Supercopa da Espanha e Supercopa Francesa.

Às 16h45, Milan jogará contra o Genoa pelo Campeonato Italiano. Já às 17h, o Arsenal enfrentará o Liverpool pelo Campeonato Inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Arsenal x Liverpool - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cremonese x Cagliari - 14h30 - Disney+
  2. Milan x Genoa - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Hilal x Al Hazm - 11h55 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Najma x Al Ettifaq - 14h30 - Bandsports
  3. Al Nassr x Al Quadisiya - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Supercopa da Espanha

  1. Real Madrid x Atlético Madrid - 16h - ESPN e Disney+

Supercopa da França

  1. PSG x Olympique de Marseille - 15h - CazéTV

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Atlético Madrid; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Liverpool terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Quadisiya; veja o horário

O jogo entre Al Nassr x Al Quadisiya terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 11h55.

Onde assistir ao jogo de Al Hilal e Al Hazm; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Hazm terá transmissão ao vivo pela pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 11h55 - Al Hilal x Al Hazm - Campeonato Saudita
  2. 14h30 - Al Najma x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 16h - Real Madrid x Atlético Madrid - Supercopa da Espanha
  2. 16h45 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 14h30 - Al Nassr x Al Quadisiya - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Cremonese x Cagliari - Campeonato Italiano
  2. 16h - Real Madrid x Atlético Madrid - Supercopa da Espanha
  3. 16h45 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano
  4. 17h - Arsenal x Liverpool - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 20h30

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 19h30

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha

Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

08.01.26 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda