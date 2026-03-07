Capa Jornal Amazônia
Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda!

Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações

O Liberal

Nos últimos dias, o ex-BBB Davi Brito cometeu o engano ao tentar mandar um abraço para a cidade de Joinville, em Santa Catarina.

Em um vídeo que viralizou, Davi diz: “Estou passando para mandar um beijo e um abraço para João e Ville”. Uma fã tenta corrigi-lo, mas ele erra novamente, só pronunciando Joinville corretamente na terceira tentativa.

O vídeo de Davi rapidamente viralizou nas redes sociais. Atento ao movimento na web, a conta oficial do Chelsea no Instagram aproveitou a situação e publicou um trocadilho. A postagem fez referência ao jogador brasileiro João Pedro, que atua no clube inglês desde 2025. O conteúdo era: “Um abraço pra João e Pedro”. Assista:

A publicação do time inglês ainda foi acompanhada pela música “Penélope Charmosa” do Boladin211, MC Rick e Dejinha.

Palavras-chave

DAVI BRITTO

Chelsea

joão pedro chelsea
