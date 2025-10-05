Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo

O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano

O Liberal

Após o apito final, Guto destacou que, na sua visão, o Remo controlou o adversário mesmo sem ter mais posse de bola. “Conseguimos controlar, mesmo não tendo a posse, o time do Operário. Se você avaliar chance real de gol, o Remo teve muito mais. Eles tiveram alguns chutes, nós tivemos gol anulado, situações frente ao goleiro e fizemos o gol no final”, disse. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O treinador explicou ainda a estratégia elaborada para enfrentar uma equipe que não perdia há três meses em casa. “O time do Operário tinha a posse como força, então nós trabalhamos muito bem a parte defensiva para equilibrar e não sofrer. Sabíamos que uma das forças deles era o chute de fora e boa parte do jogo conseguimos impedir isso.” 

VEJA MAIS

image Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4
Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO

image Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’
Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B

As mudanças no segundo tempo, principalmente as do ataque, também foram pontuadas por Guto.

“Na hora que eu fiz as trocas, dei mais gás pra equipe. Os meninos (Janderson e Marrony) entraram bem, começaram a dar as espocadas, nossa equipe cresceu e aí nós tivemos chegadas mais próximas, até achar o gol.” 

Mesmo atingindo a pontuação considerada segura para evitar o rebaixamento, o era um dos objetivos dos torcedores mais pessimistas, o discurso do técnico é claro: o objetivo sempre foi e segue sendo o acesso. 

“É uma marca boa, mas Confesso que dentro do grupo eu nunca ouvi que a luta era pela permanência. Não é falta de humildade, é o pensamento de uma equipe que esteve boa parte do campeonato perto do G4. Esse sonho pode ter enfraquecido durante a competição, mas vem se reforçando a cada jogo que se vence. O que queremos é estar na Série A”, afirmou. 

O próximo compromisso do Remo é contra o Athletico-PR, na quinta-feira (10), no Baenão. Para Guto, o apoio do torcedor será determinante. “Que o Baenão esteja saindo gente pelo ladrão e que a torcida possa nos empurrar no jogo de quinta-feira”, projetou o treinador. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

SITUAÇÃO

Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR

O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida

05.10.25 21h07

ANÁLISE

'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo

O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano

05.10.25 20h36

SÉRIE B

Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4

Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO

05.10.25 17h58

ONZE DO LEÃO

Com novidade na zaga e no meio, Guto Ferreira escala Remo contra o Operário; veja

Sem poder contar com Reynaldo e o artilheiro Pedro Rocha, ambos lesionados, o treinador promoveu as entradas do zagueiro Kayky Almeida e do volante grego Panagiots

05.10.25 15h24

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube

O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

05.10.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

05.10.25 7h00

Futebol

Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’

Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B

05.10.25 8h00

SÉRIE B

Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4

Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO

05.10.25 17h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda