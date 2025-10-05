Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’

O técnico Guto Ferreira estreou no comando do Clube do Remo com vitória, ao derrotar o CRB-AL, de virada, por 4 a 2. Sob o comando do novo treinador, o Leão Azul voltou a vencer em casa, o que não acontecia desde julho, quando superou o Avaí-SC por 2 a 1, no Mangueirão.

Guto chega ao Remo para ocupar o lugar do técnico português António Oliveira, que, durante a passagem pelo clube paraense, não conseguiu entregar bons resultados e, em 14 jogos, venceu quatro — apenas um em casa —, empatou seis e perdeu quatro. O novo treinador azulino chega a Belém com uma missão clara e objetiva: levar os azulinos para a primeira divisão do futebol brasileiro.

Para entender melhor como o Remo de Guto Ferreira pode se comportar nas nove partidas restantes da Série B, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrevistou o jornalista Mathaus Pauxis, da Rádio Liberal+. O radialista explicou o que espera da "era Guto" e o motivo pelo qual ele foi o nome escolhido pela diretoria para dar continuidade ao trabalho de António Oliveira no Leão. Além disso, ele também falou sobre quais "armas" o treinador pode usar para, quem sabe, levar o time novamente para a elite do futebol brasileiro.

"Acredito que o que pesou bastante foi o nome do Guto Ferreira. É um treinador que tem quatro acessos para a Série A do Campeonato Brasileiro. É muito diferente um técnico com esse tipo de histórico no Campeonato Brasileiro. Acredito que ele é um treinador que encaixa com o que o elenco tem", afirmou Mathaus.

O jornalista explicou que, na partida contra o CRB, Guto soube usar uma tática bastante explorada no início da competição, ainda com Daniel Paulista no comando da equipe: o contra-ataque. Mathaus detalhou que o novo técnico azulino sabe explorar muito bem a transição ofensiva, ponto forte do elenco do Leão.

"A vitória contra o CRB foi uma vitória em que a gente viu o Remo jogar o que ele já teve de melhor na competição, que é na transição ofensiva. E nessa fase de transição ofensiva, que normalmente a gente vê muito mais com contra-ataques, fica muito mais claro: o Remo se mostrou muito forte, desde lá no início com o Daniel Paulista. E esse é o estilo de jogo que o Guto Ferreira usa. Então, dentro disso, acho que já deu para a gente ver como o melhor do Remo se encaixa no melhor que o Guto já teve, que é justamente esse tipo de futebol", disse o jornalista.

Questionado sobre quais pontos o novo treinador precisa trabalhar taticamente para o Remo evoluir na competição, Mathaus detalhou que o técnico azulino terá "dor de cabeça" para arrumar o sistema defensivo do Leão Azul.

"O Remo é um time reativo, mas que não é tão forte nessa recuperação de posse de bola. Apesar de ele ter feito muitos gols no contra-ataque, a gente viu quantos ataques o CRB conseguiu terminar e finalizar. E isso significa que você não está conseguindo, dentro dos princípios operacionais do futebol, impedir a progressão, impedir a finalização, impedir que o adversário crie chances de gol. O Remo está falhando nesse quesito", explicou Mathaus.

Além disso, o jornalista também falou sobre alguns jogadores que podem ter seus potenciais expandidos sob o comando de Guto. “O Janderson, jogador de velocidade, que também pode, nesse trabalho de transição com o Guto, acabar melhorando, acabar evoluindo. Outros jogadores, por exemplo, acredito que vão ter que se adaptar. O Natan, lateral-direito do Remo, é um cara que talvez não tenha tanta intensidade assim quanto o Marcelinho para buscar esse tipo de jogo”, finalizou.

O próximo desafio de Guto Ferreira no comando do Remo é contra o Operário-PR, neste domingo (5), às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Um resultado positivo é extremamente importante para que o sonho do acesso siga vivo para os azulinos. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal+.