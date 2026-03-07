Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda! Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações O Liberal 07.03.26 11h05 Nos últimos dias, o ex-BBB Davi Brito cometeu o engano ao tentar mandar um abraço para a cidade de Joinville, em Santa Catarina. Em um vídeo que viralizou, Davi diz: “Estou passando para mandar um beijo e um abraço para João e Ville”. Uma fã tenta corrigi-lo, mas ele erra novamente, só pronunciando Joinville corretamente na terceira tentativa. VEJA MAIS Novo 'morango do amor'? Cenourinha de chocolate branco viraliza nas redes sociais; veja a receita Fácil de embalar, prática para presentear e com custo de produção menor, a receita viralizou e promete ser tendência em 2026 VÍDEO: cortejo fúnebre com música e fogos viraliza e revela tradição no interior do Pará Tradição centenária conhecida como “frete” percorre cerca de 5 km até cemitério e chama atenção nas redes sociais O vídeo de Davi rapidamente viralizou nas redes sociais. Atento ao movimento na web, a conta oficial do Chelsea no Instagram aproveitou a situação e publicou um trocadilho. A postagem fez referência ao jogador brasileiro João Pedro, que atua no clube inglês desde 2025. O conteúdo era: “Um abraço pra João e Pedro”. Assista: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A publicação do time inglês ainda foi acompanhada pela música “Penélope Charmosa” do Boladin211, MC Rick e Dejinha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave DAVI BRITTO Chelsea joão pedro chelsea COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.03.26 7h00 Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48