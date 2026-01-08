Al-Najma x Al-Ettifaq: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Campeonato Saudita

Al Najma x Al Ettifaq disputam hoje, quinta-feira (08/01), a 14° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Al-Najma, em Unaizah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Najma x Al-Ettifaq ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Najma é o lanterna do Campeonato Saudita, ainda não obteve vitórias e soma 2 empates, 10 derrotas, 10 gols marcados e 25 gols sofridos. O time é o único ainda sem vitórias na Série A saudita.

Al Ettifaq ocupa a 8° posição da competição e acumula 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 19 gols marcados e 20 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas do Campeonato Saudita.

VEJA MAIS

Al-Najma x Al Ettifaq: prováveis escalações

Al Najma: Al-Enezi; Samir, Al-Khalil, Al-Shammari; Vargas, Al-Tulayhi, Flores, Al-Shammari, Al-Abdulrazzak; Jasim, Kyoto.

Al Ettifaq: Rodak; Calvo, Hindi, Hendry, Al-Khatib, Davran; Medran, Duda, Wijnaldum; Dembele, Hassan.

FICHA TÉCNICA

Al-Najma x Al-Ettifaq

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al-Najma, em Unaizah, Arábia Saudita

Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 14h30