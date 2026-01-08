Vini Jr. bate boca com Simeone em Real Madrid x Atlético de Madrid: 'Perdeu outro mata-mata'

No confronto válido pela semifinal da Supercopa da Espanha, o Real Madrid venceu o clássico contra o Atlético de Madrid nesta quinta-feira, 8, por 2 a 1 e se classificou para a decisão do torneio. Na reta final da partida, o brasileiro Vini Jr. se desentendeu com Diego Simeone, treinador da equipe adversária.

Aos 36 minutos da segunda etapa, Vinicius saiu de campo e deu lugar ao turco Arda Güler. No momento da substituição, o atacante de 25 anos discutiu com Simeone, no momento que o placar já apontava 2 a 1 a favor do Real.

Em direção ao brasileiro, o técnico apontou para a torcida presente no Alinma Stadium, em Jedah, na Arábia Saudita, e falou "escuta", se referindo as vaias que ecoavam no local.

Na sequência, Vini Jr passou a bater boca com Simeone e ambos foram advertidos com o cartão amarelo. O brasileiro precisou ser contido pela comissão técnica do seu time e pelo zagueiro Antonio Rüdiger, que estava no banco de reservas.

Vini e Diego Simeone já haviam discutido no primeiro tempo do duelo. "Vini, Vini o Florentino vai te demitir, lembra do que eu te falei", falou o argentino para o jogador, segundo o portal espanhol Tiempo de Juego.

Depois do término da partida, Vinicius rebateu Simeone em um comentário na publicação do jornalista italiano Fabrizio Romano nas redes sociais. "Você perdeu outro mata-mata", escreveu o brasileiro.

Com a vitória, o Real Madrid avançou para a final da Supercopa da Espanha e irá enfrentar o rival Barcelona, que goleou o Athletic Bilbao na última quarta, 7, por 5 a 0.

Esta será a quarta edição consecutiva que Real e Barcelona decidirão o título da competição. Nas outras finais, o time da Catalunha levou a melhor em duas das três disputas.