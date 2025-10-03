CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato Aila Beatriz Inete 03.10.25 11h00 Time azulino volta a jogar no Mangueirão (Luis Carlos / Remo) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR, válida pela 31ª rodada da Série B. O duelo foi transferido do Mangueirão para o Baenão. O jogo está marcado para a quinta-feira (9), às 21h35. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A solicitação de mudança foi feita pelo clube, conforme adiantou o Núcleo de Esportes de O Liberal, por conta de um show marcado para ocorrer no mesmo dia no Mangueirão. Com isso, pela segunda vez no ano, o Remo manda um jogo da Série B no Baenão. O estádio azulino é utilizado pelo time para treinamento, enquanto manda as partidas no Mangueirão e só havia atuado no local em uma oportunidade neste ano, em fevereiro. Na ocasião, o Remo recebeu o São Raimundo-RR pela primeira fase da Copa Verde e empatou por 1 a 1, no entanto, foi eliminado nos pênaltis. O jogo não teve a presença da torcida. VEJA MAIS Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’ Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário. Raio-X: Adversário do Remo, Operário-PR aposta em posse de bola e defesa sólida Série B Equipes dividem posto de quarta melhor defesa da competição, com 28 gols sofridos cada. Já no dia 20 de setembro, a equipe voltou a atuar no Baenão após sete meses. O jogo de reabertura foi contra o Atlético-GO e contou com a presença da torcida, que lotou o estádio, mas viu o time perder por 1 a 0. (Reprodução / CBF) Agora, o clube volta ao seu estádio centenário para mais um jogo e espera que, desta vez, o final seja diferente. O adversário azulino, o Furacão, briga pelo acesso à Série A. Sendo assim, o confronto pode ser um duelo direto por uma vaga no G-4. O Athletico-PR é quarto colocado, com 48 pontos, enquanto o Remo é o oitavo, com 42. No próximo domingo (5), o Leão Azul visita o Operário-PR para diminuir a distância para a zona de acesso e o Furacão encara o Dragão para aumentar a vantagem e se garantir no G-4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BELÉM Parabéns do Leão: cachorro remista tem aniversário temático do time Thanos celebrou mais um ano de vida com a família e homenageou o Clube do Remo 03.10.25 11h39 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 SÉRIE B João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’ Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário. 02.10.25 16h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 TIC TAC Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa 02.10.25 21h02 FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29