'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano O Liberal 05.10.25 20h36 Após o apito final, Guto destacou que, na sua visão, o Remo controlou o adversário mesmo sem ter mais posse de bola. “Conseguimos controlar, mesmo não tendo a posse, o time do Operário. Se você avaliar chance real de gol, o Remo teve muito mais. Eles tiveram alguns chutes, nós tivemos gol anulado, situações frente ao goleiro e fizemos o gol no final”, disse. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O treinador explicou ainda a estratégia elaborada para enfrentar uma equipe que não perdia há três meses em casa. “O time do Operário tinha a posse como força, então nós trabalhamos muito bem a parte defensiva para equilibrar e não sofrer. Sabíamos que uma das forças deles era o chute de fora e boa parte do jogo conseguimos impedir isso.” VEJA MAIS Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4 Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B As mudanças no segundo tempo, principalmente as do ataque, também foram pontuadas por Guto. “Na hora que eu fiz as trocas, dei mais gás pra equipe. Os meninos (Janderson e Marrony) entraram bem, começaram a dar as espocadas, nossa equipe cresceu e aí nós tivemos chegadas mais próximas, até achar o gol.” Mesmo atingindo a pontuação considerada segura para evitar o rebaixamento, o era um dos objetivos dos torcedores mais pessimistas, o discurso do técnico é claro: o objetivo sempre foi e segue sendo o acesso. “É uma marca boa, mas Confesso que dentro do grupo eu nunca ouvi que a luta era pela permanência. Não é falta de humildade, é o pensamento de uma equipe que esteve boa parte do campeonato perto do G4. Esse sonho pode ter enfraquecido durante a competição, mas vem se reforçando a cada jogo que se vence. O que queremos é estar na Série A”, afirmou. O próximo compromisso do Remo é contra o Athletico-PR, na quinta-feira (10), no Baenão. Para Guto, o apoio do torcedor será determinante. “Que o Baenão esteja saindo gente pelo ladrão e que a torcida possa nos empurrar no jogo de quinta-feira”, projetou o treinador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 ANÁLISE 'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano 05.10.25 20h36 SÉRIE B Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4 Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO 05.10.25 17h58 ONZE DO LEÃO Com novidade na zaga e no meio, Guto Ferreira escala Remo contra o Operário; veja Sem poder contar com Reynaldo e o artilheiro Pedro Rocha, ambos lesionados, o treinador promoveu as entradas do zagueiro Kayky Almeida e do volante grego Panagiots 05.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 SÉRIE B Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4 Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO 05.10.25 17h58