CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR, válida pela 31ª rodada da Série B. O duelo foi transferido do Mangueirão para o Baenão. O jogo está marcado para a quinta-feira (9), às 21h35.

A solicitação de mudança foi feita pelo clube, conforme adiantou o Núcleo de Esportes de O Liberal, por conta de um show marcado para ocorrer no mesmo dia no Mangueirão. Com isso, pela segunda vez no ano, o Remo manda um jogo da Série B no Baenão.

O estádio azulino é utilizado pelo time para treinamento, enquanto manda as partidas no Mangueirão e só havia atuado no local em uma oportunidade neste ano, em fevereiro. Na ocasião, o Remo recebeu o São Raimundo-RR pela primeira fase da Copa Verde e empatou por 1 a 1, no entanto, foi eliminado nos pênaltis. O jogo não teve a presença da torcida.

Já no dia 20 de setembro, a equipe voltou a atuar no Baenão após sete meses. O jogo de reabertura foi contra o Atlético-GO e contou com a presença da torcida, que lotou o estádio, mas viu o time perder por 1 a 0.

Agora, o clube volta ao seu estádio centenário para mais um jogo e espera que, desta vez, o final seja diferente. O adversário azulino, o Furacão, briga pelo acesso à Série A. Sendo assim, o confronto pode ser um duelo direto por uma vaga no G-4.

O Athletico-PR é quarto colocado, com 48 pontos, enquanto o Remo é o oitavo, com 42. No próximo domingo (5), o Leão Azul visita o Operário-PR para diminuir a distância para a zona de acesso e o Furacão encara o Dragão para aumentar a vantagem e se garantir no G-4.