Corinthians anuncia a contratação do zagueiro Gabriel Paulista até 2027

O Corinthians acertou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, que assinou contrato válido até o fim de 2027. O defensor chega ao clube após rescindir vínculo com o Besiktas, da Turquia, e foi aprovado nos exames médicos antes de formalizar o acordo.

Formado nas categorias de base do Taboão da Serra, Gabriel iniciou a carreira profissional no Vitória, onde ganhou projeção nacional. Posteriormente, construiu grande parte de sua trajetória no futebol europeu, com passagens por Villarreal, Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e, mais recentemente, Besiktas.

O jogador já foi apresentado aos companheiros no CT Dr. Joaquim Grava e realizará o primeiro treino com o elenco nesta segunda-feira (12), iniciando o processo de integração ao grupo comandado por Dorival Júnior.

A negociação não envolveu custos de transferência, já que o atleta estava livre no mercado após o encerramento do contrato com o clube turco. Durante a apresentação, o executivo Marcelo Paz destacou o esforço feito pelo jogador para viabilizar o acerto, ressaltando que Gabriel abriu mão de valores a receber para concretizar o retorno ao futebol brasileiro.

Embora o setor defensivo não fosse considerado prioridade nesta janela de transferências, a diretoria avaliou a contratação como uma oportunidade de mercado. Atualmente, Dorival Júnior conta com Gustavo Henrique, André Ramalho, Cacá, João Pedro Tchoca e Félix Torres, que deve ser emprestado ao Internacional para a temporada de 2026.

Na atual temporada, Gabriel Paulista disputou 17 partidas, sendo 16 como titular. Aos 34 anos, ele retorna ao Brasil após longa passagem pelo futebol europeu e passa a integrar o elenco do Corinthians para a sequência das competições.